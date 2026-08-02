छतरपुर में 2 थाना परिसरों में फरियादियों ने की आत्महत्या की कोशिश, युवक की मौत, युवती का चल रहा इलाज
छतरपुर के नौगांव और महाराजपुर थाना परिसर में दो लोगों ने की आत्महत्या की कोशिश. परिजन का सुनवाई और रिपोर्ट नहीं लिखने का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 10:48 PM IST
छतरपुर: नौगांव थाने और महाराजपुर थाना परिसर में दो अलग-अलग मामलों में आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. दोनों जगह फरियादियों और परिजन का आरोप है कि थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी. इसमें नौगांव थाना परिसर में आत्महत्या की कोशिश के बाद इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई वहीं महाराजपुर थाना परिसर में एक युवती ने आत्महत्या की कोशिश की जिसका इलाज चल रहा है.
नौगांव थाना परिसर में आत्महत्या की कोशिश
छतरपुर जिले में दो अलग-अलग थाना परिसर में आत्महत्या की कोशिश करने के मामले से हड़कंप मच गया है. नौगांव थाना परिसर में लहेरा पूरवा निवासी राजकुमार कुशवाहा (35 वर्ष) ने इलाज के दौरान मौत दम तोड़ दिया. राजकुमार कुशवाहा ने थाना परिसर में आत्महत्या की कोशिश की थी.
परिजन का आरोप है कि राजकुमार का अपने बड़े भाई जालम कुशवाहा से पिता के हिस्से की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. शनिवार को वह शिकायत लेकर नौगांव थाना रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचा था, लेकिन रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई. इससे आहत होकर उसने थाने में ही आत्महत्या की कोशिश की.
इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत
गंभीर हालात में पुलिस उसको पहले नौगांव सिविल अस्पताल लेकर पहुंची. हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल छतरपुर और वहां से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की बेटी रश्मि कुशवाहा का आरोप है कि यदि पुलिस समय रहते उनकी शिकायत पर कार्रवाई करती, तो यह घटना नहीं होती.
मामले में नौगांव टीआई संजय राय का कहना है "शिकायतकर्ता राजकुमार परिजन के साथ आया था और यहां उसने कुछ खा लिया. घटना के बाद तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया था. दोनों तरफ से शिकायतें आई थी, पुलिस ने भी दोनों परिवार को समझाइश दी थी."
महाराजपुर थाना परिसर में आत्महत्या की कोशिश
वहीं दूसरा मामला छतरपुर जिले के महाराजपुर थाना इलाके के कुशमा गांव का है. यहां की रहने वाली एक युवती ने पुलिस थाना परिसर में आत्महत्या की कोशिश की. घटना के बाद थाना परिसर में हड़कंप मच गया.
युवती की मां ने बताया बीते दिनों मेरे पूरे परिवार के साथ गांव में रहने वाले रोहित पुरोहित, सतीश पुरोहित, ओशो पुरोहित और सन्तोष रैकवार ने मारपीट की लेकिन पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की. इसके बाद इन लोगों ने दोबारा आज फिर मारपीट की. जिसके बाद थाने में बेटी, बेटा के साथ मैं रिपोर्ट दर्ज कराने गए लेकिन पुलिस ने सही रिपोर्ट दर्ज नहीं की. जिसके कारण बेटी ने आत्महत्या की कोशिश की. युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
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'दोनों मामलों की चल रही जांच'
छतरपुर एसपी रजत सकलेचा ने बताया, "दोनों मामलों की जांच की जा रही है. थाने के सीसीटीवी भी देखे जा रहे हैं. नौगांव की घटना जमीनी विवाद से जुड़ी है. थाना परिसर में किसी भी पुलिस के संपर्क में आए बगैर ही कुछ खा लिया. इलाज के दौरान मौत हो गई है. वही महाराजपुर मामले में पुराने विवाद को लेकर घटना हुई थी. परिजन थाने में शिकायत दर्ज करवाने गए थे. तभी युवती ने आत्महत्या की कोशिश की. हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. दोनों मामलों की जांच की जा रही है."