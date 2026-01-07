ETV Bharat / state

7 साल पहले की थी 4 करोड़ की धोखाधड़ी, छतरपुर पुलिस के हाथ लगा PNB का आरोपी पूर्व मैनेजर

छतरपुर पुलिस ने पीएनबी के पूर्व मैनेजर को सतना से किया गिरफ्तार, पीएनबी के पूर्व बैंक मैनेजर पर 4 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप.

CHHATARPUR EX BANK MANAGER ARREST
4 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 1:55 PM IST

3 Min Read
छतरपुर: 7 साल पुराने धोखाधड़ी के मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पंजाब नेशनल बैंक छतरपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमरेंद्र कुमार दास को गिरफ्तार किया है. अमरेंद्र कुमार पर फर्जी खातों के जरिए 4 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर करने के आरोप लगे थे. सिविल लाइन पुलिस साल 2018 से आरोपी की तलाश कर रही थी. गिरफ्तारी के दौरान पूर्व शाखा प्रबंधक के पास से पुलिस को मामले से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं.

7 साल पहले दर्ज हुआ था धोखाधड़ी का मामला

फरियादी की शिकायत पर साल 2018 में सिविल लाइन थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. जिसमें आरोप लगाया गया था कि पंजाब नेशनल बैंक में अवैध तरीके से फर्जी खातों में 4 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की गई है. इस संबंध में 2 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए थे. पुलिस जांच में आरोप सही पाया गया. जांच में पता चला कि तत्कालीन बैंक मैनेजर अमरेंद्र कुमार दास ने डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी खातों में यह राशि ट्रांसफर की थी.

7 साल पहले दर्ज हुआ था धोखाधड़ी का मामला (ETV Bharat)

सतना से पूर्व बैंक मैनेजर को किया अरेस्ट

इसके बाद सिविल लाइन थाना पुलिस लंबे समय से फरार आरोपी अमरेंद्र कुमार दास की तलाश कर रही थी. उसके मूवमेंट संबंधी जानकारी एकत्र करने के बाद धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देने वाले पंजाब नेशनल बैंक छतरपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमरेंद्र कुमार दास पिता महाकांत लाल दास निवासी जिला मधुबनी बिहार को सतना मध्य प्रदेश से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है.

महत्वपूर्ण दस्तावेज आरोपी से बरामद

आरोपी के पास से कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं. शेष कार्रवाई के लिए आरोपी को पुलिस रिमांड में लिया गया है. इस कार्रवाई में एएसपी आदित्य पटेल एवं सीएसपी अरुण कुमार सोनी के मार्गदर्शन में सिविल लाइन टीआई सतीश सिंह, एसआई जितेंद्र सोनी, एएसआई मोहनलाल प्रजापति, प्रधान आरक्षक भूपेंद्र सिंह, आरक्षक धीरेंद्र राजावत, सागर कोतवाली के प्रधान आरक्षक मुकेश कुमार एवं पुलिस टीम की भूमिका रही.

गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी

इस गिरफ्तारी पर छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन बताते हैं, "साल 2018 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था. तत्कालीन पीएनबी शाखा छतरपुर के प्रबंधक पर अवैध तरीके से फर्जी खातों में 4 करोड़ की राशि ट्रांसफर करने के आरोप लगे थे. इस मामले में 7 सालों से फरारी काट रहे बैंक मैनेजर अमरेंद्र कुमार दास को गिरफ्तार किया गया है. अब उनको रिमांड पर लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है."

