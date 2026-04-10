ETV Bharat / state

चादर से दम घोटा, आत्महत्या बताने फांसी पर लटकाया, पति से छुटकारा पाने पत्नी की खौफनाक साजिश

छतरपुर पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा, पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने की थी हत्या, चार लोग गिरफ्तार.

WIFE KILLED HUSBAND BADA MALHERA
छतरपुर में पत्नी ने करवाई पति की हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 10:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: बड़ा मलहरा थाना क्षेत्र में सामने आए एक संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझा ली है. आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी निकली. जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी. और हत्या को आत्महत्या की शक्ल देने के लिए उसके शव को फंदे पर लटका दिया था. इस घटना को अंजाम पत्नी ने अपनी बेटी और दो साथियों के साथ दिया. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.

हत्या को दिया आत्महत्या का रूप
प्रारंभ में आत्महत्या प्रतीत हो रहे इस मामले में जांच के दौरान यह सामने आया कि, मृतक की हत्या कर उसे फांसी का रूप देने की साजिश रची गई थी. मामला छतरपुर जिले के बड़ामलहरा थाना इलाके का है. 28 मार्च 2026 को ग्राम सिंग्रामपुरा निवासी रानी उपाध्याय ने अपने पति संतोष उपाध्याय की मौत की सूचना दी थी. सूचना पर थाना बड़ा मलहरा में मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई. शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम और घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान मृतक की गर्दन पर पाए गए निशान संदिग्ध नजर आए.

पत्नी ने की थी पति की हत्या (ETV Bharat)

पुलिस के सामने टूट गई पत्नी
मृतक के भाई रामबाबू उपाध्याय और पुत्री शालू उपाध्याय ने भी मौत को संदिग्ध बताते हुए पुलिस को जानकारी दी. जिसके बाद मामले की जांच और गहन कर दी गई. पुलिस ने मृतक की पत्नी रानी उपाध्याय से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया. पूछताछ में आरोपी पत्नी ने बताया कि, ''उसका पति आए दिन झगड़ा और मारपीट करता था, जिससे वह परेशान हो गई थी. इसी कारण उसने दीपक शुक्ला, विक्की ठाकुर और एक नाबालिग बालिका के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई.''

chhatarpur police Murder case solve
छतरपुर पुलिस ने किया हत्याकांड का खुलासा (ETV Bharat)

चादर से गला दबाकर दम घोंटा
घटना वाले दिन आरोपियों ने मिलकर संतोष उपाध्याय का चादर से मुंह दबाकर गला घोंट दिया और बाद में शव को फांसी पर लटका दिया. ताकि मामला आत्महत्या जैसा लगे. वही बड़ामलहरा टीआई श्रद्धा शुक्ला ने मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी रानी उपाध्याय (37 वर्ष), दीपक शुक्ला और विक्की उर्फ विक्रम सिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया. वहीं नाबालिग बालिका को किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है.

पुलिस ने किया चार को गिरफ्तार
इस पूरे मामले के खुलासे में एसडीओपी रोहित सिंह अलावा के निर्देशन में थाना प्रभारी श्रद्धा शुक्ला सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही. वहीं SP अगम जैन ने पूरी टीम को पुरस्कृत करने की बात कही है. बड़ामलहरा SDOP रोहित अलावा से बात हुई तो उन्होंने बताया, ''पत्नी ने अपने साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या की थी. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.''

TAGGED:

WIFE KILLED HUSBAND BADA MALHERA
4 ARRESTED INCLUDING MINOR MP
CHHATARPUR MURDER CASE
CHHATARPUR MAN FAKE KILLED HIMSELF
CHHATARPUR POLICE MURDER CASE SOLVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.