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छतरपुर में शातिर अंतरराज्यीय गैंग का भंडाफोड़, 20 लाख के जेवरात बरामद, सरगना हिस्ट्रीशीटर फरार

जानकारी के अनुसार, हरपालपुर निवासी प्रिंस गुप्ता और भोपाल के अवधपुरी निवासी नीलम वर्मा के साथ बस यात्रा के दौरान चोरी की घटना हुई थी. दोनों ने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज करवाई थी. पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत अलग-अलग दो मामले दर्ज किये थे. इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी अगम जैन ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार का इनाम भी घोषित किया था.

छतरपुर: कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने 10 हजार की इनामी एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से सोने और चांदी के कई जेवरात बरामद हुए हैं. जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है. कई आरोपियों के खिलाफ डकैती के प्रयास और अवैध हथियार रखने जैसे कई गंभीर मामले पहले से दर्ज हैं.

बसों की सीसीटीवी फुटेज से खुली आरोपियों की कुंडली

कोतवाली टीआई सतीश ने एक टीम बनाकर बस संचालकों और कंडक्टरों से पूछताछ शुरू की. इस दौरान उत्तर प्रदेश के महोबा, झांसी और मध्य प्रदेश के सागर रोड पर चलने वाली बसों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. जिसके बाद पुलिस ने चोर गिरोह की एक महिला सहित 5 आरोपियों को दबोच लिया.

पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे

थाना प्रभारी सतीश सिंह ने बताया, "यह गिरोह ट्रेन और बसों में यात्रियों के बैग को टारगेट बनाते थे, दो चोर बैग उठाते थे, 2 चोर ध्यान भटकाते थे और एक चोर लोगों पर नजर रखता था. पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए दोनों वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है."

20 लाख का जेवरात बरामद (ETV Bharat)

यूपी और राजस्थान सहित कई प्रदेशों में फैला है गिरोह

आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के जालौन जिला के उरई थाना निवासी इकबाल अली पिता कमर अली और छोटू राईन उर्फ इसराईल पिता लल्ला शाहुद्दीन के रूप में हुई है. वहीं, अन्य आरोपी कौंच थाना निवासी समीर राईन पिता आजाद राईन और शाहरुख पिता चंदा के रूप में हुई है. वहीं पांचवीं आरोपी महिला की पहचान रुक्साना उर्फ जाहिना बेगम पति मोहम्मद पप्पू थाना दरगाह जिला अजमेर राजस्थान निवासी के रूप में हुई है.

गिरोह सरगना हिस्ट्रीशीटर की तलाश जारी

वहीं, गिरोह का मास्टरमाइंड जालौन निवासी अरबाज पिता अजमेरी फरार है, उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, अवैध हथियार, चोरी, डकैती का प्रयास, आबकारी और अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर अपराधों में मामला दर्ज है.

लाखों के जेवरात बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सोने के 4 मंगलसूत्र, 1 हार, 2 बाली, नथ और 2 चूडियां, 5 अंगूठी, 1 जोड़ा झुमकी, 1 चैन बरामद किया है. वहीं, चांदी की 1 कमर चैन, चूड़ी, 1 हाफ पेटी और पायल सहित अन्य जेवरात जब्त किया है. जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है.

एसपी अगम जैन ने बताया, "यात्रियों के बैग से चोरी की घटनाएं सामने आई थी, हमारी टीम लगातार काम कर रही थी, सोमवार को सफलता मिली है. 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है जो अजमेर निवासी है. वहीं, 4 पुरुष आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, उसके कब्जे से चोरी के सभी जेवरात बरामद कर लिया गया है."