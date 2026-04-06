बुलावे पर थाने पहुंचा हिस्ट्रीशीटर, गुंडा परेड के दौरान मौत, आखिर है क्या पूरा माजरा
छतरपुर में पुलिस की गुंडा परेड में पहुंचे हिस्ट्रीशीटर की बिगड़ी तबीयत, ग्वालियर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 6, 2026 at 2:16 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 2:25 PM IST
छतरपुर: कोतवाली थाना इलाके से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. जहां पुलिस की गुंडा परेड में थाने पहुंचे हिस्ट्रीशीटर ने आत्महत्या की कोशिश की. हिस्ट्रीशीटर की हालत देखकर पुलिस की हालत भी खराब हो गई. अनन-फानन में पुलिस ने गुंडे को जिला हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा. लेकिन हालात बिगड़ते देख डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में ही गुंडे ने दम तोड़ दिया. जानकारी लगते ही परिजन ने हॉस्पिटल पहुंचकर न्याय की मांग की है और निष्पक्ष जांच करने की बात कही. पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम करवा रही है.
पुलिस के बुलावे पर पहुंचा था थाने
बीते दिन छतरपुर कोतवाली थाना इलाके के सरानी गांव के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर सुरेन्द्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई. मौत के बाद गांव में सन्नाटा पसर गया. कई थानों के थानेदार और पुलिस हॉस्पिटल में एकत्रित हो गए. दरअसल समय-समय पर पुलिस के गुंडों की परेड करवाई जाती है. सरानी गांव के गुंडे सुरेन्द्र सिंह सहित कई गुंडों को कोतवाली पुलिस के द्वारा थाने में आमद देने के लिए बुलाया था. जिसमें अपराधी सुरेद्र सिंह सहित कई लिस्टेट गुंडे थाने पहुंचे थे.
कस्टडी में आत्महत्या की कोशिश
कोतवाली टीआई अरविन्द्र दांगी ने बताया, ''सुरेन्द्र सिंह शराब के नशे में था, जिसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की. जब उसकी हालत बिगड़ी तो हॉस्पिटल भेजा गया और उसके बाद ग्वालियर रेफर किया गया. लेकिन यूपी के मऊरानीपुर के पास रास्ते में उसकी मौत हो गई. सुरेन्द्र सिंह पर 16 अपराध भी दर्ज हैं. मृतक पहले भी जनसुनवाई में आत्महत्या का प्रयास कर चुका था.''
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परिजन ने किया अस्पताल में हंगामा
मृतक का पोस्टमार्टम छतरपुर के जिला हॉस्पिटल में किया जा रहा था. लेकिन पोस्टमार्टम के पहले ही गांव के लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए और निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला हॉस्पिटल में कई थानों की पुलिस तैनात कर दी गई. जिसमें छतरपुर CSP अरुण सोनी, नौंगाव थाना प्रभारी बाल्मीक चौबे, कोतवाली टीआई अरविन्द्र दांगी भारी पुलिस के साथ मौजूद रहे. वही परिजन को समझाइस देते हुए उन्हें न्याय दिलाने की बात कही.
मृतक सुरेंद्र सिंह के साथ मौजूद रियाज खान ने बताया, ''मुझे सुरेंद्र सिंह का पैसा देना था. कल मिला था, उसको मैंने दारू के लिए पैसे दिए. वह बता रहा था पुलिस का फोन आया था, गुंडा परेड के लिए थाने जाना है.'' मामले में जब छतरपुर CSP अरुण सोनी से बात की तो उन्होंने बताया, ''एक व्यक्ति ने आत्महत्या की कोशिश की. अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामला समझ आएगा.''