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छतरपुर में पुलिस की कार पुल से 15 फिट नीचे गिरी, कार सवारों को आई चोटें

छतरपुर में पुलिस की कार हादसे का शिकार, एयर बैग ने बड़ा हादसा होने से बचाया, टीआई और आरक्षक आईं हल्की चोटें.

CHHATARPUR POLICE CAR ACCIDENT
छतरपुर में पुलिस की कार हादसे का शिकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 11:11 PM IST

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छतरपुर: हरपालपुर में अनियंत्रित पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई. हादसे में ते ज रफ्तार कार पुल से करीब 15 फिट नीचे जा गिरी. हादसे के दौरान कार में टीआई और एक आरक्षक मौजूद था. दोनों इस दुर्घटना में घायल हो गए हैं. जिनका इलाज जारी है.

कार में सवार टीआई और आरक्षक को आईं चोटें

छतरपुर के हरपालपुर नगर स्थित बाईपास पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. निर्माणाधीन बाईपास पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल से नीचे जा गिरी. हादसे में काकुनपुरा चौकी प्रभारी राजेंद्र बागरी एवं हरपालपुर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक बृजराज घायल हो गए. दोनों को मामूली चोटें आई हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

कार में सवार टीआई और आरक्षक को आईं चोटें (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी

दुर्घटना उस समय हुई, जब दोनों पुलिसकर्मी कार से हरपालपुर की ओर जा रहे थे. इसी दौरान निर्माणाधीन पुल के पास कार अनियंत्रित होकर नीचे जा गिरी. हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीण और राहगीर मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. जिसके बाद घायलों को तत्काल सुरक्षित बाहर निकालकर प्राथमिक उपचार कराया गया.

एयर बैग ने बड़ा हादसा होने से बचाया

काकुनपुरा चौकी प्रभारी राजेंद्र बागरी कहना है कि " हरपालपुर की ओर से हम आ रहे थे. उसी दौरान निर्माणाधीन पुल के नीचे अचानक कार गिर गई. कार पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिस कारण घटना हुई है. दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. वहीं, एयरबैग खुल गाए जिस कारण कोई बड़ा हादसा नही हुआ और हम लोग सुरक्षित हैं."

घटना के बाद समय रहते पुलिसकर्मियों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. वही, स्थानीय निवासी नरेंद्र कहते है, "निर्माणाधीन बाईपास पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं होने और चेतावनी संकेतों की कमी के चलते आए दिन हादसे होते रहते हैं. यहां जरूरी संकेत वोर्ड लगाया जाना चाहिए. वहीं, निर्माण कार्य लंबे समय से अधूरा पड़ा है."

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