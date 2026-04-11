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पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर एक और युवक ने की आत्महत्या, छतरपुर पुलिस पर गंभीर आरोप

छतरपुर में कथित पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर दो युवकों ने की आत्महत्या. थाना प्रभारी को निलंबित कर ज्यूडिशियल जांच शुरू.

TWO MEN KILLED HIMSELF
छतरपुर में दो युवकों ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 11, 2026 at 11:24 AM IST

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छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस प्रताड़ना के एक ही दिन में दो गंभीर मामले सामने आए हैं. आरोप है कि यहां पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर दो लोगों ने आत्महत्या कर ली. एक ओर जहां चंदला थाने में पुलिस हिरासत में युवक की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया था, तो वहीं जिला मुख्यालय से 100 किमी दूर गौरिहार थाना क्षेत्र में एक अन्य युवक ने कथित तौर पर पुलिस प्रताड़ना से आहत होकर मौत को गले लगा लिया. दोनों ही मामलों में जांच जारी है.

बांदा मेडिकल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

मामला जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश से सटे गौरिहार थाना क्षेत्र का है. थाना प्रभारी रूप नारायण पटैरिया ने बताया, '' शुक्रवार सुबह एक दंपत्ति के लड़ने-झगड़ने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंची और शिल्पी और अर्जुन श्रीवास को थाने लेकर आई. पुलिस ने नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट दर्ज कर ली, जिसके बाद पति-पत्नी वापस लौट गए थे. शाम करीब 6 बजे सूचना मिली कि युवक अर्जुन श्रीवास ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया है. उसे गौरिहार अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे उत्तर प्रदेश के बांदा मेडिकल में रेफर कर दिया गया. यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस अधिकारी के निर्देश पर चौकी प्रभारी बांदा मेडिकल युवक का शव लेने पहुंचे हैं.''

POLICE BRUTALITY CASE IN CHHATARPUR
आत्महत्या से पहले थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा था युवक (ETV Bharat)

पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

मृतक के भाई अनिल श्रीवास और जीजा चिंतामणि श्रीवास ने आरोप लगाते हुए कहा, '' पुलिस प्रताड़ना से आहत होकर युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया. गौरिहार थाने में पदस्थ एक आरक्षक ने बेरहमी से उसके साथ मारपीट की थी. जिससे वह परेशान था और उसने यह कदम उठा लिया.'' वहीं, एक ही दिन में पुलिस प्रताड़ने का एक और आरोप लगने के बाद जिला पुलिस में हड़कंप मच गया है. वरिष्ठ अधिकारी पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गए हैं.

पुलिस ने कहा- आपसी विवाद के बाद आत्महत्या

गौरिहार थाना प्रभारी रूप नारायण पटैरिया ने बताया, "दोनों साल 2023 में लव मैरिज शादी की थी, दंपत्ति के 2 बच्चे भी है. पति हमेशा शराब पीकर पत्नी से झगड़ा करता था. शुक्रवार को युवक को थाने में बुला कर समझाइश भी दी गई, जिसके बाद नॉन कॉग्निजिबल रिपोर्ट दर्ज कर ली थी. दोनों अपने परिजन के साथ वापस घर लौट गए. पुलिस ने किसी भी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की है. मामले की जांच की जा रही है."

वहीं, इससे पहले छतरपुर जिले के चंदला थाना क्षेत्र में नाहरपुर गांव निवासी राम विशाल अहिरवार ने पुलिस हिरासत में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. मृतक की मां मुलिया अहिरवार ने पुलिस पर मारपीट के आरोप लगाए है. जिसके बाद एसपी आगम जैन ने चंदला थाना प्रभारी चंदला को निलंबित कर ज्यूडिशियल जांच के आदेश दिए हैं."

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