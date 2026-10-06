घने जंगल के बीच आल्हा ऊदल किले में चल रही थी खजाने की खुदाई, पुलिस ने पकड़ निकाला लालच
छतरपुर में आल्हा-ऊदल के किला से गड़ा खजाना तलाशते मिले बदमाश, वन विभाग की टीम ने 4 को पकड़ा. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 6:34 PM IST
छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर का इतिहास प्रचीन है. ऐसा माना जाता है कि यहां किला, गढ़ी और महल में रखी राजा-महाराजो की धन-दौलत आज भी मौजूद है. उसी धन को खोदने के लिए 8 बदमाश प्राचीन आल्हा ऊदल के किले में पहुंचे. जब ये बदमाश खुदाई कर रहे थे, तभी वन विभाग की टीम ने घेराबंदी करके 4 लोगों को पकड़ लिया. टीम ने उनके कब्जे से धन खोदने के उपकरण भी जब्त किए हैं. कर लिए,4 बदमाश भागने में कामयाब हो गए.
घने जंगल में खाजाना ढूंढ रहे थे बदमाश
यह मामला शहर से 50 किलोमीटर दूर छतरपुर और पन्ना टाइगर रिजर्व इलाके का है. चंद्रनगर रेंज क्षेत्र में आने वाला एक प्राचीन मनियागढ़ की पहाड़ी के महादेव घाट पर स्थित आल्हा ऊदल का प्राचीन किला बना हुआ है. जिसका कुछ अस्तित्व बचा हुआ है. उसी किले में 8 बदमाश मेटल डिटेक्टर सहित कई उपकरण लेकर पहुंचे और पुराना खजाना तलाश रहे थे. जैसे ही मामले की जानकारी चन्दनगर वन चौकी के अधिकारियों को लगी, तो टीम ने जगंल के अंदर खजाना निकालने वालों की घेराबंदी कर डाली.
वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर 4 को पकड़ा
वन विभाग की टीम को देखकर बदमाश हैरान रह गए और भागने की कोशिश शुरू कर दी. पन्ना टाइगर रिजर्व की टीम ने घेराबंदी कर 4 लोगों को पकड़ लिया और मौके से मेटल डिटेक्टर मशीन सहित कई तरह के उपकरण भी बरामद कर लिए. वहीं मामले में वन विभाग के रेंजर रामप्रसाद प्रजापति बताते हैं कि "मनियागढ़ की पहाड़ी का इतिहास काफी पुराना है. यहां आल्हा ऊदल के जमाने के किले के अवशेष मौजूद हैं और खंडहर स्थित है. उसी किला में आरोपी गड़ा हुआ धन खोजने पहुंचे थे. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वह ऐसे ही पुराने किले, मकबरा जाते हैं और गड़ा हुआ धन खोजते हैं.
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चार आरोपी फरार, 4 गिरफ्तार
बता दें चार आरोपी अब भी फरार हैं. जिनकी तलाश पुलिस कर रही है. पकड़े गए आरोपियों में एक स्थानीय टपरियन गांव का है. जबकि 3 आरोपी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के रहने वाले हैं. इस सभी पर वन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है."