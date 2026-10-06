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घने जंगल के बीच आल्हा ऊदल किले में चल रही थी खजाने की खुदाई, पुलिस ने पकड़ निकाला लालच

खजाना की खुदाई करते आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर का इतिहास प्रचीन है. ऐसा माना जाता है कि यहां किला, गढ़ी और महल में रखी राजा-महाराजो की धन-दौलत आज भी मौजूद है. उसी धन को खोदने के लिए 8 बदमाश प्राचीन आल्हा ऊदल के किले में पहुंचे. जब ये बदमाश खुदाई कर रहे थे, तभी वन विभाग की टीम ने घेराबंदी करके 4 लोगों को पकड़ लिया. टीम ने उनके कब्जे से धन खोदने के उपकरण भी जब्त किए हैं. कर लिए,4 बदमाश भागने में कामयाब हो गए.