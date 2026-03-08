सरसों में छुपी थी अफीम की खेती, छापामारी में करोड़ों की कीमत के 50 हजार पेड़ जब्त
छतरपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सरसों के खेत में चल रही अफीम की खेती का किया पर्दाफाश, करोड़ों की कीमत के 50 हजार पेड़ बरामद.
Published : March 8, 2026 at 9:27 AM IST
रिपोर्ट: मनोज कुमार सोनी
छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक महिला थानेदार की कार्यवाही से तस्करों में हड़कंप मच गया. नशे के खिलाफ एक बड़े अभियान को टारगेट किया गया और अफीम की खेती पर छापेमारी की गई. यह खेती सरसों के खेत में चल रही थी. मुखबिर की सूचना पर महिला थानेदार ने 6 पुलिस जवानों के साथ जब अफीम के खेत पर छापा डाला तो पुलिस के होश उड़ गए. पुलिस ने 50 हजार से ज्यादा अफीम के पेड़ जब्त किए हैं. जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है.
सरसों के खेत में अफीम की खेती
बुंदेलखंड के छतरपुर में अफीम की खेती पर गढ़ीमलहरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली. उर्दमऊ गाँव में मलखान कुशवाहा अपने सरसों के खेत में अफीम की फसल उगा रहा था. जिसकी भनक गांव में किसी को नही थी. लेकिन मुखबिर की सूचना जब गढ़ीमलहरा टीआई रीता सिंह को मिली तो रीता सिंह के भी होश उड़ गए. महिला टीआई ने जिले के बड़े अधिकारियों को सूचित कर 6 पुलिस जवानों की टीम तैयार की और आधीरात को उर्दूमऊ में अफीम की खेती पर छापा डाल दिया.
50 हजार से ज्यादा पेड़ जब्त
जब पुलिस खेत में पहुंची तो देखकर दंग रह गई. जिस खेत में सरसों होना चाहिए था वहां अफीम की खेती चल रही थी. पुलिस ने खेती करते हुए एक आरोपी मलखान कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिए है. उससे जब पूछताछ की तो उसने बताया, ''यह खेती वह आधा एकड़ में कर रहा था.'' वहीं, टीआई रीता सिंह ने बताया, ''जब अफीम के पेड़ों की गिनती शुरू करवाई तो सभी के पसीने छूट गए. खेती के पेड़ों की गिनती करने के लिए कुछ लोगों की मदद ली गई. जब गिनती शुरू हुई तो लगभग 50 हजार पेड़ से ज्यादा बरामद किये गए, जिनकी कीमत आज करोड़ों में है.''
पुलिस ने किया खेत मालिक को गिरफ्तार
गढ़ीमलहरा महिला टीआई रीता सिंह ने बताया, ''आरोपी मलखान कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ चल रही. लगभग 50 हजार से ज्यादा पेड़ बरामद हुए हैं, जिनकी कीमत करोड़ों में हैं. सूत्रों की जानकारी पर कार्यवाही की गई है. मामले में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिसकी जांच की जा रही है.'' कार्यवाही के दौरान अभिलाष बाजपेई, बृजेश यादव, प्रेम राजपूत, श्रीराम, अनिल, दशरथ टीम में मौजूद थे. पुलिस अब आरोपी मलखान कुशवाहा रैकिट से जुड़े लोगों तक पहुंचने के लिए पूछताछ कर रही है.