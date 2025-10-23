ETV Bharat / state

छतरपुर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, नेताओं सहित 23 जुआरी गिरफ्तार, 14 लाख रुपए बरामद

छतरपुर: सिविल लाइन पुलिस ने आधी रात को एक हाई प्रोफाइल जुआ के अड्डे पर छापेमार कार्रवाई की. जहां पुलिस ने 23 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. इन जुआरियों के कब्जे से तास के पत्ते के साथ 14 लाख 10 हजार रुपए भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने यह कार्रवाई शहर के महर्षि स्कूल के एक फार्महाउस पर की. ऐसा आरोप है कि पुलिस के इस एक्शन में बीजेपी-कांग्रेस के नेता सहित जानेमाने डॉक्टर और व्यपारी पकड़े गए हैं. वहीं इस दौरान एक जुआरी की तबीयत बिगड़ गई. जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया.

जुआ खेलते पकड़े गए शहर की कई नामचीन हस्तियां

शहर में बुधवार देर को उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल जुआ के अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर दी. पुलिस टीम को देखकर जुआरियों के होश उड़ गए. सभी जुआरी अपने चेहरे छिपाने लगे. पुलिस ने सभी जाने माने नामचीन जुआरियों को थाने में बंद कर दिया. छतरपुर शहर के सिविल लाइन टीआई सतीश सिंह को मुखबिर की सूचना मिली कि शहर के देरी रोड स्थित महर्षि स्कूल के पास एक फार्म हाउस पर जुआ का फड़ जमा हुआ है.

जिसमें शहर के कांग्रेस-बीजेपी के नेता और डॉक्टर सहित व्यपारी शामिल हैं. पुलिस ने मामले की जानकारी छतरपुर एसपी अगम जैन को दी. इसके बाद टीआई सतीश सिंह ने टीम बना कर जुआ के अड्डे पर छापा मारा.