छतरपुर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, नेताओं सहित 23 जुआरी गिरफ्तार, 14 लाख रुपए बरामद

छतरपुर पुलिस ने जुआ के फड़ पर की ताबड़तोड़ कार्रवाई, शहर की नामचीन हस्तियों सहित 23 गिरफ्तार, 14 लाख रुपए बरामद.

छतरपुर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 1:12 PM IST

2 Min Read
छतरपुर: सिविल लाइन पुलिस ने आधी रात को एक हाई प्रोफाइल जुआ के अड्डे पर छापेमार कार्रवाई की. जहां पुलिस ने 23 जुआरियों को गिरफ्तार किया है. इन जुआरियों के कब्जे से तास के पत्ते के साथ 14 लाख 10 हजार रुपए भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने यह कार्रवाई शहर के महर्षि स्कूल के एक फार्महाउस पर की. ऐसा आरोप है कि पुलिस के इस एक्शन में बीजेपी-कांग्रेस के नेता सहित जानेमाने डॉक्टर और व्यपारी पकड़े गए हैं. वहीं इस दौरान एक जुआरी की तबीयत बिगड़ गई. जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया.

जुआ खेलते पकड़े गए शहर की कई नामचीन हस्तियां

शहर में बुधवार देर को उस समय हड़कंप मच गया, जब पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल जुआ के अड्डे पर छापामार कार्रवाई कर दी. पुलिस टीम को देखकर जुआरियों के होश उड़ गए. सभी जुआरी अपने चेहरे छिपाने लगे. पुलिस ने सभी जाने माने नामचीन जुआरियों को थाने में बंद कर दिया. छतरपुर शहर के सिविल लाइन टीआई सतीश सिंह को मुखबिर की सूचना मिली कि शहर के देरी रोड स्थित महर्षि स्कूल के पास एक फार्म हाउस पर जुआ का फड़ जमा हुआ है.

जिसमें शहर के कांग्रेस-बीजेपी के नेता और डॉक्टर सहित व्यपारी शामिल हैं. पुलिस ने मामले की जानकारी छतरपुर एसपी अगम जैन को दी. इसके बाद टीआई सतीश सिंह ने टीम बना कर जुआ के अड्डे पर छापा मारा.

जुआ के फड़ पर पुलिस की कार्रवाई (ETV Bharat)

23 जुआरी पकड़े गए, 14 लाख रुपए बरामद

इस दौरान पुलिस को जुआरियों के पास से 14 लाख 10 हजार रुपए बरामद हुए. वहीं 23 जुआरी पकड़े गए हैं. आरोप है कि इनमें कांग्रेस नेता पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सन्तोष अग्रवाल, जिला पंचायत सदस्य शशिकान्त शुक्ला, बीजेपी नेता लखन पचौरी शहर के जानेमाने डॉक्टर सुनील चौबे, सहित अपराधी राहुल शुक्ला, व्यपारी अजय अग्रवाल सहित 23 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सभी पर जुआ एक्ट के साथ 151 की कार्रवाई की गई है.

पुलिस ने जुआरियों पर की कार्रवाई

वही मामले में सीएसपी अरुण सोनी ने बताया कि "शहर के देरी रोड स्थित महाऋषि स्कूल के पास एक फार्म हाउस पर जुआ चल रहा था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 23 जुआरियों को पकड़ा है. इनके पास से 14 लाख 10 हजार रुपए बरामद हुए हैं. सभी पर कार्रवाई की गई है.

