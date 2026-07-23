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छतरपुर के स्कूल में क्लास के दौरान चल रहे फूहड़ गाने, वीडियो सर्कुलेट होते ही जांच शुरू

छतरपुर में पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास की एलईडी पर बजाए फूहड़ भोजपूरी गाने. शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश.

PM Shri School obscene song
छतरपुर में छात्रों की पढ़ाई छोड़ डिजिटल बोर्ड पर बजाए फूहड़ गाने (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 2:30 PM IST

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Updated : July 23, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्मार्ट क्लास का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक स्कूल की स्मार्ट क्लास को मनोरंजन का अड्डा बना लिया गया, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब सर्केुलेट हो रहा है. वीडियो में एलईडी टीवी पर पढ़ाई की जगह फूहड़ डांस और गाना बजता नजर आ रहा है. मामले की शिकायत पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के निर्देश दिए हैं.

स्मार्ट क्लास की एलईडी पर फूहड़ गाना

मामला शहर के पीएम श्री शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-2 का है. आरोप है कि यहां पढ़ाई के दौरान टीवी पर फूहड़ गाने चलाए गए. घटना का वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की गंभीरता को देखाते हुए जांच के आदेश दिए हैं. वीडियो में विद्यालय की कक्षा के अंदर छात्र बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि सामने लगे टीवी स्क्रीन पर फूहड़ गाने चल रहे है.

स्कूल में फूहड़ भोजपूरी गाने बजाने पर जांच के आदेश (ETV Bharat)

सख्त कार्रवाई की मांग

घटना सामने आने के बाद विद्यालय की व्यवस्था और संचालन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. बच्चों के अभिभावक भी सरकारी शिक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की है. स्थानीय समाजसेवी शंकर लाल ने कहा, "शिक्षा के मंदिर विद्यालयों में छात्रा-छात्राओं को अनुशासन, संस्कार और शिक्षा का माहौल मिलना चाहिए, वहां इस तरह की गतिविधि सामने आना निंदनीय है. मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए."

शिक्षा के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति

उन्होंने आगे कहा, " सरकारी स्कूलो में शिक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति चल रही है. सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के समय शिक्षक सोते मिलते हैं. कई जगहों में बच्चों को बैठने के लिए भवन नहीं हैं तो पेड़ के नीचे क्लास चल रही है. शिक्षा का सुधार कैसे होगा. यही कारण है कि लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं देना चाहते हैं. स्कूलों में लगे डिजिटल संसाधनों का उपयोग केवल शैक्षणिक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए, ना कि मनोरंजन के लिए."

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मामला तूल पकड़ने के बाद छतरपुर जिला शिक्षा अधिकारी पीके रैकवार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा, " वीडियो की सत्यता की जांच कराई जाएगी. जांच के दौरान अगर किसी शिक्षक, कर्मचारी और जिम्मेदार व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

वहीं, स्कूल के प्रिंसिपल संजय श्रीवास्तव ने कहा, " मामले की जांच की जा रही है. एलईडी पर वीडियो किसने चलाया और इस दौरान कौन-कौन टीचर मौजूद थे, क्लास में कितने बच्चे थे, अटेंडेंस रजिस्टर चेक कराया जा रहा है. इसके अलावा शिक्षक की ड्यूटी भी चेक कराई जा रही है."

Last Updated : July 23, 2026 at 2:40 PM IST

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