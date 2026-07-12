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12 लोगों की जान बचा चुका उड़ता हुआ अस्पताल! मीना साहू छतरपुर से भोपाल एम्स एयरलिफ्ट

गंभीर मरीज को किया एयरलिफ्ट सरकार की PM श्री एयर एंबुलेंस सेवा गंभीर मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है. तभी छतरपुर शहर के बस स्टैंड के पास रहनी वाली 49 साल की मीना साहू, पत्नी बैजनाथ साहू गंभीर बीमारी से जूझ रही थी. जिसको लेकर परिवार परेशान था. परिवार ने समय पर बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव से संपर्क किया तो विधायक ने तत्काल हॉस्पिटल पहुंचकर मरीज के लिए PM श्री एयर एंबुलेंस सेवा की प्रोसेस शुरू करवाई और CMHO को तत्काल भेजने के लिए कहा.

छतरपुर: बुंदेलखंड के छतरपुर के गंभीर मरीजों के लिए PM श्री एयर एंबुलेंस सेवा इन दिनों वरदान साबित हो रही है. गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को बड़े शहरों के अस्पतालों में मिनटों में उड़ाकर ले जाती है और समय पर मरीजों का इलाज शुरू हो जाता है. वहीं, छतरपुर की एक महिला को भी PM श्री एयर एंबुलेंस सेवा से छतरपुर से भोपाल एम्स भेजा गया है.

मरीज के परिजन ने विधायक से मांगी थी मदद

PM एयर एंबुलेंस के माध्यम से मरीज को तत्काल पहले एम्बुलेंस से खजुराहो भेजा गया और फिर खजुराहो से भोपाल स्थित एम्स अस्पताल रवाना कराया गया. छतरपुर विधायक ललिता यादव ने बताया, ''मीना साहू एक्यूट पैन्क्रियाटाइटिस (Acute Pancreatitis) से पीड़ित हैं और उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई थी. परिजनों ने मुझ से मदद मांगी थी. मरीज की नाजुक स्थिति को देखते हुए सड़क मार्ग से भोपाल ले जाना संभव नहीं था, इसलिए जिला प्रशासन के सहयोग से तत्काल PM एयर एंबुलेंस की व्यवस्था कर मरीज को खजुराहो से भोपाल एम्स भेजा गया.

अब तक 12 मरीजों को भेजा जा चुका

वहीं, मरीज के परिजन ने छतरपुर विधायक का आभार जताया. विधायक ने कहा कि, ''धन्यवाद उन्हें नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, जिनकी पहल से छतरपुर जिले को PM एयर एंबुलेंस जैसी महत्वपूर्ण सुविधामिली है.'' उन्होंने बताया कि, ''अब तक इस सेवा के माध्यम से 12 गंभीर मरीजों को अब तक उपचार के लिए भोपाल भेजा जा चुका है, और उनकी हालत भी ठीक हो चुकी है.''

वही मामले में छतरपुर CMHO आरपी गुप्ता कहते है, ''मरीज गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, तत्काल खजुराहो से भोपाल भेजा गया है. अब तक कई गंभीर मरीज एयर एंबुलेंस का लाभ ले चुके हैं.''