बुंदेलखंड में आज से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, चेतक की स्पीड से पहुंचाएगी खजुराहो से वाराणसी

पीएम नरेंद्र मोदी आज खजुराहो टू वाराणसी वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, सांसद VD शर्मा बैठकर आएंगे खजुराहो, रेलवे स्टेशन पहुंचे विधायक.

बुंदेलखंड को रफ्तार की सौगात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 7:18 AM IST

Updated : November 8, 2025 at 7:35 AM IST

4 Min Read
खजुराहो: बुंदेलखंड के पिछड़े छतरपुर जिले को आज शनिवार को एक बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं. आज से एक और नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने वाली है, जिसको PM मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से हरी झंडी दिखाएंगे. यह ट्रेन खजुराहो से वाराणसी तक चलेगी. खजुराहो के पर्यटन को बढ़ाना देने के लिए खजुराहो से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी गई है. जिसको लेकर खजुराहो रेलवे स्टेशन पर भव्य तैयारी शुरू हो गई हैं.

PM मोदी 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस करेंगे लॉन्च
जब PM मोदी इस वंदे भारत ट्रेन को वाराणसी से हरी झंडी दिखाएंगे तब खजुराहो सांसद VD शर्मा इसी ट्रेन में बैठकर खजुराहो आएंगे. शनिवार 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे. वे यहां से चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. ये वंदे भारत बनारस से खजुराहो, लखनऊ से सहारनपुर, पंजाब के फिरोजपुर से दिल्ली और एर्नाकुलम से बेंगलुरु के बीच चलेंगी. खजुराहो से वारणसी के बीच वंदे भारत ट्रेन आने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

चेतक की स्पीड से पहुंचाएगी खजुराहो से वाराणसी (ETV Bharat)

खजुराहो रेलवे स्टेशन पर तैयारी शुरू
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवम्बर को वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे. यह वंदे भारत ट्रेन खजुराहो रेलवे स्टेशन पर दोपहर 3:30 बजे पहुंचेगी. विश्व नगरी पर्यटन क्षेत्र खजुराहो को PM मोदी ने एक बड़ी ओर अहिम सौगात दी है. खजुराहो से वाराणसी के बीच नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 8 नवंबर यानी शनिवार से शुरू होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को बनारस से हरी झंडी दिखाएंगे. जिसको लेकर खजुराहो रेलवे विभाग ने खजुराहो स्टेशन पर तैयारी शुरू कर दी हैं.

खजुराहो से वाराणसी पहुंचाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस (ETV Bharat)

बुंदेलखंड को वंदे भारत ट्रेन की सौगात
तैयारी का निरीक्षण करने राजनगर विधायक अरविन्द्र पटैरिया रेलवे स्टेशन पहुंचे. इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष पप्पू अवस्थी सहित रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे. यह ट्रेन महोबा, बांदा और प्रयागराज जैसे स्थानों पर भी रुकेगी. छतरपुर जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो से शुरू होने वाली नई वंदे भारत ट्रेन उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक चलाई जाएगी. खजुराहो से वाराणसी के बीच नई वंदे भारत ट्रेन चलने से पर्यटकों के साथ ही स्थानीय लोगों को इसका फायदा मिलेगा.

बुंदेलखंड में आज से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस (ETV Bharat)

आज से पटरी पर दौड़ेगी नई वंदे भारत ट्रेन
छतरपुर के खजुराहो से चलने वाली नई वंदे भारत ट्रेन का टाइम टेबिल जारी हो चुका है. 26422 वन्दे भारत एक्सप्रेस वाराणसी से सप्ताह में छह दिन प्रत्येक गुरुवार छोड़कर प्रातः 5:25 को रवाना होकर दोपहर 13:10 पर खजुराहो पहुंचेंगी. वापसी में 26421 वन्दे भारत एक्सप्रेस खजुराहो से सप्ताह में छह दिन प्रत्येक गुरुवार छोड़कर दोपहर 15:20 को चलकर रात 23:00 बजे वाराणसी पहुंचेंगी. दोनों तरफ से इस ट्रेन का स्टॉपेज वाराणसी, विंध्याचल, प्रयागराज छिंवकी, चित्रकूट धाम, बांदा, महोबा, खजुराहो में रहेगा.

पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
जब राजनगर विधायक अरविन्द्र पटैरिया से बात हुई तो उन्होंने बताया, यह हमारे खजुराहो के लोगों के लिए बड़ी सौगात है. जनता की मांग थी खजुराहो से बनारस को जोड़ने वाली ट्रेन हो, जो आज मिल चुकी है. यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है. क्योंकि खजुराहो पर्यटन पर निर्भर है इसलिए ट्रेन की बहुत जरूरत थी. पिछड़े बुंदेलखंड को खजुराहो सांसद VD शर्मा के अथक प्रयास से यह बड़ी सौगात मिली है, जो जनता के लिए लाभकारी होगी. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के नए आयाम खुलेंगे. यह ट्रेन हमारे क्षेत्र की पहचान और समृद्धि दोनों को नई दिशा देगी.''

Last Updated : November 8, 2025 at 7:35 AM IST

