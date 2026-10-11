कलकत्ता वाली महाकाली जब आईं छतरपुर, भूत-प्रेत बाधा का हुआ अंत, नवरात्रि पर जानें छतरपुर के दो प्राचीन मंदिरों की कहानी
मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रसिद्ध हैं कलकत्ता वाली काली और मां पीतांबरा, भूत-प्रेत बाधा से मिलती है मुक्ति, हर क्षेत्र में मिलती है जीत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 6:53 AM IST
छतरपुर : मां शक्ति की उपासना का महापर्व नवरात्रि आज से शुरू हो चुका है और इसी के साथ देश-दुनिया के देवी मंदिरों में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है. ऐसा ही एक प्रसिद्ध मंदिर है छतरपुर का मां काली और पीतांबरा माता मंदिर जहां लोग अपनी मुरादें पूरी करने के लिए मां के दर्शन करते हैं. एक ओर छतरपुर की मां काली को रक्षा के लिए पूजा जाता है, तो वहीं पीतंबरा माता को हर क्षेत्र में विजयी पाने के लिए पूजा जाता है. इन दोनों ही मंदिरों में भूत प्रेता,बाधा से मुक्ति और क्षेत्र में सफलता पाने के लिए लोग मां की पूजा करते हैं. इन दोनों मंदिरों का इतिहास भी निराला है.
कलकत्ता वाली महाकाली जब आईं छतरपुर
परंपराओं, धार्मिक मान्यताओं और आस्था के अनूठे केंद्रों के लिए प्रसिद्ध छतरपुर में के इन दोनों ही मंदिर में नवरात्रि पर आस्था का सैलाब उमड़ता है. स्थानीय लोग बताते हैं कि छतरपुर की रक्षा के लिए यहां मां काली कलकत्ता वाली की दिव्य प्रतिमा यहां लगाई गई थी. इसके बाद छतरपुर जिला मुख्यालय से 6 किलोमीटर दूर हमा गांव में सिद्ध काली माता मंदिर की स्थापना हुई. मंदिर छोटा है लेकिन मंदिर के चमत्कार बड़े बताए जाते हैं.
भूत-प्रेता बाधा को होता है अंत
मन्दिर के पुजारी राजकुमार गोस्वामी कहते हैं, '' इस मंदिर की प्रतिमा को छतरपुर महाराज विश्वनाथ सिंह के निर्देश पर कलकत्ता से लाया गया था. छतरपुर की रक्षा के लिए शहर से बाहर माता की स्थापना की गई थी. माता पुष्य नक्षत्र में चलती थीं, जहां पुष्य नक्षत्र खत्म होता, माता वहीं रुक जाती थीं. माता की स्थापना के लिए विशाल यज्ञ-हवन करवाया गया, जिसमें माता शक्ति रूप में प्रतिमा में समाई थीं. माता शहर की रक्षा और भक्तों की मनोकामना के लिए बैठी हैं. आज भी इस मंदिर में रात्रि में कोई विश्राम नहीं करता. मनोकामना के लिए नारियल की अर्जी बांधी जाती है. माता के दर्शन से यहां भूत प्रेत बाधा का भी अंत होता है. यहां हर साल नवरात्रि में मेला लगता है और मंदिर में दर्शनों के लिए पूरे साल भक्तो का तांता लगा रहता है.''
पीतांबरा माता के दरबार में आवेदन लगते ही मिलती है विजय
छतरपुर शहर से 8 किलोमीटर दूर सटई रोड पर एक प्राचीन पीतांबरा माता का मंदिर बना हुआ है. इस मंदिर की लीला भी निराली है. मन्दिर के पुजारी बृजेश महाराज कहते हैं, '' माता सब पर कृपा करती हैं. बस भक्ति में भाव होना चाहिए. इस मंदिर में भक्तों को कष्टों से छुटकारा पाने के लिए आवेदन देना पड़ता है. आवेदन में भक्तों को अपना नाम, पता, मोबाइल नम्बर, रोग, समस्या, कितनी जगह पहले इलाज करा चुके हैं, इन सभी बातों का विवरण देना होता है. आवेदन पर रोगी, पीड़ित या आम भक्त की फोटो लगी होना जरूरी है. इसके साथ ही हर रविवार को रोगी को माता की उपासना सभा में शामिल होना जरूरी होता है. आवेदनकर्ता बहुत दूर रहता है तो अपना आवेदन डाक द्वारा भी भेज सकता है, माता के दरबार में अर्जी लगते ही राहत मिलने लगती है.''
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वहीं, छतरपुर के पंडित कथा वाचक सौरभ तिवारी कहते हैं, '' इस बार माता रानी हाथी पर सवार हो कर आ रही हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है.''