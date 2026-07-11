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छतरपुर में बारातियों से भरी पिकअप पलटी, 2 की मौत और 14 घायल, 4 की हालत गंभीर

टीकमगढ़ के अहिरवार परिवार की खुशियां मातम में बदली, उत्तर प्रदेश के बांदा जा रही थी बारात, छतरपुर में हो गया हादसा.

chhatarpur Pickup accident
छतरपुर में बारातियों से भरी ट्रक पलटी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 2:35 PM IST

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छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर में उस वक्त खुशियां अचानक मातम में बदल गईं, जब एक बारातियों से भरी तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में 2 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हुए हैं. दूल्हे के चाचा और पिता सहित कई बारातियों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसमें से 4 को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है.

पिकअप में सवार थे 20 लोग

घटना छतरपुर जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित नौगांव थाना क्षेत्र के पीएम श्री कॉलेज के पास की है. दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन में करीब 20 लोग सवार थे. बारात टीकमगढ़ के ग्राम बिदारी से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के अतर्रा जा रही थी. शुक्रवार शाम 6 बजे जब तेज रफ्तार पिकअप नौगांव थाना क्षेत्र के पीएम श्री कॉलेज के पास पहुंची, तभी अचानक ब्रेक लगने से गाड़ी अनियंत्रित होकर कई बार पलटी मारते हुए दूर गिरी. वाहन चालक के शराब के नशे में होने की आशंका जताई जा रही है. घटना के बाद चालक मौके से फरार हो गया.

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घायलों का समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज जारी (ETV Bharat)

दुर्घटना में 2 लोगों की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पिकअप कई मीटर तक पलटियां खाती रही और फिर सड़क किनारे जाकर रुकी. हादसा इतना भयावह था कि वाहन के अंदर बैठे लोगों में चीख पुकार मच गई. कई लोग गाड़ी के नीचे दब गए, वहीं कुछ बाहर जा गिरे. भयावक सड़क दुर्घटना में 48 वर्षीय किशोरी अहिरवार और 17 वर्षीय नितिन अहिरवार की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, 14 बाराती घायल हो गए, इसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है. वहीं, सभी घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है.

घायलों का इलाज जारी

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर उमड़ पड़ी और तुरंत राहत कार्य में जुट गए. जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. घायलों में 10 लोगों को नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. वहीं, अन्य बारातियों को बाहर रेफर किया गया.

दूल्हे के पिता और चाचा की हालत गंभीर

नोगाव टीआई संजय राय ने बताया, "शुक्रवार शाम पीएम श्री कॉलेज के पास एक बारातियों से भरी गाड़ी पलट गई, जिसमें एक किशोर सहित 2 लोगों की मौत हो गई. दूल्हे के पिता नंदलाल अहिरवार और चाचा भजनलाल सहित कई बाराती गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सभी को पहले नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चार गंभीर घायलों को ग्वालियर रेफर कर दिया गया."

नौगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ड्यूटी पर तैनात डॉ. नीतीश गुप्ता ने बताया, " अस्पताल पहुंचने से पहले ही 2 लोगों की मौत हो चुकी थी. 14 घायलों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें से 4 को रेफर कर दिया गया. वहीं 10 का यहीं इलाज जारी है.''

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