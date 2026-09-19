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पटवारी ने भगवान की कसम खा किसान से मांगी 2 लाख की रिश्वत, साथ में 5 किलो शुद्ध घी

पटवारी ने काम के बदले मांगे 2 लाख रुपये और 5 किलो घी ( ETV BHARAT )