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पटवारी ने भगवान की कसम खा किसान से मांगी 2 लाख की रिश्वत, साथ में 5 किलो शुद्ध घी

छतरपुर में जमीन विवाद सुलझाने के एवज में 2 लाख रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी निलंबित. मनोज कुमार सोनी की रिपोर्ट.

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पटवारी ने काम के बदले मांगे 2 लाख रुपये और 5 किलो घी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 12:36 PM IST

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छतरपुर : छतरपुर में रिश्वतखोरी का रोचक मामला सामने आया है. मोटाखेड़ा के पटवारी को किसान से रिश्वत मांगना भारी पड़ा. किसान ने पटवारी द्वारा रिश्वत मांगने की कॉल रिकॉर्डिंग कर ली. कलेक्टर के संज्ञान में मामला आया तो एसडीएम से जांच कराई गई. मामला सही पाए जाने पर पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया.

किसान ने रिश्वत की डिमांड रिकॉर्ड की

पटवारी महेंद्र सिंह ने किसान से जमीन विवाद के निराकरण के बदले 2 लाख रुपये की रिश्वत मांगी. घुवारा तहसील के ग्राम मोटाखेड़ा के किसान काशी प्रसाद अवस्थी ने पटवारी की कॉल रिकॉर्डिंग कर ली. इसमें पटवारी कह रहा है "भगवान की कसम, मामले में फैसला तुम्हारे पक्ष में हो गया है. लेकिन इसके एवज में 2 लाख चाहिए. ऑर्डर लिखा रखा है. दो लाख रुपये के अलावा 5 किलो शुद्ध घी भी लाना होगा." इसके बाद किसान ने कॉल रिकॉर्डिंग वायरल कर दी.

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रिश्वत मांगने के आरोप में पटवारी सस्पेंड (ETV BHARAT)

कलेक्टर ने एसडीएम से कराई जांच

मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर मृणाल मीणा ने गौरिहार SDM को ऑडियो की जांच करने के आदेश दिए. SDM ने सभी के बयान दर्ज करते हुए छतरपुर कलेक्टर को रिपोर्ट दी. कलेक्टर के आदेश के बाद SDM गौरिहार विजय डेहरिया पटवारी का निलंबन आदेश जारी कर दिया. ऑडियो की प्रशासनिक स्तर पर जांच किए जाने के बाद पाया गया कि पटवारी द्वारा स्पष्ट रूप से रिश्वत की मांग की गई.

जांच में रिश्वत मांगने का ऑडियो सही पाया

गौरिहार एसडीएम विजय डेहरिया ने इसे शासकीय सेवा में आचरण और अनुशासन का गंभीर उल्लंघन माना. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3(1), (2) एवं (3) के प्रावधानों के उल्लंघन तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के तहत पटवारी महेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. निलंबन अवधि के दौरान पटवारी को मुख्यालय उप तहसील जुझारनगर में अटैच किया गया है. SDM गौरिहार विजय डेहरिया का कहना है "ऑडियो की जांच में सत्यता पाई गई. इस आधार पर पटवारी को निलंबित किया गया है.'

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