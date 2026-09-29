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केन-बेतवा परियोजना के विस्थापितों की दर्दनाक दास्तां! 22 गांवों का उजड़ा चमन, अब कीचड़ में जिंदगी

केन-बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों के साथ घुसपैठियों से बदतर सुलूक. नारकीय जिंदगी जी रहे. संजय रैकवार व मनोज सोनी की स्पेशल रिपोर्ट.

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केन-बेतवा परियोजना के विस्थापितों के दर्द की इंतहा नहीं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 5:58 PM IST

9 Min Read
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छतरपुर/पन्ना : न्याय का मूल सिद्धांत यही है कि समाज के हर एक व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए. अगर किसी एक मामले में एक हजार लोगों को न्याय मिला और अगर एक व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ तो इसे गलत ही समझा जाएगा. हम बात कर रहे हैं केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों के साथ सरकार व प्रशासन द्वारा किए जा रहे सुलूक की.

केंद्र सरकार की पहली महत्वाकांक्षी नदी जोड़ो परियोजना के रूप में केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के सूखे खेतों की प्यास बुझाने वाली योजना के रूप में पेश किया जा रहा है. लेकिन धरातल पर यह परियोजना हजारों किसानों, आदिवासियों के लिए असहनीय दर्द बनी हुई है.

केन-बेतवा लिंक परियोजना के विस्थापितों का असहनीय दर्द (ETV BHARAT)

विस्थापितों के साथ अमानवीय व्यवहार

प्रभावित ग्रामीणों ने उचित मुआवजा के लिए कई बार आंदोलन किए. पुलिस की लाठियां खाई, जेल गए, मुकदमे दर्ज हुए. अभी भी पुलिस व प्रशासन की प्रताड़ना शिकार विस्थापित हो रहे हैं. ग्रामीणों से जबरन गांव खाली करा लिए गए और ऐसी जगह जबरन भेज दिया, जहां कीचड़ व दलदल के बीच विस्थापित नारकीय जिंदगी जी रहे हैं. जहां बसाया गया है, वहां कीचड़ में प्लॉट दिए गए. इसी जगह पर विस्थापित परिवार किसी प्रकार झोपड़ी तानकर दिन काट रहे हैं. दावा किया गया था कि विस्थापन स्थल पर सारी सुविधाएं दी जाएंगी. लेकिन ये सारे दावे हवा-हवाई साबित हुए. पानी के लिए टंकी तो बना दी लेकिन उसमें पानी नहीं है. क्योंकि बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है. रोड नाम की कहीं चीज देखने को नहीं मिलेगी.

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केन-बेतवा के विस्थापितों की दर्दनाक दास्तां (ETV BHARAT)

छतरपुर व पन्ना के कुल 22 गांव प्रभावित

केन-बेतवा लिंक परियोजना से छतरपुर जिले के 14 गांव प्रभावित हुए हैं. इनमें मुख्य रूप से ढोढन, खरियानी, सुकवाहा, भरकुआं, कदवारा, कुपी, मैनारी, पलकोंहा, शहपुरा, पाठापुर, नैगुवां, डुंगरिया, घुघरी और बसुधा शामिल हैं. वहीं, पन्ना जिले के 8 गांव प्रभावित हुए. एक गांव पूरा वीरान था, लेकिन 7 गांवों के लोगो का विस्थापन किया गया है. ये हैं कोनी, मझली, कठहैरी, बिलेटा, गहदरा, कुड़न, खबरी, म्हरा.

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केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित गांव (ETV BHARAT)

विस्थापन स्थल पर नारकीय जिंदगी

विस्थापितों के लिए करोंदिया नया गांव बसाया गया है, जिसमे लगभग 150 से ज्यादा आदिवासी परिवारों को बसाया जा रहा है. गांव में आज भी मूलभूत सुविधाओं का टोटा है. गांव में पक्की सड़क तो बहुत दूर ढंग की पगडंडी भी नहीं है. स्कूल का दावा केवल कागजों में है. आंगनवाड़ी बना दी है, बिजली के खंभे खड़े हो गए हैं लेकिन लाइट नहीं है.

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केन-बेतवा परियोजना के विस्थापितों का आंदोलन (ETV BHARAT)

विस्थापित आदिवासी महेश कुमार बताते हैं "उनका तो सब कुछ उजड़ गया है. फिर से जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की मशक्कत कर रहे हैं. लेकिन समस्याएं इतनी हैं कि बहुत मुश्किल लगता है. बड़े तो किसी प्रकार झेल लेते हैं लेकिन बच्चों के साथ बड़ी दिक्कत है." इसी गांव में विस्थापित रामप्यारी का कहना है "बारिश के मौसम में यहां नारकीय जिंदगी जी रहे हैं. बच्चे ही क्यों, बड़े भी बीमार हो रहे हैं. इलाज कराने कहां जाएं, अस्पताल तो यहां से दूर-दूर तक नहीं है."

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विस्थापन स्थल पर छतरपुर कलेक्टर व एसपी (ETV BHARAT)

बच्चों का स्कूल जाना ही बंद

पन्ना की ग्राम पंचायत अहीरगुआ में गहदरा गांव के विस्थापित 29 आदिवासी परिवार ने यहां पर जमीन खरीद कर बस्ती बसाई है, जिसमें कुल 35 बच्चे हैं. लेकिन ये बच्चे अब घर बैटे हैं जो पहले स्कूल जाते थे. तीरथ आदिवासी बताते हैं "विस्थापित होकर अहीरगुआ ग्राम पंचायत में आकर बस्ती बनाकर रहने लगे हैं. बस्ती की हालत काफी खराब है. अभी झोपड़ियां बनाई गई हैं. यहां पर न पेयजल की व्यवस्था है और ना बिजली की व्यवस्था है और ना ही प्रशासन से कोई सहायता मिली है."

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नारकीय जिंदगी जी रहे विस्थापित (ETV BHARAT)

दीनदयाल आदिवासी का कहना है "सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के भविष्य की आ रही है, क्योंकि पहले जहां निवास करते थे वहां पर बच्चे पढ़ाई करते थे. लेकिन यहां पर विस्थापन के बाद बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है. कुछ बच्चों की टीसी नहीं मिली है. कुछ बच्चों की मार्कशीट नहीं है. बच्चों का स्कूल में दाखिल नहीं हो रहा है. स्कूल भी यहां से काफी दूर है."

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छतरपुर व पन्ना के कुल 22 गांव प्रभावित (ETV BHARAT)

विस्थापन के बाद रोजी-रोटी पर संकट

बड़ोर आदिवासी महिला ने बताया "उनके बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उन्हें अभी पूर्व स्कूल से टीसी नहीं मिली है, जिससे वह पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं." श्याम बिहारी आदिवासी बताते हैं "विस्थापन से पहले वन उपज एवं मजदूरी करके जीवनयापन कर रहे थे. परिवार का गुजर अच्छे से चल रहा था, लेकिन विस्थापन के बाद अब यहां पर रोजी-रोटी का संकट गहरा गया है. क्योंकि यहां पर कोई काम नहीं है."

बच्चों की पढ़ाई को लेकर जिला जन शिक्षा अधिकारी किरण कौशिक डीपीसी का कहना है "इन 29 परिवारों के निवास की जानकारी नहीं है. एक टीम गठित करके अहिरगुआ ग्राम पंचायत पहुंचाई जाएगी और समस्या हल कराएंगे."

विस्थापितों को लाठियां भांजकर किया गिरफ्तार

पन्ना की मझगाय बाघ में विस्थापितों का पिछले 17 दिन से आंदोलन चल रहा था. पुलिस ने आंदोलन स्थल पहुंचकर आंदोलनकारियों को लाठियों से पीटा और गिरफ्तार कर लिया. आंदोलन का नेतृत्व जय किसान संगठन के नेता अमित भटनागर द्वारा किया जा रहा था. यह आंदोलन चिता आंदोलन के नाम से चल रहा था. आंदोलनकारी पिछले 17 दिन से सूली आंदोलन एवं जल सत्याग्रह एवं बेड़ियां आंदोलन कर रहे थे.

आंदोलन कर रहे विस्थापितों पर भांजी लाठियां (ETV BHARAT)

आंदोलनकारी प्रशासन से जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है, उन लोगों को मुआवजा देने एवं जिन लोगों के नाम शामिल नहीं थे, उनके नाम शामिल करने की मांग कर रहे थे. पन्ना की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह चौहान का कहना है "कार्रवाई चल रही है. कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जब कार्रवाई खत्म हो जाएगी तो इसके विषय में पूरी ब्रीफिंग जारी की जाएगी."

कभी जल सत्याग्रह तो कभी चिता आंदोलन

छतरपुर-पन्ना सीमा पर ढोडन बांध का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. परियोजना से प्रभावित आदिवासी, किसान, ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर के नेतृत्व में आंदोलन करते रहे. महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे दिन-रात कभी चिता आंदोलन तो कभी सांकेतिक फांसी तो कभी जल सत्याग्रह, कभी मिट्टी आंदोलन करते रहे, चिता पर लेटे. छतरपुर के प्रभावित 14 गांव तो पन्ना के 8 गांवों के लोग आंदोलन में शामिल हुए. मामला नेशनल लेवल पर उठा तो प्रशासन को झुकना पड़ा और कुछ प्रभावित गांवों में फिर से सर्वे शुरू कराया.

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आंदोलन कर रहे विस्थापितों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा (ETV BHARAT)

चिता आंदोलन में शामिल हुए 21 गांवों के प्रभावित

डेढनगांव के प्रभावित उमाशंकर यादव का कहना है "ये परियोजना हजारों ग्रामीणों के लिए बुरे सपने के समान है. मुवावजा में भेदभाव किया गया है. पुनर्वास स्थल पर सुविधाओं का भारी टोटा है. ऐसी जगह पर जीवनयापन बहुत मुश्किल है." आंदोलनकारी अमित भटनागर कहते हैं "पिछले महीनों में वरान नदी पर 17 दिन तक आंदोलन किया था, जिसमे छतरपुर, पन्ना के करीब 21 गांवों के लोग शामिल हुए थे. आंदोलन खत्म करने के लिए प्रशासन ने आश्वासन दिया. औपचारिकता के लिए फिर से टीम को गांवों में भेजा लेकिन समस्याएं बरकरार हैं."

सागर कमिश्नर ने भी विस्थापितों से की मुलाकात

सागर संभाग के कमिश्नर दिलीप कुमार ने बीते दिनों छत्तरपुर, पन्ना का दौरा किया. केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित परिवारों से मिले और जमीन पर बैठक उनकी परेशानी सुनी. छतरपुर कलेक्टर मृणाल मीणा ओर SP रजत सकलेचा भी साथ रहे. इस दौरान उन्हें मिलने वाले विस्थापन एवं पुनर्वास पैकेज, मुआवजा राशि तथा अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली. कलेक्टर मृणाल मीना ने ग्रामीणों को स्पष्ट किया "परियोजना से प्रभावित पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत मुआवजा राशि दी जाएगी." कमिश्नर दिलीप कुमार का कहना है "लगभग 96 परसेंट मुआवजे का वितरण कर दिया गया है. विस्थापितों की हर समस्या को लेकर प्रशासन गंभीर है. विस्थापन स्थल पर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. बहुत जल्द सब कुछ सामान्य हो जाएगा.

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केन-बेतवा परियोजना 14 गांवों के लिए वरदान बनने का दावा (ETV BHARAT)

10 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि की सिंचाई

सरकार का दावा है कि केन-बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश के 10 जिलों में 8.11 लाख हेक्टेयर और उत्तरप्रदेश के 4 जिलों में 2.51 लाख हेक्टेयर मिलाकर कुल 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी. दोनों राज्यों के करीब 65 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी. MP के छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रायसेन और UP जिले बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिलों के लिए केन-बेतवा लिंक परियोजना वरदान साबित होगी.

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