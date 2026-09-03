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चित्रकूट में बाढ़ का असर छतरपुर से पन्ना तक, बृहस्पति कुंड में जलजला, केन नदी का रौद्र रूप, गांव आए मगरमच्छ

छतरपुर और पन्ना में भी लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त. कई गांव जलभराव की चपेट में. मनोज सोनी व संजय रैकवार की रिपोर्ट.

chhatarpur panna rainfall
छतरपुर और पन्ना में बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 1:45 PM IST

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Updated : September 3, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर/पन्ना : छतरपुर और पन्ना में भारी बारिश से नदी-नाले उफन गए हैं. निचले इलाकों के अलावा अन्य घरों-दुकानों में जलभराव से भारी नुकसान हुआ है. चित्रकूट में आई बाढ़ का असर केन नदी पर साफ दिख रहा है. केन नदी में आई बाढ़ के कारण लोगो की मुश्किलें बढ़ रही हैं. जलजीव भी अब परेशान होकर गांवों में घुसने लगे हैं.

धमना गांव के तालाब में घुसा मगरमच्छ

केन नदी का पानी रिहायशी इलाकों की तरफ आने से मगरमच्छ भी गांवों घुसने लगे हैं. छतरपुर के चंदनगर रेंज के धमना गांव के तालाब में विशाल मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है. लोग आने जाने से डर रहे हैं. गांव में अफरा-तफरी का माहौल है. पालतू मवेशियों की जान पर गंभीर संकट मंडरा रहा है. ग्रामीण मुकेश साहू कहते हैं "पन्ना टाइगर रिजर्व की चंद्रनगर रेंज को सूचित किए जाने के बाद भी वन विभाग लापरवाह बना हुआ है. कई दिनों से मगरमच्छ गांव के तालाब में है. एक महिला पर हमला कर चुका है. कई जानवरों को अपना शिकार बना चुका है. दहशत इतनी है कि दिन-रात पहरा देना पड़ता है."

चित्रकूट में बाढ़ का असर छतरपुर व पन्ना तक (ETV BHARAT)

मगरमच्छ का रेस्क्यू करने टीम भेजी

बुजुर्ग ग्रामीण प्यारे लाल कहते हैं "गांव में मगरमच्छ आने से लोग दहशत में हैं. दिन में भी गांव मे सन्नाटा है." वन विभाग के चंदनगर रेंजर राजेंद्र तिवारी कहते हैं "मामला संज्ञान में आया है. टीम भेजी है. टीम खोज में लगी हुई है. जल्द ही रेस्क्यू कर मगरमच्छ को गांव से निकालेंगे."

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पन्ना जिले में भारी बारिश से गिरे घर (ETV BHARAT)

केन नदी से सटे गांवों में खतरा बढ़ा

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बृहस्पति कुंड का खतरनाक रूप (ETV BHARAT)

पन्ना में लगातार दो दिन से हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त है. बृहस्पति कुंड का झरना अत्यधिक वेग के साथ बह रहा है. केन नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है. ग्राम पंचायत दिया में कई घरों में पानी घुस गया है. कच्चे घर गिर गए हैं. मौके पर नायब तहसीलदार पहुंचे और कुछ लोगों को शासकीय स्कूल एवं सामुदायिक भवन में रहने के लिए कहा. शासकीय भवनों को खोल दिया गया है.

बृहस्पति कुंड पर ग्लास ब्रिज पर्यटकों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है. हालांकि अभी केन नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है. अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो केन नदी खतरे के निशान के ऊपर बहने लगेगी. इससे आसपास के लगे गांव में खतरा बढ़ जाएगा.

Last Updated : September 3, 2026 at 2:35 PM IST

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