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निलंबन से नाराज मैम गायब, 11 साल से लगातार नोटिस व नियुक्ति पर नो रिस्पांस, अंतत: बर्खास्त

ड्यूटी से लगातार गायब पंचायत सचिव बर्खास्त ( ETV BHARAT )

छतरपुर : जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नमः शिवाय अरजरिया ने शासकीय कार्य में घोर लापरवाही और लंबे समय से गैरहाजिर चल रहीं पंचायत सचिव पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की. जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर जनपद पंचायत लवकुशनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्हौरी में पदस्थ प्रियंका तिवारी बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार 11 साल से ऑफिस नही पहुंची.

साल 2015 से ड्यूटी से लगातार गायब

ड्यूटी से नदारद रहने का सिलसिला साल 2015 से चल रहा था. जिला पंचायत CEO नमःशिवाय अरजरिया ने बताया "लापरवाही का यह मामला वर्ष 2015 से शुरू हुआ. जनपद पंचायत लवकुशनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 18 जून 2015 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में सचिव प्रियंका तिवारी (उस समय पदस्थ ग्राम पंचायत पीरा) के खिलाफ शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि न लेने, जनपद स्तरीय समीक्षा बैठकों में गैरहाजिर रहने और पंचायत का कामकाज ना करने पर 29 जून 2015 को उन्हें निलंबित कर मुख्यालय जनपद पंचायत लवकुशनगर अटैच किया गया था." पंचायत सचिव की बर्खास्तगी का आदेश जारी (ETV BHARAT) साल 2017 में बर्खास्त करने की अनुशंसा