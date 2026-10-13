निलंबन से नाराज मैम गायब, 11 साल से लगातार नोटिस व नियुक्ति पर नो रिस्पांस, अंतत: बर्खास्त
छतरपुर जिला पंचायत सीईओ ने बगैर सूचना के दफ्तर से लगातार गायब रहने वाली पंचायत सचिव को नौकरी से हटाया. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 7:36 PM IST
छतरपुर : जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) नमः शिवाय अरजरिया ने शासकीय कार्य में घोर लापरवाही और लंबे समय से गैरहाजिर चल रहीं पंचायत सचिव पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की. जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर जनपद पंचायत लवकुशनगर अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्हौरी में पदस्थ प्रियंका तिवारी बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार 11 साल से ऑफिस नही पहुंची.
साल 2015 से ड्यूटी से लगातार गायब
ड्यूटी से नदारद रहने का सिलसिला साल 2015 से चल रहा था. जिला पंचायत CEO नमःशिवाय अरजरिया ने बताया "लापरवाही का यह मामला वर्ष 2015 से शुरू हुआ. जनपद पंचायत लवकुशनगर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 18 जून 2015 को प्रस्तुत प्रतिवेदन में सचिव प्रियंका तिवारी (उस समय पदस्थ ग्राम पंचायत पीरा) के खिलाफ शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में रुचि न लेने, जनपद स्तरीय समीक्षा बैठकों में गैरहाजिर रहने और पंचायत का कामकाज ना करने पर 29 जून 2015 को उन्हें निलंबित कर मुख्यालय जनपद पंचायत लवकुशनगर अटैच किया गया था."
साल 2017 में बर्खास्त करने की अनुशंसा
निलंबन अवधि में भी मुख्यालय पर आमद दर्ज न कराने पर जनपद सीईओ ने 20 जुलाई 2017 को उन्हें सेवा से पृथक करने की अनुशंसा भेजी थी. इसके बाद 31 मई 2018 को निलंबन समाप्त कर उन्हें ग्राम पंचायत बम्हौरी में पदस्थ किया गया, लेकिन बहाली के बाद भी वे कार्यभार ग्रहण करने नहीं पहुंचीं. इसके बाद 4 अगस्त 2018 को जारी आदेश के जरिए उन्हें जिला पंचायत छतरपुर कार्यालय में अटैच कर दिया गया और बम्हौरी पंचायत का प्रभार ग्राम रोजगार सहायक को सौंप दिया गया.
बर्खास्त करने का आदेश जारी
जिला पंचायत कार्यालय में अटैच किए जाने के बावजूद जब वे उपस्थित नहीं हुईं तो 7 अक्टूबर 2019 को कारण बताओ नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया. लगातार नोटिस को नजरअंदाज करते हुए सचिव प्रियंका तिवारी जून 2015 से लगातार अनुपस्थित बनी रहीं.
मामले को गंभीरता से लेते हुए जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें पंचायत सचिव के पद से विधिवत बर्खास्त कर दिया. इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है. जिला पंचायत CEO नमःशिवाय अरजरिया ने बताया "पिछले 11 साल से सचिव गैरहाजिर रही. नियम अनुसार उनको बर्खास्त कर दिया गया है."