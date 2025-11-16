ETV Bharat / state

छतरपुर में थाना छोड़ कबड्डी के मैदान में उतरे थानेदार, तनाव कम करने खींची एक दूसरे की टांग

छतरपुर में आयोजित की गई अनुभागीय पुलिस कबड्डी प्रतियोगिता, सभी खिलाड़ियों और सहभागियों को प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह.

POLICE KABADDI COMPETITION
Etv Bharatसभी प्रतिभागियों को वितरित किए गए प्रशस्ति पत्र (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 2:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर: देशभक्ति और जनसेवा करते हुए पुलिसकर्मी लगातार तनाव झेलते हैं. चाहे वह घर हो, ड्यूटी या बदमाशों पर कंट्रोल रखते हुए कानून-व्यवस्था बनाए रखने का हो. इसी तनाव को कम करने और पुलिस बल को फिर से एनर्जेटिक बनाने के लिए छतरपुर में पुलिस विभाग की कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. जिलेभर के थाना प्रभारियों और पुलिस जवानों ने मैदान में उतरकर जमकर मुकाबला किया और एक-दूसरे की ‘टांग खिंचाई’ भी देखने को मिली.

तनाव कम करने के लिए आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता

पुलिसकर्मियों के मानसिक तनाव को कम करने के उद्देश्य से छतरपुर एसपी अगम जैन द्वारा अनुविभागीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी. इसका आयोजन शहीद जितेंद्र सिंह की स्मृति में 'खेल उद्यान' के तहत सिविल लाइन परिसर में किया गया. लीग मैचों के बाद 4 टीमें रिजर्व पुलिस लाइन, अनुभाग छतरपुर, अनुभाग खजुराहो, अनुभाग बिजावर ने सेमीफाइनल में जगह बनाई. फाइनल मुकाबला अनुभाग खजुराहो और अनुभाग छतरपुर के बीच खेला गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए अनुभाग खजुराहो टीम विजेता बनी.

छतरपुर में आयोजित की गई अनुभागीय पुलिस कबड्डी प्रतियोगिता (ETV Bharat)

सभी प्रतिभागियों को वितरित किए गए प्रशस्ति पत्र

छतरपुर एसपी अगम जैन और एएसपी आदित्य पटले ने विजेता व उपविजेता टीमों के साथ-साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, रेफरी, कमेंटेटर और व्यवस्थापकों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. अगम जैन ने कहा कि "मानव जीवन में खेलकूद का महत्वपूर्ण स्थान है. पुलिस बल में खेलकूद न सिर्फ अनुशासन बनाए रखने में मददगार है, बल्कि इससे मानसिक तनाव भी कम होता है."

Police Kabaddi Mental Health
तनाव कम करने के लिए आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता (ETV Bharat)

'मानसिक स्वास्थ्य और टीम स्पिरिट के लिए जरूरी खेलकूद'

अगम जैन ने बताया कि "पुलिस लाइन परिसर में समय-समय पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं. इस तरह के आयोजन पुलिस जवानों का तनाव कम करने में बेहद मददगार होते हैं. इससे न केवल ऊर्जा बढ़ती है, बल्कि जवान खुलकर अपनी समस्याएं भी साझा कर पाते हैं. पुलिस जनता की सेवा में 24 घंटे तैनात रहती है, इसलिए खेलकूद उनके मानसिक स्वास्थ्य और टीम स्पिरिट के लिए जरूरी है."

TAGGED:

MP POLICE KABADDI COMPETITION
SECTIONAL POLICE KABADDI
CHHATARPUR NEWS
POLICE KABADDI MENTAL HEALTH
CHHATARPUR POLICE KABADDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में खुराक की कमी! बढ़ रहा मांसाहारी जानवरों का कुनबा

हाईकोर्ट में बिश्नोई समाज ने दिखाए काले हिरण का शिकार करता वीडियो, आरोपी की जमानत खारिज

बुरहानपुर में खत्म हुई SIR की टेंशन, युवाओं ने मदद के लिए लगा दिया कैंप, नहीं कटेगा नाम!

सिंगरौली में चोरों का भारी कांड, रातों-रात गायब कर दिया कमर्शियल प्लाजा की रेलिंग और शटर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.