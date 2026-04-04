ETV Bharat / state

सड़क पर तंबू डाल खुलेआम बेच रहा शराब, ठेकेदार बोला- लाइसेंस है, लेकिन नहीं मिली दुकान

पर्दा लगाकर सड़क किनारे बेच रहा शराब ( ETV Bharat )

छतरपुर के टटम गांव में दुकान के बाहर में शराब बेची जा रही है. सड़क किनारे पर्दा डाल दुकानदार खुलेआम ग्राहकों को शराब दे रहा है. सुबह-शाम यहां पर ग्राहकों की लाइन भी लगी हुई है. लेकिन शराब बिक्री के नियमों का कोई पालन नहीं किया जा रहा है.

छतरपुर: महाराजपुर थाना के टटम गांव में खुले में शराब बेचने का मामला सामने आया है. नियमों को नजरअंदाज करते हुए दुकान के बाहर शराब की पेटियां रखकर एक युवक शराब बेचता नजर आया. इसके साथ ही वहां पर कोई रेट लिस्ट भी नहीं लगाई गई है. लोगों का आरोप है कि ग्राहकों से शराब के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं. वहीं, इस पर आबकारी अधिकारियों का कहना है कि ये गंभीर मामला है और इसकी जांच कराई जाएगी.

शराब बिक्री में अनियमितता (ETV Bharat)

स्थानीय निवासी मुन्नी लाल कुशवाहा कहते हैं, "गांव के लोग शराब के खिलाफ हैं. इसलिए किसी ने किराए पर दुकान नहीं दिया. जिसके बाद शराब ठेकेदार ने खुले में शराब बेचान शुरू कर दिया है. इसकी शिकायत थाने में भी की गई है. लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है."

शराब ठेकेदार पर मनमना दाम वसूलने का आरोप (ETV Bharat)

लाइसेंस है, लेकिन दुकान नहीं

शराब ठेकेदार का काम देख रहे अमित शिवहरे का कहना है "हमारे पास लाइसेंस है. अभी दुकान रेंट पर नहीं मिल पाया है, इसलिए हम दुकान के बाहर पर्दा लगाकर सड़क पर शराब बेच रहे हैं. हम कोई ब्लैकर नहीं है, ठेकेदार हैं. सरकार द्वारा हमें शराब बेचने का लाइसेंस दिया गया है."

दुकान नहीं मिलने पर सड़क किनारे शुरू कर दिया धंधा (ETV Bharat)

आम लोगों को हो रही परेशानी

सड़क पर सुबह-शाम शराबियों की लाइन लगी रहती है. जिससे आम जनता महिलाएं और स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले में आबकारी अधिकारी एडीओ रामेश्वर चतुर्वेदी ने बताया, "कोई भी ठेकेदार खुलेआम शराब नहीं बेच सकता है. मामले की जांच की जाएगी." छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने कहा, "खुले में शराब बेचना गंभीर मामला है. इस मामले को आबकारी को भेज कर प्रकरण दर्ज कराया जाएगा."