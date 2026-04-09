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जज के सामने महिला टाइपिस्ट को थप्पड़, युवक टाइपिस्ट ने रखा था शादी का प्रस्ताव

छतरपुर में जज के सामने महिला टाइपिस्ट को युवक टाइपिस्ट ने मारा थप्पड़, पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया, प्रेम प्रसंग का मामला.

CHHATARPUR ONE SIDED LOVE AFFAIR
जज के सामने महिला टाइपिस्ट को थप्पड़ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 8:36 PM IST

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छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला अदालत में उस वक्त हड़कंप मच गया. जब एक जज की महिला टाइपिस्ट को जज के सामने बाहर बैठे टाइपिस्ट ने 2 थप्पड़ मार दिया. घटना के बाद से अदालत परिसर में अफरा तफरी मच गई, पुलिस बल मौके पर पहुंच गया. घटना जज के सामने हुई तो जज ने पुलिस से आरोपी को तत्काल हिरासत में लेने को कहा. मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. फिलहाल कोतवाली पुलिस ने आरोपी को थाने में बैठा दिया है.

जज के सामने महिला टाइपिस्ट को मारे थप्पड़

कहते हैं प्यार, इश्क में सब कुछ जायज है, तभी तो एक महिला टाइपिस्ट के प्यार में पागल न्यायालय के ही टाइपिस्ट ने जज के सामने महिला से प्यार का इजहार करते हुए शादी का प्रस्ताव रखा तो महिला ने इनकार कर दिया. तभी गुस्साए प्रेमी ने जज के सामने महिला को 2 थप्पड़ मार दिए. घटना छतरपुर जिला न्यायालय परिसर में गुरुवार को उस समय घटी, जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक महिला टाइपिस्ट अपना काम कर रही थी, तभी प्राइवेट तौर पर टाइपिंग का काम करने वाला आशीष रिछारिया अचानक जज की टेबल के पास पहुंच गया.

पुलिस की हिरासत में युवक (ETV Bharat)

युवक को तुरंत हिरासत में लिया

यहां उसने महिला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने इनकार कर दिया. तभी आशीष ने महिला कर्मचारी को जज की मौजूदगी में ही थप्पड़ मार दिए. घटना होते ही कोर्ट रूम में अफरा-तफरी मच गई. मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही CSP अरुण सोनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने ले गई.

मामला एक तरफा प्रेम प्रसंग का

वहीं कोतवाली पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में लगी हुई है. युवक से पूछताछ कर रही है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं. एएसपी आदित्य पटले ने बताया कि "शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, युवक को पकड़ लिया है. उन्होंने कहा कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी." वहीं कोतवाली टीआई सतीश सिंह ने बताया कि "मामला एक तरफा प्रेम का है. युवक ने महिला से शादी के लिए बोला तो इनकार करने पर घटना हुई. पूछताछ की जा रही है.

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