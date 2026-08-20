ETV Bharat / state

टीचर ने फिल्मी स्टाइल में बनाई रचाई दो दो शादियां, IPS ऑफिसर के आगे बीवियों ने खोली पोल

छतरपुर में दो महिलाओं का एक पति, 3 साल में टीचर ने रचाई दो दो शादी. पत्नियों ने एसपी को सबूत दिखा मांगा न्याय. मनोज कुमार सोनी की रिपोर्ट.

Chhatarpur Husband Wife News
दो महिलाओं का एक पति, टीचर ने 3 साल में रचाई दूसरी शादी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

छतरपुर : पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उस समय अजीब स्थिति बन गई, जब दो महिलाएं पति की शिकायत लेकर पहुंची. दोनों पत्नियों का पति एक है. युवक ने झांसा देकर कुछ माह पहले दूसरी शादी रचा ली. जब नई पत्नी को कुछ दिन बाद दूसरी पत्नी के बारे में जानकारी मिली तो मामला गंभीर हो गया. युवक प्राइवेट स्कूल में टीचर है. जबकि उसका पिता पुलिस विभाग में आरक्षक. दोनों पत्नियों ने एसपी से धोखेबाज पति की शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई. आखिर युवक ने पहली पत्नी के होते हुए कैसे दूसरी कर ली. मामला रोचक है.

बिना तलाक लिए की दूसरी शादी

छतरपुर कोतवाली थाना इलाके के नया मोहल्ला चौराहे के पास रहने वाले पुलिस लाइन में पदस्थ पुलिसकर्मी भगवानदास श्रीवास के बेटे वीरेंद्र श्रीवास के खिलाफ उसकी दोनों पत्नियां शिकायत लेकर पहुंचीं. दोनों महिलाओं ने पति पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. पहली पत्नी प्रिया श्रीवास ने शिकायत में बताया "उसका विवाह वर्ष 2023 में वीरेंद्र श्रीवास के साथ हुआ था. दोनों के बीच विवाद को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है. इसी दौरान पति ने बिना तलाक लिए इसी साल कमला उर्फ कल्लो नाम की युवती से दूसरी शादी कर ली."

दोनों पत्नियों ने की एसपी से शिकायत (ETV BHARAT)

दोनों पत्नियों ने एसपी को सौंपे सबूत

प्रिया ने पुलिस को बताया "उसके पास शादी से संबंधित फोटो, निमंत्रण पत्र और बातचीत की रिकॉर्डिंग सहित अन्य सबूत मौजूद हैं. दूसरी पत्नी कमला ने भी पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर पति और ससुराल पक्ष पर मारपीट, प्रताड़ना और धमकी देने की लिखित शिकायत करते हुए न्याय मांगा है." कमला का कहना है "शादी के बाद उसे पता चला कि वीरेंद्र पहले से विवाहित है और उसकी करीब 3 साल की बच्ची भी है. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और घर से निकाल दिया गया."

Chhatarpur Marriage Cheating
पहली पत्नी ने शादी के सबूत दिखाए (ETV BHARAT)

दोनों पत्नियों ने एसपी से मांगी सुरक्षा

दूसरी पत्नी कमला ने बताया "उसका सामान लेने पहुंचे मायके वालों पर गर्म पानी डालने की धमकी दी गई." दोनों महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है. कोतवाली टीआई सतीश सिंह का कहना है "शिकायत SP ऑफिस में दी गई है. जांच करने के बाद कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी."

TAGGED:

MADHYA PRADESH NEWS
CHHATARPUR NEWS
CHHATARPUR MARRIAGE CHEATING
MARRIAGE FRAUD MADHYA PRADESH
CHHARPUR ONE HUSBAND TWO WIFE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.