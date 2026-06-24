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जिंदा इंसान को कागजों में मृत घोषित करना आसान, फिर से जिंदा करना बहुत मुश्किल

छतरपुर में 70 साल की बुजुर्ग महिला खुद के जिंदा होने का सबूत देने दो साल से दर-दर भटक रही. कहीं सुनवाई नहीं.

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70 वर्षीय कलिया बाई को कागजों में जिंदा मार दिया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 1:30 PM IST

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छतरपुर : सरकारी सिस्टम ने एक बुजुर्ग महिला को कागजों में मार डाला और उसकी वृद्धा पेंशन सहित कई सरकारी योजनाएं बंद कर दी. वृद्धा अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए सरपंच व पंचायत सचिव के पास पहुंची, लेकिन दोनों लोगों ने हाथ खड़े कर दिए. इसके बाद वृद्धा ने अधिकारियों के चक्कर लगाए लेकिन कहीं भी फरियाद नहीं सुनी गई.

जवाब मिलता है- तुम कागजों में मर गई हो

मामला ग्राम पंचायत गंगायच का है. यहां पर रहने वाली बुजुर्ग महिला को कागजों में मृत घोषित कर दिया है और अब वह अपने जिंदा होने के सबूत दे रही है. 70 वर्षीय कलिया बाई ने बताया "उसको शासन से वृद्धावस्था पेंशन मिला करती थी लेकिन दो वर्ष से पेंशन नहीं मिली. जब सरपंच हरि यादव और सचिव से बात की गई तो उन्होंने बताया कि तुम कागजों में मर चुकी हो, महिला ने कहा साहब पर मैं तो जिंदा हूं तो जबाव मिला हमने थोड़ी मारा है, हम क्या जानें."

खुद जिंदा होने का सबूत लिए दो साल से चक्कर काट रही वृद्धा (ETV BHARAT)

दो साल से चक्कर काट रही वृद्धा

दो साल गुजर जाने के बाद भी बुजुर्ग महिला और उसके परिवार को यह समझ नहीं आ रहा है कि उसे जिंदा कैसे किया जाए. अशिक्षित होने के कारण अधिकारी भी उनकी पुकार को नजरअंदाज कर देते हैं. इस घटना ने यह तो साबित कर दिया है कि जनपद पंचायत छतरपुर में लापरवाही चरम पर है. वृद्धा के पति जनकुआ अहिरवार कहते हैं "जब भी किसी सरकारी योजना को लेकर किसी कार्यालय में आवेदन लगाते हैं तो पता चलता है कि पत्नी मर चुकी है, ना तो वृद्धा पेंशन मिल रहा ना ही अन्य कोई शासकीय योजनाओं का लाभ मिल रहा है."

मामला गर्माया तो सरपंच की भाषा बदली

इस मामले में गंगायच सरपंच हरि यादव ने बताया "महिला अगर कागजो में मृत घोषित हो गई है तो हम पता लगवाते हैं. उसके घर जाकर सत्यापन करवाएंगे. पेंशन सहित सभी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए उचित कार्रवाई करवाएंगे." छतरपुर ADM विनय द्विवेदी का कहना है "जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी."

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