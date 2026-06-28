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बागेश्वर धाम आये ओडिशा के श्रद्धालुओं का अपहरण, लूटा कार, नगदी और मोबाइल

छतरपुर में ओडिशा के श्रद्धालुओं का अपहरण, लूट और मारपीट, दर्शन को बागेश्वर धाम आये थे सभी. पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा.

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बागेश्वर धाम आये ओडिशा के श्रद्धालुओं का अपहरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 3:48 PM IST

3 Min Read
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छतरपुर: बुन्देलखंड के छतरपुर जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां ओडिशा से बागेश्वर धाम दर्शन करने आये श्रद्धालुओं का अपहरण कर लूट कर ली गई. आधा दर्जन लुटेरों ने कार सवार श्रद्धालुओं का अपहरण कर उनसे नगदी, मोबाइल ओर कार लूट कर फरार हो गए. पुलिस ने मामले को तहकीकात कर 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया और 2 लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

छतरपुर में प्रसिद्व धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम के पास एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया. यहां ओडिशा के श्रद्धालुओं को कुछ बदमाशों ने अपहरण कर लूट कर दी. घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी. दरअसल मामला छतरपुर जिले के बमीठा थाना इलाके के बागेश्वर धाम के पास का है.

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छतरपुर में ओडिशा के श्रद्धालुओं का अपहरण, लूट और मारपीट (ETV Bharat)

ओडिशा के श्रद्धालुओं से लूट मारपीट, दर्शन को बागेश्वर धाम आये थे

बमीठा आईं बाल्मीकि चौबे ने बताया कि "ओडिशा के रंजन घोई ने बीते दिन रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि वह अपने साथियों के साथ कार से दर्शन करने बागेश्वर धाम आए थे. इसी दौरान आधा दर्जन बदमाशों ने कट्टा अड़ाकर उन्हेंपकड़ लिया और रस्सियों से बांध दिया और मारपीट शुरू कर दी.

हथियार बंद बदमाश उन पर गांजे की तस्करी का इल्जाम लगते हुए पैसे की मांग करने लगे. ऐसे में श्रद्धालुओं के पास जो भी रकम थी, मोबाइल थे बदमाशों के द्वारा लूट लिया गया. इतना ही नहीं बदमाश उनकी कार भी लूटकर भाग गए और रस्सी से उन्हें बांध गये. बदमाशों के जाने के बाद पीड़ित रस्सियां खोल कर मुक्त हुए और बमीठा थाने शिकायत दर्ज करने पहुंचे तो पुलिस भी हैरान रह गई."

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पुलिस ने नाकेबंदी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चारों तरफ नाकाबन्दी करवा दी और मामले में पुलिस लगातार खोज करती रही. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 4 आरोपियों को बमीठा थाना इलाके के पास जंगल से गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से माल पुलिस ने बरामद कर लिया और आरोपियों के खिलाफ डकैती और अपहरण के आरोप में बीएनएस की धारा 311, 140 (3) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई.

क्या बोले SP

वहीं, मामले में छतरपुर SP रजत सकलेचा ने बताया ओडिशा के एक युवक द्वारा शिकायत की गई थी कि गांजे की तस्करी करते हो और उन लोगों को कुछ लोग अन्य जगह उठाकर ले गए. मारपीट की ओर लूट कर ली. मामले में गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर 4 लोगो को पकड़ा गया है, 2 फरार हैं.

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