नौगांव में 122 साल से रामलीला, जब ब्रिटिश हुकूमत का अफसर बना परशुराम के गुस्से का शिकार
छतरपुर के नौगांव की रामलीला देखने अंग्रेज शासनकाल के अधिकारी भी आते थे. कई रोचक किस्से लोगों की जुबां पर. रिपोर्ट- मनोज सोनी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 1:20 PM IST
छतरपुर : छतरपुर और नौगांव में कई दशकों से रामलीला का मंचन उसी शिद्दत के साथ किया जा रहा है. रामलीला देखने के लिए लोग देर रात तक डटे रहते हैं. नौगांव में चल रही रामलीला बुन्देलखंड की सबसे पुरानी मानी जाती है. इस रामलीला का इतिहास गौरवशाली और अनूठा है. ये रामलीला आज भी क्षेत्र की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक बनी हुई हैं. अंग्रेजी हुकूमत द्वारा ये रामलीला शुरू करवाई गई थी, जिसे अब 122 साल हो चुके हैं.
ब्रिटिश शासन ने रामलीला में की थी मदद
शारदीय नवरात्रि के दौरान मुकुट पूजन के साथ रामलीला का भव्य आयोजन शुरू होता है. स्थानीय कलाकार मंचन करते हैं. नौगांव के इतिहासकार दिनेश सेन बताते हैं "इस रामलीला के स्थायी मंच और भवन के निर्माण के लिए ब्रिटिश हुकूमत के अधिकारियों ने भूमि को लीज पर दिया था. छतरपुर शहर के 25 किलोमीटर दूर नौगांव नगर कभी अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी. अंग्रेजों के जमाने में नौगांव में बुंदेलखंड की रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट रहता था. रामलीला के मंच पर धनुष यज्ञ का मंचन चल रहा था."
रामलीला मंचन के दौरान अंग्रेज अफसर गुस्से में
इतिहासकार दिनेश सेन बताते हैं "इसी दैरान पॉलिटिकल एजेंट कर्नल फिसर रामलीला देखने आया था. उस समय लोकनाथ महाराज परशुराम का अभिनय कर रहे थे. धनुष टूटने के बाद वह क्रोध में बार-बार लोगों को कोड़ा मार रहे थे. इसी दौरान एक कोड़ा पॉलिटिकल एजेंट को भी लग गया. ब्रिटिश शासन के बड़े अफसर पर कोड़ा लगने से वह क्रोधित हो गया. वह आगबबूला हो उठा. मामले को संभालते हुए रामलीला मंडल के मुख्य पदाधिकारी रायबहादुर बल्लो भइया ने चतुराई के साथ उन्हें बताया कि यह भारतीय और हिंदू संस्कृति का मुख्य हिस्सा है. परशुराम जी जिसको भी कोड़ा मारते हैं, उसका कल्याण हो जाता है."
परशुराम का कोड़ा मंगलकारी साबित हुआ
रामलीला समिति की समझाइश पर अंग्रेज अफसर का गुस्सा शांत हो गया. अगली साल वही अंग्रेज अफसर फिर रामलीला में धनुष यज्ञ का मंचन देखने पहुंचा. लोकनाथ महाराज (परशुराम जी) अंग्रेज अफसर को देखकर डर गए. काफी देर बाद अफसर रामलीला समिति के पदाधिकारी से बोला "इस बार इन्होंने मुझे कोड़ा क्यों नहीं मारा. पिछले साल मुझे कोड़ा मारा था, आपकी बात सही निकली थी. मेरी पुत्री के बच्चा होने वाला था. कोड़ा खाने के बाद जब मैं बंगले पर पहुंचा तो मेरी टेबल पर एक पत्र रखा हुआ था, जिसमें लिखा था राजीखुशी से बच्चे का जन्म हुआ है. मैंने महसूस किया कि वह कोड़ा सचमुच शुभ था."
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20 गांवों के लोग देखने आते हैं रामलीला
नौगांव में करीब 15 दिन तक रामलीला का आयोजन होता है. इस दौरान श्रीराम जन्म, ताड़का वध, अहिल्या उद्धार, धनुषयज्ञ, श्रीराम-जानकी वरमाला, राम बारात, सूर्पणखा संवाद, सीता हरण, लंका दहन से लेकर रावण वध तक के विभिन्न मंचन होता है. वहीं, छतरपुर शहर के बीचोंबीच अन्नपूर्णा रामलीला को के 76 साल हो चुके हैं.
शहर के व्यपारी, समाजसेवी, वकील, पत्रकार, राजनेता सभी मिलकर रामलीला का मंचन फ्री में करते हैं. रावण कर किरदार शहर के जानेमाने एडवोकेट लखन राजपूत निभाते हैं. रामलीला समिति के महामंत्री गिरजा पाटकर बताते हैं "रामलीला मंचन की रिहर्सल दो माह पहले से शुरू कर दी जाती है. मंचन करने वाले कलाकारों में गजब का उत्साह रहता है."