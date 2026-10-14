ETV Bharat / state

नौगांव में 122 साल से रामलीला, जब ब्रिटिश हुकूमत का अफसर बना परशुराम के गुस्से का शिकार

नौगांव में 122 साल से रामलीला ( ETV BHARAT )

छतरपुर : छतरपुर और नौगांव में कई दशकों से रामलीला का मंचन उसी शिद्दत के साथ किया जा रहा है. रामलीला देखने के लिए लोग देर रात तक डटे रहते हैं. नौगांव में चल रही रामलीला बुन्देलखंड की सबसे पुरानी मानी जाती है. इस रामलीला का इतिहास गौरवशाली और अनूठा है. ये रामलीला आज भी क्षेत्र की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक बनी हुई हैं. अंग्रेजी हुकूमत द्वारा ये रामलीला शुरू करवाई गई थी, जिसे अब 122 साल हो चुके हैं.

ब्रिटिश शासन ने रामलीला में की थी मदद