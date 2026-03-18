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आर्य समाज में सात फेरे लेने के बाद दो प्रेमी जोड़े भागकर पहुंचे पुलिस थाने

छतरपुर के नौगांव में विशेष वर्ग की दो युवतियों ने हिंदू रीतिरिवाज से शादी की. दोनों प्रेमी जोड़ों ने पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार.

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विशेष समुदाय की दो युवतियों ने की आर्य समाज मंदिर में शादी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 6:55 PM IST

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छतरपुर : विशेष वर्ग की दो चचेरी बहनों ने अपनी मर्जी से हिंदू रीतिरिवाज से शादी रचाई. इसके बाद दोनों जोड़े नौगांव पुलिस थाने पहुंचे और सुरक्षा दिलाने की मांग की. दोनों जोड़ों ने पुलिस में अपने बयान दर्ज कराए. दोनों युवतियां कई दिनों से घर से लापता थीं. पुलिस ने दोनों जोड़ों से आवेदन लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

आर्य समाज मंदिर में रचाई शादी

नौगांव पुलिस थाना क्षेत्र के बिसलेरी रोड निवासी दो चचेरी बहनें एक महीने पहले घर से लापता हो गई थीं. दो दिन पहले दोनों युवतियां शादी के लाल जोड़े में पुलिस थाने पहुंची. नौगांव टीआई वाल्मीकि चौबे ने बताया "दोनों युवतियों ने नागपुर के आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से दो युवकों से विवाह कर लिया. ये युवक भी आपस में चचेरे भाई हैं. युवतियों का कहना है विवाह के बाद अब दोनों बहनों ने हिंदू धर्म अपना लिया है. दोनों ने अपने नाम भी परिवर्तन कर लिए हैं."

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सात फेरे लेने के बाद दो प्रेमी जोड़े भागकर पहुंचे पुलिस थाने (ETV BHARAT)

युवतियों के परिजन भी पुलिस थाने पहुंचे

युवतियों ने थाना प्रभारी वाल्मीकि चौबे से कहा "वे 7-8 वर्षों से एक-दूसरे से प्रेम करती हैं. बालिग होने का इंतजार करने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से विवाह कर लिया है. अब उन्हें अपने परिवार और समाज से जान का खतरा है. उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए." वहीं, इस दौरान युवतियों के परिजन भी पुलिस थाने पहुंचे और उन्हें समझाकर घर चलने को कहा. हालांकि दोनों युवतियों ने साफ किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया है और अब वे अपने पति के साथ ही रहेंगी.

पुलिस बोली- जरूरी होगा तो सुरक्षा देंगे

युवतियों ने पुलिस को बताया "हम लोग 9 फरवरी को घर से चले गए थे. 20 फरवरी को हम लोगों ने शादी की." वहीं दोनों युवकों का कहना है "हम लोग बचपन से साथ पढ़े हैं. हम लोग शुरू से ही एक-दूसरे को पसंद करते हैं." नौगांव टीआई वाल्मीकि चौबे ने बताया "2 युवतियों के गुम होने की शिकायत थाने में दर्ज हुई थी. दोनों चचेरी बहनें हैं. उन्होंने अपनी मर्जी से से शादी की है. इसके दस्तावेज भी मिले हैं. अगर कोई दिक्कत होती है तो पुलिस पूरी सुरक्षा देगी."

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