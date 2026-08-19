ETV Bharat / state

छतरपुर में चलती बस में गूंजी किलकारी, एम्बुलेंस न मिलने पर ड्राइवर ने सीधे जिला अस्पताल में घुसा दी बस

एम्बुलेंस न मिलने पर ड्राइवर ने सीधे जिला अस्पताल पहुंचाई बस ( Etv Bharat )

स्वास्थ सेवाओं पर सरकार करोड़ों का बजट खर्च करती है जिससे गरीब,बेबस,मजबूर लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, लेकिन फिर भी गरीब लोगों को समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने से कुछ इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं. ऐसा ही मामला छत्तरपुर में उस समय देखने को मिला जब ​पन्ना जिले के ग्राम करकरिया थाना सलेहा निवासी महिला रेखा चौधरी पति देशराज चौधरी के साथ ग्वालियर से गांव लौट रही थी.

छत्तरपुर : मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक महिला की यात्री बस में डिलीवरी का अनोखा मामला सामने आया है. यहां मंगलवार रात एक गर्भवती महिला को चलती बस प्रसव पीड़ा हुई, लेकिन एंबुलेंस नहीं मिलने पर बस के अंदर ही महिला की डिलीवरी हो गई. ये देख ड्राइवर ने बिना कुछ सोचे बस को सीधा जिला हॉस्पिटल के अंदर घुसा दिया. ड्राइवर की इस सूझबूझ से मां और बच्चे की जान बच गई और दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

गर्भवती महिला यात्री बस में सवार थी, तभी झांसी से छतरपुर आते वक्त अचानक उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. मजदूर महिला के पति ने बस स्टाफ से मदद मांगी और तत्काल कंडक्टर मनोज कुमार तिवारी ने एम्बुलेंस को कॉल किया लेकिन एम्बुलेंस नहीं आई और दर्द से तड़पती महिला को प्रसव हो गया. ​इस दौरान बस में बैठी महिलाओं ने गर्भवती महिला की मदद शुरू कर दी. वहीं, बस ड्राइवर अशोक मिश्रा और कंडक्टर मनोज कुमार तिवारी ने मानवता दिखाते हुए बिना देर किए सीधे बस को जिला अस्पताल छतरपुर के अंदर दाखिल करा दिया.

बस में दर्द से तड़पने लगी थी गर्भवती (Etv Bharat)

बस के अंदर पहुंचा हॉस्पिटल स्टाफ, नवचात SNCU में भर्ती

​अस्पताल स्टाफ को तत्काल सूचना मिलते ही प्रसूति वार्ड की नर्सों और स्वास्थ्य कर्मियों ने बस के अंदर पहुंचकर जच्चा-बच्चा को संभाला और व्हीलचेयर व स्ट्रेचर की मदद से वार्ड में शिफ्ट किया. फिलहाल नवजात को विशेष निगरानी के लिए SNCU वार्ड में भर्ती कराया गया है. वहीं, महिला का भी इलाज जारी है.

ड्राइवर ने दिया सूझबूझ का परिचय

बस के ड्राइवर अशोक मिश्रा ने बताया, '' कंडक्टर ने बताया कि चलती बस में डिलीवरी हो गई है बस रोक दो. धमोरा के पास जंगल में बस रोकने से कोई फायदा नहीं था. तो बस को सीधे जिला हॉस्पिटल के अंदर घुसा दिया.'' वहीं, महिला के पति देशराज चौधरी ने बताया, '' पत्नी की बस के अंदर ही डिलीवरी हो गई,बस ड्राइवर ओर कंडेक्टर सहित बस में बैठी सवारियों ने बहुत मदद की ओर सीधा हॉस्पिटल ले आए.''

यह भी पढ़ें-

वहीं, मामले की जानकारी लगते ही CMHO आरपी गुप्ता ने बताया, '' जानकारी लगी थी,बच्चा महिला दोनों को भर्ती कर लिया गया है. डॉक्टर की निगरानी बनी हुई है,दोनों स्वास्थ हैं.''