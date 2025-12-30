ETV Bharat / state

साल 2026 छतरपुर के लिए होगा गेम चेंजर, रॉकेट की स्पीड से होगा विकास

छतरपुर को मिलेगी 2026 में विकास की रफ्तार, बड़े शहरों के लिए बेहतर होगी कनेक्टविटी, मेडिकल कॉलेज से लेकर सोलर पावर प्लांट की मिलेगी सौगात.

साल 2026 छतरपुर के लिए होगा गेम चेंजर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 2:05 PM IST

Updated : December 30, 2025 at 2:29 PM IST

छतरपुर: नया साल 2026 छतरपुर के लिए बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि यहां पहले चल रहे कई विकास कार्य इसी साल पूरे होने वाले हैं. इन प्रोजेक्टों के पूरे होने से छतरपुर के विकास को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है. ये सभी विकास कार्य मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व प्रदेश सरकार द्वारा घोषित किए गए थे. इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि (केन-बेतवा लिंक परियोजना), पर्यटन (श्री कृष्ण पाथेय) और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए सागर-कबरई मार्ग जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं.

छतरपुर में घोषित सभी विकास कार्यों की प्रगति तेजी से हो रही है. नगर निगम बनाने की प्रक्रिया भी तेज हुई है. इससे बुनियादी सुविधाओं और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा. छतरपुर के नगर निगम बनने पर 25 गांवों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है. फिलहाल, छतरपुर में 3200 करोड़ की लागत से सोलर पावर प्लांट का काम भी तेजी से चल रहा है. जिसका सोमवार को अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है. वहीं मेडिल कॉलेज का भी निर्माण कार्य चालू है, जो जल्द पूरा हो जाएगा.

रॉकेट की स्पीड से होगा छतरपुर का विकास (ETV Bharat)

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने बताया,"छतरपुर का डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है. झांसी-खजुराहो फोरलेन के बाद सागर-कबरई फोरलेन, मेडिकल कॉलेज की सौगात जल्द छतरपुर को मिलने जा रही है. साल 2026 में कई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट पूरे होंगे. केन-बेतवा लिंक परियोजना से सिंचाई के साधन बढ़ेंगे, तो सोलर पावर प्लांट से बिजली तैयार होगी. साथ ही इन प्रोजेक्ट के चलते स्थानीय और ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे. सीएम राइज स्कूल, सड़कों के जाल सहित अन्य विकास कार्य तेजी से चल रहे हैं."

केन बेतवा लिंक परियोजना

देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्व कांक्षी योजना नदियों को जोड़ने का जो सपना देखा था. वह बुंदेलखंड की धरती पर केन-बेतवा लिंक परियोजना के रूप में साकार हो रही है. यह देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना है. 44 हजार 605 करोड़ रुपये की इस परियोजना के पहले चरण में छतरपुर जिले में करीब 3700 करोड़ रुपये की लागत से ढोड़न बांध बनाया जा रहा है, जो परियोजना का केंद्र बिंदु है. इससे छतरपुर में 3 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचाई होगी और 688 गांवों को फायदा मिलेगा. 5 पंप स्टेशन और 212 किमी लंबी मुख्य नहर बनाई जाएगी जो 70 किमी छतरपुर से गुजरेगी.

छतरपुर सोलर पावर प्लांट (ETV Bharat)

मील का पत्थर साबित होगी परियोजना

इस परियोजना से छतरपुर के 14 गांव जैसे कुपी, शहपुरा, सुकवाहा गांव आंशिक या पूर्ण रूप से विस्थापित किए जाएंगे. इससे मध्य प्रदेश के 44 लाख और उत्तर प्रदेश 21 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा. छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल बताते हैं, "आने वाले सालों में इसका फायदा जिले के लोगों को होगा. भू-अर्जन का काम लगभग पूरा हो गया है और ढोड़न बांध का काम तेजी से चल रहा है. जल्द ही परिवारों का विस्थापन कराया जाएगा. यह परियोजना पूरे बुंदेलखंड के लिए मील का पत्थर साबित होगी."

साल 2026 से मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा

इस साल से छतरपुर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने वाली है, जिसके लिए आधुनिक और विशाल एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है. यह मेडिकल कॉलेज 247 करोड़ रुपए की लागत से गौरगाय में तैयार हो रहा है. इससे आने वाले समय में न केवल युवाओं को उच्चस्तरीय चिकित्सा शिक्षा मिलेगी, बल्कि आम जनों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं भी मिलेगी. शैक्षणिक सत्र 2026-27 से इसमें पढ़ाई शुरू हो जाएगी, जिसमें पहले बैच के लिए 150 एमबीबीएस की सीटें होंगी.

केन बेतवा लिंक परियोजना (ETV Bharat)

आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा मेडिकल कॉलेज

छतरपुर मेडिकल कॉलेज के खुलने से बुंदेलखंड क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा और चिकित्सा शिक्षा में एक बड़ा सुधार होगा. गम्भीर बीमारी से ग्रसित लोगों को ग्वालियर, दिल्ली, भोपाल, इंदौर नहीं जाना पड़ेगा. उन्हें बेहतर इलाज छतरपुर में ही मिल सकेगा. मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में चल रहा है. मार्च-अप्रैल 2026 तक लोकार्पण की उम्मीद भी जताई जा रही है. इसमें लाइब्रेरी, हॉस्टल, डॉक्टर क्वार्टर और आधुनिक सुविधाएं होंगी. साथ ही यह एक ग्रीन कैंपस होगा. छतरपुर का मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों के लोगों के लिए वरदान साबित होगा

630 मेगावॉट बिजली का होगा उत्पादन

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में छतरपुर में ऐतिहासिक कार्य हो रहा है. बरेठी में बन रहे सोलर पावर प्लांट का निर्माण तेजी से चल रहा है. इस प्लांट से साल 2026 में 630 मेगावॉट बिजली का उत्पादन होगा, जो लगभग 3 लाख घरों को रोशन करने के लिए पर्याप्त होगी. इस सोलर पावर प्लांट का निर्माण एनटीपीसी की सहायक कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन रिन्यूवल एनर्जी लिमिटेड द्वारा 3200 करोड़ की लागत से किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि सौर ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली बिजली दिल्ली तक भेजी जा सकेगी.

विकास कार्यों का अधिकारियों ने लिया जायजा (ETV Bharat)

प्लांट से 1000 लोगों को मिलेगा रोजगार

इसके अलावा हर साल 12 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड रोका जाएगा. जिससे पर्यावरण को लाभ होगा. छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल कहते है, "इस सोलर प्लांट के निर्माण से स्थानीय रोजगार के कई नए अवसर भी उत्पन्न होंगे. इस परियोजना से लगभग 450 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि करीब 500 युवाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा. आसपास के जमीनों के रेट भी हाई होंगे. ग्रामीणों, किसानों को भी परियोजना से फायदा होगा. इस प्लांट का निर्माण 2810 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है."

साल 2026 से मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा (ETV Bharat)

सागर-कबरई हाईवे के बनने से होगा विकास

छतरपुर को साल 2026 में कई नई सौगातें मिलने वाली हैं. इनमें से एक एमपी यूपी को जोड़ने वाली सागर कबरई फोरलेन है, जिसका काम रफ्तार से चल रहा है. यह हाईवे इकोनॉमिक कॉरिडोर छतरपुर के लिए वरदान साबित होगा. इसके बनने से बुंदेलखंड के पिछड़े जिलों को इसका लाभ मिलेगा तो वहीं काम शुरू होते ही आसपास की जमीन के दाम बढ़ने लगे हैं. अधिग्रहित की गई जमीनों का मुआवजा भी मिलने लगा है.

किसानों को 100 करोड़ मिला मुआवजा

एसडीएम अखिल राठौर ने बताया, "अतिग्रहित जमीनों के मालिकों को लगभग 100 करोड़ का मुआवजा अभी तक दिया जा चुका है. इस प्रोजेक्ट में और भी लोगों की जमीन जा रही है, उनको मुआवजा देने का कार्य चल रहा है. सागर से कबरई तक जाने वाला 223.7 किमी लंबा फोरलेन मार्ग एमपी और यूपी के औद्योगिक शहरों को जोड़ने का काम करेगा. ये फोरलेन सागर से शुरू होकर बंडा, शाहगढ़, बड़ामलहरा, छतरपुर, गढ़ीमलहरा, श्रीनगर और महोबा होते हुए बनाया जा रहा है. इस फोरलेन की अनुमानित लागत 2653 करोड़ रुपए है. भविष्य में इसे लखनऊ से जोड़ दिया जाएगा.

