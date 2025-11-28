ETV Bharat / state

जहां कैदियों को खुले में शूली पर लटकाते थे अंग्रेज, अब वहां से निकल रहे इंजीनियर

इस दौरान उन्होंने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई कठोर कदम उठाए, कई अपराधियों और विद्रोह करने वालो को खुलेआम फांसी पर लटका दिया, जिसे देखकर सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी, अंग्रेजो के जमाने की जेल आज भी उस भयावह दौर को याद दिला रही है ये कॉलेज.

छतरपुर: भारत में ब्रिटिश अपनी हुकूमत सख्ती से चलाते थे, उस समय शासन बहुत सख्त था, छतरपुर के नौगांव में अंग्रेजों की छावनी बनी हुई थी. वर्तमान के पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस में ब्रिटिश शासन में जेल हुआ करती थी, अंग्रेजों के द्वारा अपराधियों को खुलेआम फांसी दी जाती थी. 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने नौगांव को बुंदेलखंड राजनीतिक एजेंसी का मुख्यालय बनाया और इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया.

जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर नौगांव नगर मौजूद है. जिसे अंग्रेज के जमाने में छावनी कहा जाता था, लोग आज भी नौगांव को छावनी के नाम से जानते है. नौगांव नगर अंग्रेजो के जमाने की बनाई हुई स्मार्ट सिटी भी कही जाती है, नौगांव में अंग्रेजों के जमाने के बंगले, चर्च और अंग्रेजों की जमाने की जेल आज भी मौजूद है.

ब्रिटिश जमाने के कठोर शासन का प्रमाण

दरअसल, छतरपुर जिले के नौगांव को अंग्रेजो ने अपने लिए बसाया था जो कभी छावनी हुआ करती थी, नौगांव में ब्रिटिश काल की एक जेल है, जिसे अब पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस तब्दील कर दी गई, यह जेल और इसकी काल कोठरी और फांसी घर, ब्रिटिश शासन के दौरान के कठोर शासन का प्रमाण आज भी मौजूद है.

यहां क्रांतिकारियों को खुले में दी जाती थी फांसी (ETV Bharat)

कैदियों को खुले में दी जाती थी सजा

इतिहासकार दिनेश सेन बताते हैं कि "उस समय अपराधियों को खुले में फांसी दी जाती थी और गलती करने पर उन्हें कालकोठरी में डाल दिया जाता था, मेरे पिता नाथूराम सेन ब्रिटिश हुकूमत में सप्लायर थे, वह जेल में खाद्य सामग्री की सप्लाई करते थे. उस समय शासन कड़ा था. नगर में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस में बनी जेल में अंग्रेज लोगों को खुले में फांसी घर में लटकाते थे."

जेल के अंदर बनी काल कोठरी में कुछ कैदियों को सजा और यातनाएं दी जाती थी. नौगांव अंग्रेजों के शासनकाल में बुंदेलखंड एजेंसी का ब्रिटिश मुख्यालय भी हुआ करता था. यहां बैठक कर 36 रियासतों को कंट्रोल भी करती थी. इस गांव में 36 बंगले और 36 हाउस बने थे.

नौगांव की जेल में बंद रहे स्वतंत्रता सेनानी

दिनेश सेन बताते हैं "नौगांव में बनी अंग्रेजी शासन की जेल में राजनीतिक कैदियों को बंद करने की अलग व्यवस्था थी, विद्यावती चतुर्वेदी, लाल रामस्वरूप, बाबू लाल चतुर्वेदी जैसे स्वतंत्रता सेनानी भी इस जेल में रहे. इस जेल में एक यातनागृह भी था. यहां खूंखार कैदियों को रखा जाता था. जो आज भी मौजूद है, लेकिन जर्जर हो चुका है.

दिनेश सेन ने आगे बताया "नौगांव अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी, जहां से अंग्रेज 36 रियासतों को कंट्रोल करते थे, इसके लिए एक पॉलिटिकल एजेंट बैठता था. आज भी नौगांव में अंग्रेजों के समय के बंगले, चर्च, इमारतें, जेल और फांसी घर मौजूद हैं, लेकिन सब धीरे-धीरे जर्जर हो रहे हैं. कोई रखरखाव नहीं है. 1869 में बना एक पुराना चर्च आज भी बना हुआ है जो आज सेना के नियंत्रण में है."