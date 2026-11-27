निकाह पढ़वाने से पहले परिजनों को करना होगा एक खास वादा, तालिबानी फरमान का विरोध शुरू
छतरपुर में मुस्लिम समाज की मीटिंग में फैसला. शादी बारात के दौरान डीजे और डांस पर रोक लगाने का आदेश. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 1:02 PM IST
छतरपुर : मुस्लिम समाज में बारात के दौरान डीजे बजाने और नाच-गाने को लेकर उलमाओं की सख्ती को देखते हुए अहम बैठक की गई. इसमें फरमान सुनाया गया और और सभी ने इस फरमान पर सहमति जताई. निर्णय के अनुसार बारात में डीजे और नाच, गाने पर पहले से लागू प्रतिबंध आगे भी जारी रखा जाएगा. फिर भी अगर किसी ने उल्लंगन किया तो काजी उसका निकाह नहीं पढ़ेंगे. इस फरमान के खिलाफ मुस्लिम समाज में ही विरोध के स्वर उठने लगे. कुछ लोगों का कहना है कि डीजे बजाना या जश्न मनाना किसी भी एंगल से गलत नहीं है.
धार्मिक परपंराओं का हवाला दिया
मुस्लिम समाज के सदर व पार्षद जिब्राइल राइन ने इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा "जिस बारात में डीजे और नाच-गाना होगा, वहां निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा. बैठक में समाज के धार्मिक विद्वानों और जिम्मेदार लोगों ने शादी समारोहों में बढ़ते डीजे, नाच-गाने और अन्य ऐसी गतिविधियों पर चिंता ओर नाराजगी जताई है. समाज के उलमाओं यानी विद्वानों ने मज्जिद में हुई बैठक में कहा कि धार्मिक परंपराओं और मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए विवाह समारोह आयोजित करना चाहिए. समाज के लोगों से अपील की गई कि शादी को सादगी के साथ संपन्न करें और ऐसे आयोजनों से बचें, जो धार्मिक मान्यताओं के अनुरूप नहीं हैं."
मुस्लिम समाज में डीजे पहले से प्रतिबंधित
सदर जिब्राइल ने कहा "इस्लाम में ऐसे आयोजन के लिए अनुमति नहीं दी गई है तो समाज के लोगों को पालन भी करना चाहिए और उलेमाओं को निकाह नही पढ़ना चाहिए. यह प्रतिबंध पहले भी था और बैठक में फिर इसको जोरशोर से उठाया गया है. यदि बारात शहर से बाहर भी जाती है, तब भी यह नियम लागू रहेगा. जिस शादी में डीजे बजाया जाएगा, उस निकाह में शहर की किसी भी मस्जिद का इमाम या काजी शामिल नहीं होगा और न ही निकाह की रस्म अदा कराई जाएगी. फिजूलखर्ची सहित समाज में अच्छा संदेश देने के लिए यह फैसला लिया गया है."
निकाह पढ़ाने से पहले परिजनों को करना होगा वादा
सदर जिब्राइल राइन ने बताया "उलमाओं का कहना था कि कई बार परिवार पहले निकाह करा लेते हैं और इसके बाद बारात में डीजे और नाच-गाने का आयोजन करते हैं. इस पर रोक लगाने के लिए निर्णय लिया गया कि निकाह पढ़ाने से पहले संबंधित परिवार से स्पष्ट रूप से वादा कराया जाए कि शाम को बारात में डीजे और नाच-गाने का आयोजन नहीं किया जाएगा, तभी निकाह पढ़ाया जाएगा. इन फैसलों का उद्देश्य युवा पीढ़ी को गलत दिशा में जाने से रोकना, शादियों में होने वाले विवादों को खत्म करना और आर्थिक बोझ को कम करना है."
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समाज में विरोध के स्वर भी उठे
मुस्लिम समाज के युवा एडवोकेट जुनैद खान JK आशू ने इस फैसले पर अपनी अलग राय रखते हुए कहा "किसी की व्यक्तिगत आजादी पर रोक लगाना उचित नहीं है. हम आजाद मुल्क में रहते हैं और शादी समारोह में गाना, बजाना या डीजे बजाना गैरकानूनी नहीं है. जिसे समाज के नियमों का पालन करना है, वह कर सकता है. लेकिन किसी नियम को दूसरों पर थोपना उचित नहीं है."