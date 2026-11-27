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निकाह पढ़वाने से पहले परिजनों को करना होगा एक खास वादा, तालिबानी फरमान का विरोध शुरू

शादी बारात के दौरान डीजे और डांस पर रोक लगाने का आदेश ( ETV BHARAT )

छतरपुर : मुस्लिम समाज में बारात के दौरान डीजे बजाने और नाच-गाने को लेकर उलमाओं की सख्ती को देखते हुए अहम बैठक की गई. इसमें फरमान सुनाया गया और और सभी ने इस फरमान पर सहमति जताई. निर्णय के अनुसार बारात में डीजे और नाच, गाने पर पहले से लागू प्रतिबंध आगे भी जारी रखा जाएगा. फिर भी अगर किसी ने उल्लंगन किया तो काजी उसका निकाह नहीं पढ़ेंगे. इस फरमान के खिलाफ मुस्लिम समाज में ही विरोध के स्वर उठने लगे. कुछ लोगों का कहना है कि डीजे बजाना या जश्न मनाना किसी भी एंगल से गलत नहीं है.

धार्मिक परपंराओं का हवाला दिया