रियल एस्टेट कारोबारी को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह, शक बढ़ता गया, तबाह हुए 4 परिवार

छतरपुर में महिला की हत्या मामले में सनसनीखेज खुलासा. पति ने ही अपने साथियों की मदद से पत्नी की हत्या की. 4 आरोपी गिरफ्तार.

Chhatarpur husband killed wife
छतरपुर में महिला की हत्या के आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 5:42 PM IST

छतरपुर : छतरपुर शहर में रियल एस्टेट कारोबारी ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक के कारण उसकी हत्या कर दी. हत्या की वारदात में पति ने किरायेदारों की मदद ली. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई कि महिला की गला दबाकर हत्या की गई है. पुलिस ने मामले का खुलासा 24 घंटे में कर दिया. पति सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

संदिग्ध हालात में हुई थी महिला की मौत

शहर की थाना सिविल लाइन पुलिस ने सिंचाई कॉलोनी में हुई महिला की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया. इसके बाद पति सहित 4 लोगों को दबोचा. छतरपुर SP अगम जैन ने बताया "थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई कॉलोनी छतरपुर निवासी महिला कोमल यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना मिलने पर मर्ग कायम कर जांच शुरू की गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की मौत गला दबाकर किए जाने की पुष्टि हुई. जिसके बाद मामले में हत्या का मामला दर्ज किया गया."

छतरपुर एसपी अगम जैन (ETV BHARAT)

हत्या की वारदात में किरायेदारों की मदद ली

एसपी अगम जैन ने बताया "जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया और संदिग्धों से गहन पूछताछ की. एकत्रित साक्ष्यों के आधार पर सामने आया कि पारिवारिक कलह के चलते महिला के पति दशरथ यादव ने साजिशन अपने साथियों को प्लॉट का लालच देकर पत्नी की हत्या करवाई. पुलिस ने मुख्य आरोपी मृतका के पति दशरथ यादव पिता रतिराम यादव को गिरफ्तार किया. उसके साथ अर्जुन श्रीवास पिता नंदू श्रीवास, आशीष विश्वकर्मा, आरती विश्वकर्माको भी गिरफ्तार किया गया."

Chhatarpur husband killed wife
महिला की हत्या का खुलासा करती छतरपुर पुलिस (ETV BHARAT)

आरोपियों से हत्या में इस्तेमाल सामग्री जब्त

आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं अन्य सामग्री भी बरामद की गई है. मुख्य आरोपी दशरथ यादव के विरुद्ध पूर्व में मारपीट एवं एससी-एसटी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज होना भी सामने आया है.पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने हत्या की वारदात स्वीकार कर ली है. आरोपी पति ने बताया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर कई दिनों से शक था. इसीलिए उसने हत्या की है.

