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छतरपुर में आधीरात को यमराज बनकर परिवार पर गिरा मकान, 3 लोग दबे, 2 बच्चियों की मौत

छतरपुर में कच्चा मकान गिरा, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, घायल महिला का छतरपुर जिला अस्पताल में इलाज जारी. रिपोर्ट मनोज सोनी.

chhatarpur mud house collapse
छतरपुर में आधीरात को कच्चा मकान बना यमराज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 5:48 PM IST

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छत्तरपुर: हिनौता थाना क्षेत्र में बुधवार और गुरुवार रात करीब 2 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया. हादसे के वक्त परिवार के लोग घर के अंदर सो रहे थे. मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर चीख-पुकार मच गई और भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे. आनन-फानन में मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला. हादसे में 2 बच्चियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि एक महिला घायल है, जिसका छतरपुर जिला अस्पताल में इलाज जारी है.

मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत

घटना जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर हिनौता थाना क्षेत्र की है. यहां ग्राम क्योटरा में देर रात अचानक मकान धराशाई हो गया. हादसे के दौरान पीड़ित परिवार के लोग अंदर सो रहे थे, हालांकि अचानक हुई घटना का किसी को अहसास नहीं हुआ. मकान गिरते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. लोगों ने मलबे में दबे परिवार को बाहर निकाला, लेकिन तब तक 2 बच्चियों की दबने से मौत हो चुकी थी. वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को तत्काल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, मृत बच्चियों की पहचान 2 माह की नवजात शिवंशी केवट और 15 वर्षीय रचना केवट के रूप में हुई है. मृतक के परिजन हीरा केवट ने बताया, "रात करीब 2 बजे घटना हुई है. कच्चा मकान सोते हुए परिवार पर गिर गया. जिसमें 2 बच्चियों की मौत मौके पर हो गई."

छतरपुर में कच्चा मकान बना मौत का मलबा (ETV Bharat)

बेहतर इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश

गंभीर रूप से घायल महिला हेमकुमारी केवट को प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत में जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय विधायक और राज्यमंत्री दिलीप आहिरवार अस्पताल पहुंचे और घायल महिला के स्वास्थ्य की जानकारी ली. इस दौरान ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए. राज्य मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर शोक-संवेदनाएं व्यक्त की और उन्हें इस दुखद की घड़ी में सांत्वना देते हुए तत्काल 50 हजार की आर्थिक सहायता, हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

chhatarpur house incident
छतरपुर में मलबे में दबने से 2 की मौत (ETV Bharat)

एडीएम विनय द्विवेदी ने कहा, "शासन की ओर से प्राकृतिक आपदा और आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत मिलने वाली समस्त आर्थिक सहायता व मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को शीघ्र दिया जाएगा."

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