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नौतपा से पहले ही तप रहा छतरपुर, ताप 47 डिग्री के पार, भीषण गर्मी की चेतावनी

मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान छतरपुर के नौगंवा में किया गया दर्ज, सड़कें सुनसान और बाजारों से चलह-पहल हुई गायब. मनोज सोनी की रिपोर्ट

CHHATARPUR HEAT WAVE WARNINGS
नौतपा से पहले ही छतरपुर का ताप 47 डिग्री के पार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 4:37 PM IST

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Updated : May 20, 2026 at 4:43 PM IST

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छतरपुर: इन दिनों सूर्य देव अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रहे हैं. ऐसा लग रहा है जैसे दिन में मानो आसमान आग बरसा रहा हो. भीषण गर्मी के चलते दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है. वहीं, शाम से लेकर रात 2 बजे तक गर्म हवाओं के थपेड़े लगते रहते हैं. अभी तो नौतपा शुरू भी नहीं हुआ है. इससे पहले ही मंगलवार को नौगांव में पारा 47 डिग्री और खजुराहो में 46 डिग्री के पार पहुंचा गया.

सड़कें सुनसान और बाजारों से चलह-पहल गायब

उत्तर-पश्चिम से आ रही गर्म हवाएं लोगों को मानो झुलसा रही हैं. बीते दिनों गर्मी ने ऐसे तेवर दिखाए कि छतरपुर प्रदेश का सबसे गर्म इलाका बन गया. छतरपुर जिले का नौगांव 47 डिग्री, तो खजुराहो 46.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तपने वाला शहर रहा. भीषण गर्मी के कारण खजुराहो में पर्यटकों की संख्या भी लगातार घट रही है. हालात तो यह हैं कि शहर में दोपहर में सड़कें सुनसान ओर बाजारों से चहल-पहल गायब हो रही है. लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं.

49 डिग्री तक पहुंच सकता है छतरपुर का पारा (ETV Bharat)

49 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा

मौसम विभाग का भी कहना है कि अभी फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाला है, बल्कि गर्मी और बढ़ने की चेतावनी दी है. मौसम विभाग के अधिकारी हेमंत सिन्हा कहते हैं, "मंगलवार को नौगांव में 47 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो पूरे मध्य प्रदेश में पहले स्थान पर है. वहीं, खजुराहो में मंगलवार को तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो दूसरे स्थान पर है. अभी 2 से 3 दिनों में पारा 49 डिग्री तक पहुंचेगा. फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलेगी."

भीषण गर्मी के कारण व्यापार पड़ा ठप

किराना व्यापारी बालमुकुंद गुप्ता कहते हैं "इस साल बहुत तेज गर्मी है, जिसका असर सीधा मार्केट पर है. सुबह 8 बजे से धूप तेज होने लगती है, जिससे सड़कों पर सन्नाटा रहता है. इस भीषण गर्मी में व्यापार भी ठप पड़ा है. सराफा व्यापारी बबलू सोनी बताते हैं, "ज्यादा तापमान के कारण बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है. घर से दुकान आने-जाने और समान लाने में भी परेशानी होती है. कोई कस्टमर भी दुकान पर नहीं आता है.

Madhya Pradesh weather
छतरपुर में 47 डिग्री के पार तापमान (ETV Bharat)

खजुराहो, नौगांव में क्यों होती है ज्यादा गर्मी

कृषि मौसम वैज्ञानिक अधिकारी हेमन्त सिन्हा कहते हैं, "बुंदेलखंड कर्क रेखा के पास स्थिति है. इसलिए सूर्य की किरणें यहां सीधे पड़ती हैं, जिससे जमीन और हवा तेजी से गर्म हो जाती है. यह क्षेत्र समुद्र से बहुत दूर है, इसलिए यहां समुद्री ठंडक का असर नहीं पहुंचता. नमी की कमी के कारण गर्मी तेज महसूस होती है.

Chhatarpur Naugawa temperature
मध्य प्रदेश के खजुराहो और नौगांव में सबसे अधिक तापमान (ETV Bharat)

गर्मियों में थार रेगिस्तान से चलने वाली तेज और शुष्क हवाएं और लू सीधे बुंदेलखंड तक पहुंचती है. ये हवाएं तापमान को 45-49 °C तक पहुंचा देती हैं. खजुराहो के आसपास ग्रेनाइट की चट्टानों के पहाड़ हैं. ये गर्मी में जल्दी गर्म हो जाते हैं और ठंड में जल्दी ठंडे हो जाते हैं. इसके साथ ही मिट्टी भी रेतीली है. इसलिए बुंदेलखंड में काफी सर्दी और गर्मी पड़ती है.

Last Updated : May 20, 2026 at 4:43 PM IST

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