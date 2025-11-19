खत्म हुआ सैलानियों का इंतजार, मोहन यादव ने खोले 300 साल पुराने राजगढ़ पैलेस के गेट
छतरपुर के खजुराहो में खंडहर पड़ा 300 साल पुराना किला बना फाइव स्टार होटल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया शुभारंभ.
Published : November 19, 2025 at 8:02 PM IST
छतरपुर: प्रदेश के मुखिया डॉ. मोहन यादव ने खजुराहो के चंद्रनगर स्थित 5 सितारा होटल द राजगढ़ पैलेस का लोकार्पण किया. खंडहर हो चुकी छतरपुर की ऐतिहासिक धरोहर राजगढ़ किले को 5 स्टार होटल में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर-दूर तक हैं. इस किले को अब तक लोग राजगढ़ पैलेस के नाम से जानते हैं. 300 साल पुराना यह राजगढ़ पैलेस बुंदेला राजवंश की वास्तुकला का प्रतीक हुआ करता था. इसे महाराज भवानी सिंह ने 17वीं-18वीं शताब्दी में बनवाया था.
5 सितारा होटल का हुआ शुभारंभ
इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि "5 सितारा राजगढ़ पैलेस से प्रदेश सहित जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. देश सहित विदेश के पर्यटक हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर के देखने के लिए खिंचे चले आएंगे. चंद्रनगर के पास बना यह महल भारतीय स्थापत्य कला और पारंपरिक बुंदेलखंड की विशेषताओं के मिश्रण का अद्भुत उदाहरण है."
सीएम सहित गणमान्य लोग रहे मौजूद
चंद्रनगर के पास स्थित 300 साल पुराने खंडहर राजगढ़ किले को 5 स्टार होटल में बदल दिया गया है. जंगल और पहाड़ियों के बीच में बने इस होटल का मुख्यमंत्री मोहन यादव ने चंद्रनगर पहुंचकर उद्घाटन किया है. इस दौरान खजुराहो सांसद वीडी शर्मा, वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार, कलेक्टर पार्थ जैसवाल, एसपी अगम जैन, विधायक अरविंद पटेरिया, बिजावर विधायक राजेश शुक्ला, विधायक ललिता यादव सहित अनेक गणमान्य लोग मौके पर मौजूद रहे.
ऐतिहासिक धरोहर को मिलेगी पहचान
सीएम यादव के चंद्रनगर स्थित राजगढ़ पैलेस पहुंचने पर ग्रामीण महिलाओं ने सिर पर कलश रखकर स्वागत किया. वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा," इस होटल के बनने से न केवल स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे, बल्कि खजुराहो की ऐतिहासिक धरोहर को नई ऊंचाई मिलेंगी. यह खजुराहो के पर्यटन में एक नए अध्याय की शुरुआत है."
स्थानीय पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, "हमारे लिए सौभाग्य की बात है. खजुराहो को परमात्मा ने विशेष आशीर्वाद दिया है. खजुराहो के मंदिर अद्भुत हैं, अब खजुराहो में एक बड़े होटल का आना यहां के रहवासियों और पर्यटकों के लिए बड़ी बात है. खजुराहो नए दौर में प्रवेश कर रहा है. यहां की प्रतिमाएं भी बात करती हैं, पत्थर भी बोलते हुए महसूस होते हैं. इस होटल से स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा."