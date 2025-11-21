ETV Bharat / state

पढ़ाई के डर से भागा इकलौता बेटा, 17 साल बाद पत्नी और बेटे संग लौटा, फेसबुक से मिला परिवार

छतरपुर पुलिस ने फेसबुक से खोजा 17 साल पहले गायब हुए बच्चा, बीबी-बच्चे के साथ पंजाब में मिला लापता बेटा, परिजनों की लौटी मुस्कान.

CHHATARPUR MISSING BOY FOUND
पढ़ाई के डर से भागा इकलौता बेटा 17 साल बाद लौटा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 1:51 PM IST

Updated : November 21, 2025 at 3:34 PM IST

छतरपुर: हरपालपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले रामकुमार तिवारी के परिवार के लिए गुरुवार 20 नवंबर का दिन बहुत स्पेशल रहा. छतरपुर पुलिस ने उनके परिवार को ऐसी खुशी दी है, जिसको परिवार कभी भूल नहीं सकता है. 17 साल पहले लापता हुए इकलौते बेटे को सामने देखकर माता-पिता के आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे. परिवार की खुशी की ठिकाना नहीं है. जैसे ही मां की नजर बेटे विनीत पर पड़ी, वह फफक-फफक कर रो पड़ी और अपने सीने से लगा लिए. यह मार्मिक दृश्य देखकर मौके पर मौजूद सभी लोगों की आंखें गीली हो गई थी.

पढ़ाई के डर से भागा था विनीत

पूरा मामला यह है कि 17 साल पहले विनीत पढ़ाई के डर से घर से भाग गया था. जब वह घर से भागा था, तब उसकी उम्र 14 साल थी. जिसकी शिकायत परिजन ने हरपालपुर थाने में दर्ज कराई थी. पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर विनीत की तलाश शुरू कर दी थी. लंबे इंतजार और तलाश के बाद बेटे का सुराग कहीं से नहीं मिल रहा था. परिवार वाले अपने स्तर से बेटे को ढूंढने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उन्हें निराशा ही हाथ लगी. परिवार ने बेटे के मिलने की उम्मीद खो चुके थे.

छतरपुर पुलिस ने लापता बेटे को परिवार से मिलाया (ETV Bharat)

लुधियाना में रह रहा था बेटा

लापता बच्चों को अपनों से मिलने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन मुस्कान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक कार्यालय छतरपुर में एसपी अगम जैन पुराने मामलों की समीक्षा कर रहे थे. इसी दौरान उनकी नजर विनीत की गुमशुदगी की फाइल पर पड़ी. उन्होंने पुलिस टीम को इस मामले में लगाया. उन्हें साइबर सेल व सोशल मीडिया विश्लेषण के माध्यम से एक प्रोफाइल मिली, जो विनीत से मिलती-जुलती थी. जिसकी जांच की गई तो पता चला कि विनीत डुगरी जिला लुधियाना पंजाब में रहकर काम कर रहा है. पुलिस टीम तुरंत पंजाब रवाना हुई और युवक को दस्तयाब किया.

missing son return home Chhatarpur
लापता बेटे को समाने देख मां के छलके आंसू (ETV Bharat)

लापता बेटे को 17 साल बाद पुलिस ने मिलाया

इस दौरान छतरपुर पुलिस को पता चला कि विनीत ने वहीं शादी कर ली है और उसका एक बेटा भी है. इसके बाद पुलिस टीम उसे कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से उसने अपने माता-पिता के साथ जाने की इच्छा जताई. इसके बाद कोर्ट ने युवक को पिता राजकुमार तिवारी को सुपुर्द कर दिया. ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बार फिर छतरपुर पुलिस मानवता की मिसाल बन गई. हरपालपुर पुलिस ने 17 साल से लापता युवक विनीत तिवारी को लुधियाना से सकुशल बरामद कर परिजनों से मिलाकर उनकी मुस्कान वापस लौटा दी.

बेटे के मिलने की खो चुके थे उम्मीद

पिता रामकुमार तिवारी ने बताया कि "14 साल की उम्र में 4 सितंबर 2008 को हरदयाल स्कूल से पढ़ाई से बचने के लिए बिना बताए विनीत भाग गया था. वह हमारा इकलौता बेटा था. जिसकी शिकायत हरपालपुर थाने में दर्ज कराई थी. हम और हमारा परिवार बेटे के मिलने की उम्मीद खो चुका था, हमें नहीं पता था कि बेटा जिंदा भी होगा या नहीं. लेकिन हरदयाल पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और हमें इतनी बड़ी खुशी दी है. जिसको हम लोग शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं. हम पुलिस को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं."

mp operation muskaan
परिवार ने पुलिस का किया सम्मान (ETV Bharat)

224 से ज्यादा बच्चों परिवार से मिलाया

एसपी अगम जैन ने बताया, "ऑपरेशन मुस्कान के तहत 2025 में 224 से ज्यादा गुम व अपहरण हुए बच्चों को छतरपुर पुलिस ने विभिन्न जिलों जैसे छिंदवाड़ा, सतना, शिवपुरी, पन्ना, सागर, इंदौर, भोपाल, दमोह के साथ-साथ अन्य राज्यों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, गुजरात, जम्मू, राजस्थान से बच्चों को बरामद कर परिवारों को सुपुर्द कर चुके हैं. रोजाना अभियान की समीक्षा की जाती है."

परिवार की खुशी की ठिकाना नहीं

हरपालपुर टीआई संजय राय ने बताया, "17 साल पहले विनीत तिवारी पढ़ाई के डर से 14 साल की उम्र में भाग गया था. इन सालों में पुलिस लगातार खोज करती रही. फेसबुक के जरिए युवक को पंजाब के लुधियाना से बरामद किया गया है. उसने वहीं शादी कर ली है और उसका एक बच्चा भी है. विनीत को परिजनों को सौंप दिया गया है. सालों बाद बेटे को देखकर मां और परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं थी. हमारी पुलिस टीम को यही पल मोटिवेट करते हैं."

