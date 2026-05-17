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कार काफिला छोड़ आम नागरिक बने मंत्री, ई-रिक्शा पर दिखे वीरेंद्र खटीक, राज्यमंत्री ने स्कूटी से पकड़ी ट्रेन

पेट्रोल बचाने मंत्रियों ने की अनोखी पहल, छतरपुर सांसद वीरेंद्र खटीक ई-रिक्शा और बस से दौरे पर निकले. सादगी की हो रही तारीफ.

fuel saving campaign MP
पेट्रोल बचाने मंत्रियों ने की अनोखी पहल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 11:30 AM IST

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छतरपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाव अपील का असर धीरे-धीरे दिखने लगा है. छतरपुर में मोदी कैबिनेट के सबसे सीनियर मंत्रियों में शुमार डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक और प्रदेश के राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार अपनी कार और काफिले को छोड़कर ई रिक्शा और स्कूटी पर दिखाई दिए. जनता भी मंत्रियों की सादगी देखकर हैरान रह गई. बता दें कि, वीरेंद्र खटीक अपनी सादगी और सरलता के लिए देश भर में जाने जाते हैं.

सांसद वीरेंद्र कुमार ने रिक्शा और बस से किया सफर
छतरपुर जिले के दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री एवं टीकमगढ़, छतरपुर सांसद वीरेंद्र कुमार का अलग ही अंदाज देखने को मिला. मंत्री वीरेंद्र कुमार पहले महामना एक्सप्रेस से छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे और वहां से सर्किट हाउस तक का सफर ई-रिक्शा में तय किया. इस दौरान वे बस में भी सफर करते दिखाई दिए. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल-डीजल बचाने की जो अपील की थी उसका असर मंत्री, विधायक और अधिकारियों पर दिखने लगा है.

कार काफिला छोड़ आम नागरिक बने मंत्री (ETV Bharat)

वीरेंद्र कुमार खटीक ट्रेन से दिल्ली से आए थे. जानकारी लगते ही रेलवे स्टेशन पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया. इसके बाद उन्होंने किसी सरकारी वाहन या लंबे काफिले की बजाय ई-रिक्शा को चुना और उसी से सर्किट हाउस पहुंचे. रिक्शा चालक को खुद अपने बटुए से निकाल कर पेमेंट किया. उसके बाद मंत्री वीरेंद्र कुमार छतरपुर से 25 किलोमीटर दूर नौगांव के दौरे पर बस से गए.

VIRENDRA KUMAR TRAVEL IN E RICKSHAW
ई-रिक्शा पर दिखे वीरेंद्र खटीक (ETV Bharat)

बिना गार्ड के स्कूटी से निकले मंत्री दिलीप अहिरवार
वहीं, छतरपुर जिले के चंदला से विधायक और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार भी बिना किसी फॉलो गार्ड के घर से स्कूटी से निकले. पीएम मोदी की अपील का अनुसरण करते हुए स्कूटी से बीजेपी कार्यालय पहुंचे. फिर रिक्शा से छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे. उन्होंने अपने फॉलो गार्ड के जवानों को भी हटा दिया. मंत्री दिलीप अहिरवार ने पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत का संदेश देते हुए आमजन से अधिक से अधिक सार्वजनिक और वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग करने की अपील की है.

minister Dilip Ahirwar Scooty Ride
राज्यमंत्री स्कूटी से यात्रा की (ETV Bharat)

राज्यमंत्री ने कहा कि, ''छोटे-छोटे प्रयासों से देश ऊर्जा बचत और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकता है.'' उन्होंने कहा कि, ''ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी.'' ई-रिक्शा यात्रा के माध्यम से मंत्री ने स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन को बढ़ावा देने का संदेश दिया. साथ ही कार्यकर्ताओं से क्षेत्रीय दौरों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए. मंत्री का कहना है कि, ''छोटे प्रयास ही भविष्य में बड़े बदलाव का आधार बनते हैं.''

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