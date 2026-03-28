गेहूं की फसल में लगी आग बुझाने खेत में काफिले के साथ उतरे मंत्री दिलीप अहिरवार
छतरपुर के चंदला क्षेत्र में वन व पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार ने दिखाई जांबाजी, पत्तों व लाठी की मदद से फसल में लगी आग बुझाई.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 28, 2026 at 1:28 PM IST
छतरपुर : वन व पर्यावरण राज्यमंत्री दिलीप अहिरवार चर्चा में हैं. वह अपने चंदला विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे, तभी अचानक उनके काफिले को एक महिला ने बचाओ-बचाओ की आवाज लगाई. मंत्री ने देखा कि खेत मे आग लगी है. इसके बाद मंत्री अपने काफिले को लेकर खेत में उतर गए और आग बुझाना शुरू कर दिया. काफी देर तक मंत्री और उनका काफिला खेत में घुसकर आग बुझाता रहा. आग फैल चुकी थी. इसके बाद भी पत्तों व लाठी की मदद से आग बुझाई गई.
मंत्री की जांबाजी की तारीफ हर जुबां पर
मंत्री दिलीप अहिरवार ने महिला के खेत में लगी आग को बुझाने के लिए जो कदम उठाया, वह देखकर हर कोई तारीफ कर रहा है. छतरपुर से 100 किलोमीटर दूर चंदला के पास खडेहा ओर सिंहपुर के बीच किसान के खेत में आग लगने से अफरा-तफरी मची थी. तेज हवा के कारण आग लगातार तेजी से फैल रही थी, खेत में खड़ी फसल लगातार जल रही थी. महिला परेशान थी और चीख पुकार कर रही थी. महिला को भारी नुकसान होने का खतरा दिखाई दे रहा था.
मंत्री ने पूरी फसल को जलने से बचाया
इसी दौरान चंदला से विधायक एवं मंत्री दिलीप अहिरवार अपने काफिले के साथ वहां से गुजरे. महिला की आवाज सुनकर मंत्री रुके तो उसने आपबीती सुनाई. इसके बाद मंत्री ने काफिला लेकर खेत की ओर रुख किया. दौड़कर खेत मे घुस गए और आग बुझाना शुरू कर दिया. मंत्री के साथ के लोगों ने भी पानी डालना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक आग बहुत भड़क चुकी थी, लेकिन मंत्री और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया. खड़ी फसल को बड़े नुकसान से बचा लिया गया.
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फसल नुकसान का सर्वे करने के निर्देश
मंत्री दिलीप अहिरवार ने पीड़ित महिला को फसल नुकसान की भरपाई के लिए हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया. प्रशासन को फ़सल नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए. मंत्री दिलीप अहिरवार का कहना है "वह सरवई में आयोजित रामनवमी शोभायात्रा से चंदला लौट रहे थे, तभी रास्ते में यह घटना हुई. महिला सड़क पर खड़ी आवाज लगा रही थी, तभी हमने काफिले को रोककर आग बुझाना शुरू कर दिया था. स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद रहे. फसल नुकसान की भरपाई भी की जाएगी."