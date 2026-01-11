ETV Bharat / state

छतरपुर में महाभारत के फेमस खेल का सजा फड़, पासे, कौड़ियों ने भुला दिया बच्चों को वीडियो गेम

छतरपुर: चौसर खेल का नाम सुनते ही दिमाग में महाभारत काल की यादें ताजा हो जाती है. कौरव और पांडवों के बीच हुए महासंग्राम की एक वजह कहीं न कहीं चौसर के खेल को भी माना जाता है. वर्तमान में चौसर खेल का फड़ छतरपुर के नौगांव में चल रहे 70वें मेला महोत्सव में सजा हुआ है. यहां बकायदा चौसर प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें इलाके की कई टीमों ने भाग लिया था. इन टीमों में नवयुवकों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं. महाभारत काल के प्रसिद्ध खेल चौसर को देखने के लिए मेले में दूर-दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे है. मेले में मौजूद लोगों में चौसर को लेकर गजब की उत्सुकता दिखाई दे रही है.

मेले में छाया चौसर टूर्नामेंट का खुमार

अंग्रेजों द्वारा बसाये गए नौगांव में नगर निगम द्वारा मेला महोत्सव का आयोजन करवाया गया है. मेला महोत्सव का यह 70वां साल है. इस ऐतिहासिक मेले में कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें अंतरराज्यीय क्रिकेट, कबड्डी एवं बास्केटबॉल सहित चौसर खेल टूर्नामेंट हो रहा है. यहां सभी खेलों में भाग लेने के लिए एक से बढ़कर टीमें आई हुई हैं. लेकिन मेले में सबसे ज्यादा चर्चा चौसर के खेल की हो रही है. इसे चौपड़ खेल के नाम से भी जाना जाता है.

छतरपुर के नौगांव में लगा मेला महोत्सव (ETV Bharat)

महाभारत से जुड़ा है चौसर का खेल

चौपड़ भारत का प्राचीन और पारंपरिक खेल है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है. इसे राजा-महाराजा भी खेलते थे. इस खेल मूल रूप नैतिकता और आध्यात्मिक शिक्षा देना था. समयानुसार खेल में धीरे-धीरे कई बदलाव देखने को मिले, जिसमें पचीसी और आधुनिक लूडो है. जानकार इसे चौपड़ का विकसित हुआ रूप बताते है और आज दुनिया भर में लूडो सबसे लोकप्रिय खेलों में एक है.

राजा-महाराजाओं का पसंदीदा खेल

भारत में राजशाही दौर के कई ऐसे खेल खेले जाते थे, जो अब किताबों और इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गए हैं. लेकिन आज हम जिस राजशाही जमाने के सबसे पसंदीदा खेल की बात करने जा रहे हैं, उसकी बानगी छतरपुर के नौगांव में चल रहे मेला महोत्सव में देखने को मिल रही है. इस खेल का नाम चौसर है, जिसे चौपड़ के नाम से भी जाना जाता है. मेले में आयोजित चौपड़ प्रतियोगिता में दूर-दूर से आए खिलाड़ी अपनी खेल कुशलता का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. बुजुर्गों के एक ग्रुप द्वारा खेला जा रहा है. मेले में शामिल हुए बुजुर्ग बताते है कि "इस खेल के प्रति ऐसी दीवानगी है कि एक भी दिन इस राजशाही जमाने के खेल को खेले बिना नहीं रह पाते हैं."