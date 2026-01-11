छतरपुर में महाभारत के फेमस खेल का सजा फड़, पासे, कौड़ियों ने भुला दिया बच्चों को वीडियो गेम
छतरपुर के नौगांव में लगा मेला महोत्सव, मेले में खेला जा रहा है महाभारत काल से चौसर, बच्चों से लेकर बूढ़े तक चौसर के दीवाने.
Published : January 11, 2026 at 6:11 PM IST
छतरपुर: चौसर खेल का नाम सुनते ही दिमाग में महाभारत काल की यादें ताजा हो जाती है. कौरव और पांडवों के बीच हुए महासंग्राम की एक वजह कहीं न कहीं चौसर के खेल को भी माना जाता है. वर्तमान में चौसर खेल का फड़ छतरपुर के नौगांव में चल रहे 70वें मेला महोत्सव में सजा हुआ है. यहां बकायदा चौसर प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें इलाके की कई टीमों ने भाग लिया था. इन टीमों में नवयुवकों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हैं. महाभारत काल के प्रसिद्ध खेल चौसर को देखने के लिए मेले में दूर-दूर से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे है. मेले में मौजूद लोगों में चौसर को लेकर गजब की उत्सुकता दिखाई दे रही है.
मेले में छाया चौसर टूर्नामेंट का खुमार
अंग्रेजों द्वारा बसाये गए नौगांव में नगर निगम द्वारा मेला महोत्सव का आयोजन करवाया गया है. मेला महोत्सव का यह 70वां साल है. इस ऐतिहासिक मेले में कई तरह की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें अंतरराज्यीय क्रिकेट, कबड्डी एवं बास्केटबॉल सहित चौसर खेल टूर्नामेंट हो रहा है. यहां सभी खेलों में भाग लेने के लिए एक से बढ़कर टीमें आई हुई हैं. लेकिन मेले में सबसे ज्यादा चर्चा चौसर के खेल की हो रही है. इसे चौपड़ खेल के नाम से भी जाना जाता है.
महाभारत से जुड़ा है चौसर का खेल
चौपड़ भारत का प्राचीन और पारंपरिक खेल है, जिसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा है. इसे राजा-महाराजा भी खेलते थे. इस खेल मूल रूप नैतिकता और आध्यात्मिक शिक्षा देना था. समयानुसार खेल में धीरे-धीरे कई बदलाव देखने को मिले, जिसमें पचीसी और आधुनिक लूडो है. जानकार इसे चौपड़ का विकसित हुआ रूप बताते है और आज दुनिया भर में लूडो सबसे लोकप्रिय खेलों में एक है.
राजा-महाराजाओं का पसंदीदा खेल
भारत में राजशाही दौर के कई ऐसे खेल खेले जाते थे, जो अब किताबों और इतिहास के पन्नों में ही सिमट कर रह गए हैं. लेकिन आज हम जिस राजशाही जमाने के सबसे पसंदीदा खेल की बात करने जा रहे हैं, उसकी बानगी छतरपुर के नौगांव में चल रहे मेला महोत्सव में देखने को मिल रही है. इस खेल का नाम चौसर है, जिसे चौपड़ के नाम से भी जाना जाता है. मेले में आयोजित चौपड़ प्रतियोगिता में दूर-दूर से आए खिलाड़ी अपनी खेल कुशलता का शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. बुजुर्गों के एक ग्रुप द्वारा खेला जा रहा है. मेले में शामिल हुए बुजुर्ग बताते है कि "इस खेल के प्रति ऐसी दीवानगी है कि एक भी दिन इस राजशाही जमाने के खेल को खेले बिना नहीं रह पाते हैं."
चौपड़ खेल में बेईमानी संभव नहीं
चौसर खेल प्रेमी जितेंद्र सिंह बताते हैं, "यह राजा-महाराजाओं के समय का सबसे ईमानदार खेल है. इसमें बेईमानी बिल्कुल भी संभव नहीं है. पुराने-जमाने में यह सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था, जिसे राजा-महाराजा आपस में खेलते थे. चौपड़ को बुद्धि का खेल माना जाता था, जिसे खेलने के लिए दिमाग के साथ एकाग्रता और सतर्कता की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है. इस खेल को कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 4 व्यक्ति ही खेल सकते हैं."
उमा प्रसाद गौतम बने चौपड़ विजेता
नौगांव में चल रही चौपड़ प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला शनिवार 10 जनवरी को खेला गया था, जिसमें उमा प्रसाद गौतम खुर्दा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया. वहीं प्रमोद रिछारिया उपविजेता रहे. प्रतियोगिता के जानकर गोविंद सिंह दोरिया ने विजेता के रूप में उमा प्रसाद गौतम को घोषित किया. वहीं प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों में पारंपरिक खेल के प्रति जमकर उत्साह दिखा.
12 जनवरी को विजेता होंगे सम्मानित
खेल प्रेमी उमा प्रसाद गौतम कहते हैं, "चौपड़ जैसी प्राचीन पारंपरिक प्रतियोगिताओं से सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा मिलता है. नए युवाओं को प्राचीन खेल के प्रति जागरूकता बढ़ती है. वहीं प्रतियोगिता के विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को 12 जनवरी को आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों द्वारा पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया जाएगा."
पासे-कौड़ियों और मोहरों से खेला जाता है चौसर
जितेंद्र सिंह बताते है, "शनिवार को मेले में खेला गया चौसर का खेल बहुत ही शानदार रहा. प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला था, त्योथा और खुर्दा के बीच खेला गया. पप्पू पाठक और उमा प्रसाद गौतम विजेता रहे. इसे खेलने में 4 से 5 घंटे लगते है. यह पासे, कौड़ियो, गोटियों और मोहरों के साथ खेला जाता है. जिसमें खिलाड़ी क्रॉस के आकार के बोर्ड पर अपनी सभी मोहरों को घर यानी केंद्र तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. वहीं दूसरे खिलाड़ी यानी प्रतिद्वंद्वी की मोहरों को पकड़ना और बाहर करना खेल का अहम हिस्सा होता है."