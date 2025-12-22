ETV Bharat / state

खाद वितरण में गड़बड़ी और कालाबाजारी पर देश में सबसे ज्यादा 95 FIR मध्य प्रदेश में

मध्य प्रदेश में खाद संकट पर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना ने कहा खाद की कहीं कोई कमी नहीं. किसानों को पर्याप्त खाद मिल रहा.

chhatarpur fertilizer shortage
मध्य प्रदेश में खाद संकट पर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना (ETV BHARAT)
छतरपुर : राज्य के कृषि मंत्री व छतरपुर के प्रभारी मंत्री एंदल सिंह कंषाना छत्तरपुर पहुंचे. यहां उन्होंने विकास सलाहकार समिति की जिला पंचायत सभा कक्षा में बैठक ली. बैठक के दौरान किसानों को खाद वितरण और विकास के तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह द्वारा लोकसभा में खाद वितरण में गड़बड़ी के आंकड़े प्रस्तुत करने के मामले में कंषाना ने कहा "मध्य प्रदेश में अब तक 95 एफआईआर दर्ज करवाई हैं. ये संख्या पूरे देश में सबसे ज्यादा है."

खाद संकट पर कांग्रेस के आरोप निराधार

बैठक में जब कृषि मंत्री एंदल सिंह कंषाना से पत्रकारों ने सवाल किया "केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने लोकसभा में आंकड़े प्रस्तुत कर बताया कि मध्य प्रदेश खाद्य वितरण गड़बड़ी में तीसरे स्थान पर है." इस सवाल के जवाब में कंषाना ने कहा "जहां-जहां खाद वितरण में गड़बड़ी मिली वहां तुरंत सख्त कार्रवाई की गई है." उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को भी निराधार बताया और कहा "खाद गुणवत्ता या वितरण में कहीं गड़बड़ी या कमी नहीं है."

छतरपुर विकास सलाहकार समिति की बैठक में खाद संकट का मुद्दा (ETV BHARAT)

खाद संकट के सवालों पर चुप हुए कृषि मंत्री

कंषाना ने कहा "खाद को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा प्रायोजित हैं. मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है." जब पत्रकारों ने कंषाना से पूछा "किसान भटक रहे हैं खाद के लिए 4 दिन से खाद की रेक नहीं पहुंची है. आखिर आप कैसे कह सकते हैं कि खाद संकट नहीं है." इस पर एंदल सिंह कंषाना जवाब नहीं दे सके और बोले "अभी दिखवाता हूं."

मुआवजा वितरण की जानकारी नहीं दी

वहीं, केन-बेतवा लिंक परियोजना में किसानों को अब तक कितना मुआवजा बांटा गया, इस सवाल के जवाब में मंत्री ने आंकड़े जानकारी होने से इंकार कर दिया. उन्होंने कहा "हम बता देंगे." विकास सलाहकार समिति में विधायक ललिता यादव, विधायक अरविंद पटैरिया, बब्लू शुक्ला, टीका राजा के साथ ही कलेक्टर पार्थ जैसवाल, SP अगम जैन मौजूद रहे.

