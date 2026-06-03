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छतरपुर में सट्टेबाजों से तंग MCX कारोबारी मौत को गले लगाया, पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई

छतरपुर में MCX कारोबारी की मौत के मामले में 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई. व्यापारी ने इनके नाम पत्र में लिखे थे.

chhatarpur MCX Trader death
सट्टेबाजों से तंग कारोबारी ने मौत को गले लगाया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 3:38 PM IST

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छतरपुर : शहर की श्रीराम कॉलोनी में सूदखोरों और सट्टेबाजों की धमकियों से तंग आकर 50 वर्षीय MCX कारोबारी ने जीवनलीला समाप्त कर ली. मृतक की पहचान राजेश अग्रवाल के रूप में हुई. वह मूल रूप से बरुआ सागर, जिला झांसी के के निवासी थे. पिछले कुछ वर्षों से वह छतरपुर में किराये के मकान में रह रहे थे. पुलिस ने मृतक के पास से बरामद पत्र और परिजनों के बयानों के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है.

दो दिन से कमरे में बंद थे, डेडबॉडी मिली

राजेश अग्रवाल 26 मई की रात को अपने कमरे में सोने गए थे और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया. दो दिन तक जब वे कमरे से बाहर नहीं आए तो परिजनों ने पुलिस को सूचित किया. 28 मई की दोपहर को पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाजा तोड़ा गया तो राजेश अपने पलंग पर मृत अवस्था में पाए गए. उनके शव के पास सल्फास की डिब्बी बरामद हुई. लैपटॉप पर MCX करोबार की साइट खुली थी.

छतरपुर SP रजत सकलेचा (ETV BHARAT)

मृतक की पेंट की जेब से पत्र मिला. इसमें राजेश अग्रवाल ने लिखा "रोहित उर्फ छोटू पटैरिया के साथ मिलकर कंप्यूटर पर ऑनलाइन MCX कमोडिटी का काम करते थे. रोहित द्वारा किए गए एक गलत सौदे के कारण उसे 20 लाख का भारी नुकसान हुआ."

छतरपुर में सट्टा और मैच फिक्सिंग का जिक्र

पत्र में राजेश ने लिखा "वह कर्ज के जाल में फंस गया है. कर्जदार उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं. मेरे परिवार में 90 वर्षीय वृद्ध मां हैं, जो चल-फिर नहीं सकतीं, पत्नी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और बेटा बीमार रहता है. मेरे जाने के बाद प्रशासन मेरे परिवार की व्यवस्था किसी रिश्तेदार को सौंप दें." पत्र ने छतरपुर में करोड़ों रुपये के सट्टा और मैच फिक्सिंग के काले कारोबार का भी भंडाफोड़ किया गया. पत्र में मृतक ने लिखा "रोहित पटैरिया के पास शहर के सभी बड़े बुकी की जानकारी है."

chhatarpur MCX Trader death
दो दिन से कमरे में बंद व्यापारी, डेडबॉडी मिली (ETV BHARAT)

कॉल रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट्स की जांच

राजेश ने पुलिस प्रशासन से अपील की "शहर से MCX के कचरे को पूरी तरह साफ किया जाए, ताकि भविष्य में किसी और को जान देने पर मजबूर न होना पड़े." मृतक के मोबाइल में अवैध कारोबार से जुड़े कई कॉल रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट्स भी मौजूद हैं. ओरछा रोड थाने के उपनिरीक्षक दीपक कुमार यादव ने SP रजत सकलेचा के निर्देश पर 6 लोगो पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

chhatarpur MCX Trader death
छतरपुर में सट्टा और मैच फिक्सिंग का जिक्र (ETV BHARAT)

जान देने के लिए उकसाने का केस दर्ज

रोहित (छोटू) पटेरिया, अनवर खान, शरद अग्रवाल, सुरेश नगरिया, कल्लू कलई और मोनू (दीपक) अग्रवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 61(2) (क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी) और 351(2) (क्रिमिनल इंटिमिडेशन/धमकी) के तहत अपराध पंजीकृत कर लिया है. आरोपियो की पुलिस तलाश में जुटी है. छतरपुर SP रजत सकलेचा ने बताया "6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. आरोपियों की तलाश की जा रही हैं. मामले की जांच अभी जारी है."

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