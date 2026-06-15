छतरपुर MCX कांड, पुलिस का सूदखोरों पर शिकंजा, चौराहों पर टंगे मोस्ट वांटेट पोस्टर
छतरपुर एसपी रजत सकलेचा का पोस्टर प्रहार, चौराहों पर लगाए आत्महत्या के आरोपियों के पोस्टर, ईनाम की राशि 25000 की.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 12:20 PM IST
छतरपुर: चर्चित MCX ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े व्यापारी राजेश अग्रवाल आत्महत्या मामले में अब पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पहले घोषित 5 हजार रुपए के इनाम को बढ़ाकर 25 हजार रुपए कर दिया गया है. सभी फरार आरोपियों के शहर के प्रमुख और सार्वजनिक स्थानों पर वांटेड होने के पोस्टर डांग दिए हैं. पुलिस इस कार्रवाई से MCX से जुड़े माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है.
आत्महत्या मामले में पुलिस का एक्शन
दरअसल छतरपुर जिले में बीते दिनों ओरछा रोड थाना इलाके में एमसीएक्स ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े विवादों के बीच व्यापारी राजेश अग्रवाल द्वारा आत्महत्या कर ली गई थी. आत्महत्या से पहले राजेश अग्रवाल ने एक सुसाइड नोट छोड़ा था, जिसमें उसने आरोपियों के नाम और आत्महत्या की वजह बताई थी. मामला शहर में काफी चर्चा का विषय बना था. मामले में नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर छतरपुर SP रजत सकलेचा ने पहले 5 हजार और फिर उसके बाद 25 हजार का ईनाम घोषित कर दिया.
शहर में लगे आरोपियों के वांटेड पोस्टर
रविवार को सभी फरार आरोपियों के शहर में वांटेट के पोस्टर टंगवा दिए. जिसमें फरार आरोपी MCX किंग शरद अग्रवाल, सुरेश नगरिया, कल्लू कलई और मोनू उर्फ दीपक अग्रवाल के पोस्टर मुख्य बस स्टैंड, अपोलो क्रॉस मार्केट, चौबे तिराहा, छत्रसाल चौक, जिला हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन पर लगवाए गए. आम जनता को सूचित करते हुए पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को इन आरोपियों के संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो वह तत्काल नजदीकी थाना, पुलिस कंट्रोल रूम या वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दें. सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उसको इनाम दिया जाएगा.
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मामले में जब सब इंस्पेक्टर अंकुर चौबे से बात हुई तो उन्होंने बताया कि, ''मुख्य आरोपी रोहित पटेरिया गिरफ्तार हो चुका है. लेकिन अनवर खान, शरद अग्रवाल, सुरेश नगरिया, कल्लू कलई और मोनू उर्फ दीपक अग्रवाल के नाम और तस्वीरें शहर में लगवाई हैं. सभी आरोपियों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है. लेकिन जब कहीं पता नहीं चला तो वांटेट के पोस्टर सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा किये गए हैं. साथ ही जिले और आसपास के क्षेत्रों की पुलिस इकाइयों को भी अलर्ट किया गया है. पोस्टर अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों की मदद से आरोपियों तक जल्द पहुंचना है.''