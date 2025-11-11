ETV Bharat / state

छतरपुर की बेटी बनी DSP, दो असफलता के बाद मयंका ने तीसरी बार लिखी सफलता की कहानी

छतरपुर की मयंका चौरसिया ने एमपीपीएससी में पाई सफलता, डीएसपी बन घरवालों का नाम किया रोशन.

MAYANKA CHAURASIA PASSED MPPSC
छतरपुर की बेटी बनी DSP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
छतरपुर: एक बार फिर छतरपुर में बेटियों का दबदबा कायम दिखाई दिया. पहले क्रांति गौड़ ने क्रिकेट के मैदान में देश-विदेश में छतरपुर का नाम रोशन किया, वहीं अब छतरपुर के गांव की बेटी ने एमपीपीएससी 2023 में सफलता पाई है. मयंका चौरसिया ने डीएसपी बनकर जिले का मान बढ़ाया और साबित किया की बेटियां बेटों से कम नहीं है.

मयंका के घर में खुशी का माहौल

छतरपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर लवकुश नगर के चौरसिया मोहल्ला में मयंका चौरसिया रहती है. मयंका के पिता सेवानिवृत्त बीईओ आरपी चौरसिया हैं. मयंका ने राज्य सेवा परीक्षा 2023 में सफलता हासिल कर सबको चौंका दिया है. मयंका ने डीएसपी पद पर 10वीं रैंक हासिल की है. परिणाम घोषित होते ही लवकुशनगर में खुशी का माहौल बन गया. घर पर ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी होने लगी. इलाके के मंदिरों में भगवान को प्रसाद चढ़ाया गया और लोगों ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की.

दिन में 8 घंटे की पढ़ाई करती थी मयंका पढ़ाई

वही मयंका के बड़े भाई शिवाकर चौरसिया ने बताया कि "बहन मयंका ने कोई भी कोचिंग का सहारा नहीं लिया. इंदौर में रहकर खुद अध्यन किया. अपनी दम पर तीसरे प्रयास में यह मुकाम हासिल किया. मयंका वर्ष 2016 में बीटेक करने के बाद लगातार सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी. पहले दो प्रयासों में प्री और मेंस पास करने के बावजूद इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली, मयंका ने हिम्मत नहीं हारी और सफलता मिल गई."

मयंका को खुद पर था भरोसा

वहीं मयंका बताती है कि "वे रोजाना 8 घंटे की पढ़ाई करती थी, कोचिंग की जगह खुद पर भरोसा किया था. समय का सही उपयोग किया, आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी मेरी ताकत थी. मयंका ने कहा कि सपनों को सच करने के लिए बस एक चीज चाहिए लगातार कोशिश करते रहना. सफलता जरूर मिलेगी. असफलता ने मुझे तोड़ा नहीं और मजबूत किया है. मैंने ठान लिया था कि कोशिश करते रहना है, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी.

TAGGED:

MPPSC 2023 RESULT
CHHATARPUR MAYANKA CHAURASIA MPPSC
CHHATARPUR MAYANKA BECAME DSP
CHHATARPUR NEWS
MAYANKA CHAURASIA PASSED MPPSC

