खजुराहो में शिव-पार्वती विवाह के पहले हुआ मंडप, हल्दी के बाद भक्तों को परोसे गए बरा-कढ़ी

खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर निकलेगी भव्य बारात. हल्दी में उमड़ा महिलाओं का हुजूम, पंगत में परोसे गए बुंदेली व्यंजन.

KHAJURAHO MATANGESWAR TEMPLE
खजुराहो में शिव-पार्वती विवाह के पहले हुआ मंडप (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 14, 2026 at 9:11 PM IST

छतरपुर: महाशिवरात्रि पर खजुराहो में शिवजी की बारात को लेकर भक्तों में जमकर उत्साह बना हुआ है. बारात के पहले हल्दी की रस्म हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने बुन्देली व्यजनों का आनंद उठाया. खजुराहो सांसद और विधायक भी भगवान शिव की हल्दी रस्म में पहुंचे तो महिलाओं ने हल्दी से रंग दिया.

मंतगेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी

खजुराहो में महाशिवरात्रि के अवसर पर हर साल श्रद्धा और उल्लास के साथ भगवान शिव की भव्य बारात निकाली जाती है. यह बारात प्राचीन मतंगेश्वर मंदिर से शुरू होकर पूरे नगर का भ्रमण करती है, जिसमें हजारों श्रद्धालु, स्थानीय निवासी और विदेशी पर्यटक बारात में शामिल होते हैं.

बारात से पहले हुई हल्दी और मड़वा की रस्म (ETV Bharat)

बारात से पहले हुई हल्दी और मड़वा की रस्म

खजुराहो के प्राचीन मतंगेश्वर शिव मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी शिवरात्रि पर्व पर शिव विवाह की तैयारियां हो चुकी हैं. बारात के पहले भगवान मतंगेश्वर मंदिर परिसर में हल्दी और मड़वा, पंगत, भंडारा आयोजित किया गया. जिसमें खजुराहो नगर के लोगों ने पहुंचकर शिव की शादी रस्मों में भाग लिया. महिलाओ ने जमकर उत्साह देखा गया.

खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि पर निकलेगी भव्य बारात (ETV Bharat)
मंतगेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी (ETV Bharat)

कड़ी और बरा के साथ हुई पंगत

नगर परिषद खजुराहो द्वारा आयोजित इस धार्मिक आयोजन में शिव विवाह की सालो से परंपरा चली आ रही है. मुख्य नगर पालिका खजुराहो सीएमओ बसंत चतुर्वेदी ने बताया कि "शिव विवाह परंपराओं के अनुसार आयोजित किया जा रहा है. शिव विवाह में हल्दी की रस्म हुई. साथ ही मंडप के नीचे बुंदेली स्वादिष्ट व्यंजन कड़ी और बरा के साथ भव्य भंडारा संपन्न हुआ. बुंदेली पारंपरिक गारी और भजनों की प्रस्तुति महिलाओं के द्वारा दी गई.

पंगत में परोसे गए बुंदेली व्यंजन (ETV Bharat)

सांसद वीडी शर्मा ने कन्याओं के पूजे पैर

इस आयोजन में खजुराहो सांसद वीडी शर्मा और राजनगर विधायक अरविन्द्र पटैरिया पहुंचे तो महिलाओ ने उनको हल्दी के रंग में रंग दिया. सांसद ने मंडप की पंगत में कन्याओं के पैर पूजन किया और प्रसाद भी लोगों को परोसा. जिसमें बड़ी संख्या में शिवभक्तों ने श्रद्धाभाव से प्रसाद ग्रहण किया. मंडप के दिन हल्दी लगाना शुभ माना जाता है. महाशिवरात्रि पर भव्य शिव बारात निकाली जाएगी. बारात मतंगेश्वर मंदिर से शुरू होकर पूरे नगर का भ्रमण करेगी, जिसमें हजारों श्रद्धालु, स्थानीय निवासी और विदेशी पर्यटक शामिल होंगे.

हल्दी में उमड़ा महिलाओं का हुजूम (ETV Bharat)

