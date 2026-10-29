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पिया के नाम की मेहंदी और चूड़ियों से गुलजार बाजार, फैंसी छलनी से सुहागिनें करेंगी चांद का दीदार

छतरपुर में करवा चौथ की धूम ( ETV Bharat )

छतरपुर: इस बार के करवा चौथ पर्व ने छतरपुर के बाजार में रौनक बढ़ा दी है. महिलाओं ने कहीं हाथों में पिया के नाम की मेहंदी लगवाई, तो कहीं सजी-धजी पूजा की थाली और फैंसी छलनी ने महिलाओं को आकर्षित किया. ऑनलाइन खरीदारी के दौर में भी इस बार बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी. महिलाओं ने मेहंदी से लेकर मैचिंग चूड़ियां और स्पेशल पूजा थाली सेट तक हर चीज की जमकर खरीदारी की. महिलाओं के इस उत्साह से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं. दुकानदार कह रहे हैं इस बार के करवाचौथ पर तो हमारी बल्ले-बल्ले हो गई.

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