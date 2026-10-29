पिया के नाम की मेहंदी और चूड़ियों से गुलजार बाजार, फैंसी छलनी से सुहागिनें करेंगी चांद का दीदार
छतरपुर में करवा चौथ पर बाजारों में उमड़ी भीड़, फैंसी छलनी-स्पेशल थाली की खरीदारी, हाथों में पिया का नाम लिखकर सजी महिलाएं. रिपोर्ट-मनोज सोनी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 12:54 PM IST
छतरपुर: इस बार के करवा चौथ पर्व ने छतरपुर के बाजार में रौनक बढ़ा दी है. महिलाओं ने कहीं हाथों में पिया के नाम की मेहंदी लगवाई, तो कहीं सजी-धजी पूजा की थाली और फैंसी छलनी ने महिलाओं को आकर्षित किया. ऑनलाइन खरीदारी के दौर में भी इस बार बाजारों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी. महिलाओं ने मेहंदी से लेकर मैचिंग चूड़ियां और स्पेशल पूजा थाली सेट तक हर चीज की जमकर खरीदारी की. महिलाओं के इस उत्साह से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं. दुकानदार कह रहे हैं इस बार के करवाचौथ पर तो हमारी बल्ले-बल्ले हो गई.
पति के लिए निर्जला व्रत, बाजार गुलजार
आज देश भर में महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती हैं. इस बार सुहागनों की तैयारियों में प्यार, परंपरा और नए जमाने का अंदाज एक साथ नजर आने लगा है. बाजार भी गुलजार हो गया है. महिलाओं ने हाथों में पिया के नाम वाली मेहंदी लगवाई है. तो कई महिलाओं ने अपनी साड़ी से मैचिंग पूजा की थाली की खरीददारी की. चूड़ियां, बिंदी, आभूषण और 16 श्रृंगार के लिए महिलाएं बाजार में निकली और खरीदारी की. करवाचौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए यह त्योहार नई उमंग और उत्सुकता लेकर आता है.
सुहागिनों ने पति का नाम लिखवाया हथेली पर
वहीं, करवाचौथ का व्रत रखने वाली नीलम सोनी कहती हैं, ''करवाचौथ पर मेहंदी सिर्फ हाथों की सजावट नहीं, बल्कि प्रेम जताने का खास अंदाज भी है. किसी ने हथेली पर पति का नाम लिखवाया तो किसी ने चांद, सितारों और जोड़े वाली डिजाइन पसंद की. मेहंदी की खुशबू, हाथों में छनकती चूड़ियां और त्योहार के गीत इस उत्सव का रंग और गहरा करते हैं. यह केवल सजने-संवरने का मौका नहीं, बल्कि त्योहार से जुड़ी यादों को सहेजने का भी तरीका है.''
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व्यापारियों की आमदनी में हुआ इजाफा
करवाचौथ की खरीदारी के लिए छतरपुर जिले के साथ ही चौक बाजार, बजरिया, महल तिराहा, छत्रशाल चौक, पन्ना नाका, बिजावर नाका, सटई रोड के बाजारों में जमकर रौनक दिखाई दी और महिलाओं की भीड़ ने बाजार की रौनक बड़ा दी. व्यापारियों के करोबार में एक दम से बूम आ गया. महिलाओं ने पूजन सामग्री के साथ ही चूड़ी, कंगन और सौंदर्य प्रसाधन साड़ी, सूट, सोना-चांदी की जमकर खरीदारी की. बजरिया के व्यापारी डालडा मातेले कहते हैं, ''इस बार महिलाओं ने ऑनलाइन नहीं बल्कि बाजार में आकर खरीददारी की है. महिलाओ के आने से बाजार में जमकर बिक्री बड़ी है. हम व्यपारियों की भी आमदनी में इजाफा हो रहा है.''
परंपरा वही, उत्सव मनाने का अंदाज बदला
छतरपुर की रहने वाली महिला नीलम सोनी कहती हैं, ''मेरी जब से शादी हुई तभी से करवा चौथ का व्रत रख रही हूं. भारतीय संस्कृति में करवा चौथ का पर्व पति की लंबी उम्र और सुखी दांपत्य जीवन की कामना का प्रतीक माना जाता है. लेकिन समय बदला, खरीदारी के तरीके बदले और त्योहार मनाने का अंदाज भी अब आधुनिक हो गया है, लेकिन करवा चौथ की परंपरा आज भी कायम है.'' स्थानीय चूड़ी व्यापारी महिला रमा लखेरा कहती हैं, ''इस बार करवा चौथ में बहुत भीड़ बाजार में हो रही है. भीड़ इस बात की गवाही दे रही है कि ऑनलाइन खरीदारी के दौर में भी स्थानीय बाजारों की चमक बरकरार है.''