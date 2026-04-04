ETV Bharat / state

छतरपुर में बीच बाजार 4 सांड़ों के बीच महायुद्ध, लड़ते-लड़ते दुकान में घुसे, वाहन कुचले

छतरपुर शहर के हर इलाके में सांड़ों का कहर है. बाजार में सांड़ों के विचरण के कारण दुकानदारों में दहशत बनी रहती है. छतरपुर के मुख्य बाजारों में सांड़ों के झुंड आये दिन लड़ते दिखाई देते हैं. राहगीर दहशत में रहते हैं. सांड़ों के उत्पात का एक बार फिर दहशत भरा नजारा देखने को मिला. अभी तक दो सांड़ों की भिड़ंत देखने को मिलती रही है लेकिन इस बार 4 सांड़ों के बीच खतरनाक युद्ध हुआ. इस भीषण युद्ध को लोगों ने अपने मोबाइल में कैद किया.

छतरपुर : छतरपुर शहर में सांडों के आतंक से लोग परेशान हैं. सांड़ के हमले में हाल ही में एक बुजुर्ग की जान जा चुकी है तो कई लोग घायल हो चुके हैं. शहर के मुख्य बाजार में कभी भी सांड़ों के बीच युद्ध देखने को मिलता है. अक्सर दो सांड़ ही भिड़ते हैं लेकिन इस बार 4 सांड़ों के बीच ऐसी जोर-आजमाइश हुई कि मुख्य बाजार में आधा घंटे तक हड़कंप मचा रहा. सांड़ इतने तगड़े थे और आक्रामक थे कि लोग काफी दूरी बनाकर बचते फिरते रहे. एक घंटे तक तक रोड पर दोनों तरफ जाम लगा रहा.

पहली घटना कोतवाली थाना इलाके की है. महल रोड पर महल के पास दो सांड़ लड़ पड़े. दोनों के बीच काफी देर तक युद्ध चला. दोनों ओर से आने जाने वाले राहगीर और वाहन चालक थम गए. दोनों तरफ जाम लग गया. धीरे-धीरे सांड़ों का युद्ध तेज़ हो गया. इस दौरान कई लोगों की गाड़ियां टूट गई. लोग अपनी गाड़ियां छोड़कर भाग निकले. बड़ी मुश्किल से लोगों ने दूर से पानी फेंककर व जमीन पर लाठियां पटककर सांड़ों को मौके से हटाया.

लड़ते-लड़ते सांड़ दुकान में घुसे

दूसरी घटना भी कोतवाली थाने के पास मुख्य बाजार की है. यहां पहले दो सांड़ लड़ पड़े. यहां भी दोनों ओर जाम लग गया. देखते-देखते दो और सांड़ इस युद्ध में शामिल हो गए. इस दौरान दो सांड़ कपड़े की दुकान में जा घुसे. सांड़ दुकान में जैसे ही घुसे दुकानदार सहित ग्राहकों में अफरातफरी मच गई, लोग यहां से वहां भागते फिर. एक दुकान से निकले सांड़ दूसरी दुकान में घुसने लगे. स्थानीय व्यापारी निखिल जैन बताते हैं "शहर के मुख्य बाजार में सांड़ों का आतंक आए दिन देखने को मिलता है."

सांड़ के हमले से बुजुर्ग की हुई थी मौत

व्यापारियों का कहना है "चौक बाजार, बजरिया, महल तिराहा, छत्रसाल चौराहे पर सांड़ों का ज्यादा आतंक है. नगरपालिका कोई ठोस कदम नहीं उठाती. बीते दिनों बुजुर्ग लाल जी पाटकर को उठाकर पटक दिया था, उनकी कमर टूट गई थी. वह आज भी बिस्तर पर हैं. बड़ी कुंजरेटी इलाके में भी बुजुर्ग खान साहब को भी उठाकर फेंक दिया था, उनकी मौत हो गई थी." इस मामले में छतरपुर नगरपालिका CMO माधुरी शर्मा का कहना है "आवारा जानवरों को पकड़ने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. बीते दिनों कुछ जानवर पकड़वाए थे. कार्रवाई जारी है."