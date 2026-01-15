मकर संक्रांति पर केंद्रीय मंत्री ने की पतंगबाजी, बोले-पतंग उड़ाना सिखाती है जीवन जीने की कला
छतरपुर में मकर संक्राति के अवसर पर केन्द्रीय मंत्री वीरेन्द्र खटीक ने की पतंगबाजी. खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता.
छतरपुर: बुंदेलखंड में मकर संक्रांति का त्यौहार उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया. ग्रामीण इलाकों में मेलो का आयोजन तो शहरी इलाके में पतंगबाजी की परंपरा सदियों से चली आ रही है. यह उत्सव लगातार बसंत पंचमी तक चलता रहता है. मकर संक्रांति पर राजनीति और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिला, जब यहां केन्द्रीय मंत्री वीरेन्द्र खटीक पतंगबाजी करने पहुंचे. पतंगबाजी करने आये बच्चों में सबसे ज्यादा पतंग काटने वाले बच्चों को पुरस्कार भी दिए.
केन्द्रीय मंत्री ने उड़ाई पतंग
छतरपुर के प्राचीन हनुमान टौरिया मंदिर पर केंद्रीय मंत्री और छतरपुर-टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र कुमार पहुंचे. उन्होंने लोगों के साथ पतंगबाजी की. भंडारे का भी आनंद लिया तो वहीं आयोजन के दौरान सबसे ज्यादा पतंग काटने वाले बच्चों को उन्होंने पुरस्कार भी दिया.
मंत्री वीरेंद्र कुमार कहते हैं कि "पतंग हमें जीने की कला सिखाती है. पतंगबाजी बताती है कि जीवन में आने वाले उतार-चढ़ाव से न घबराते हुए हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए. पतंग हमे खुश रहने की सीख भी देती है. खुले आसमान में उड़ने वाली पतंग हमें जीवन में खुश रहना सिखाती है. उड़ती पतंग हमें अपनी इच्छाओं को काबू करने के साथ ही इच्छापूर्ति का जज्बा भी पैदा करती है. इसकी डोर हमें वहां तक पहुंचने और फिर अपने-आपको स्थाई करने का महत्व समझाती है."
मकर संक्राति पर काली तिल का महत्व
मकर संक्रांति के दिन ऐसी मान्यता है कि सूर्य के उत्तर दिशा में जाने से दिन बड़े होने लगते हैं और इसी के साथ वसंत ऋतु का आगमन होता है. पंडित ब्रज किशोर त्रिपाठी बताते हैं कि "मनुष्य को कई ग्रह घेरे रहते हैं, इसके लिए काली तिल से नहाया जाता है, हवन किया जाता है, दान किया जाता है. ऐसा करने से ग्रह शांत हो जाते हैं. सूर्य का उत्तर दिशा में होने का आध्यात्मिक रूप से काफी महत्व है. इससे लोगों में एक नई ऊर्जा का प्रवेश होता है. यही वजह है कि लोग इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं."
मतंगेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता
खजुराहो के प्राचीन मंदिर मतंगेश्वर में मकर संक्रांति पर सुबह 4 बजे से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया. महिलाएं बुंदेली लमटेरे गाते हुई हाथो में जल लेकर पहुंची और भोलेनाथ को अर्पण किया. इससे पहले भक्तों ने मंदिर के पास मौजूद शिवसागर तालाब में स्नान किया उसके बाद भक्तों ने भोलेनाथ को जल चढ़ाया. मंदिर के बाहर दान-पुण्य भी किया.