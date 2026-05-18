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छतरपुर के 300 साल पुराने शनि मंदिर का मुगल युद्ध से कनेक्शन, छत्रसाल के बेटे ने बनवाया था

लोगों की आस्था का केंद्र है शनि मंदिर ( ETV Bharat )