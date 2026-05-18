छतरपुर के 300 साल पुराने शनि मंदिर का मुगल युद्ध से कनेक्शन, छत्रसाल के बेटे ने बनवाया था
छतरपुर में बीच तालाब में बना है नवग्रह शनि मंदिर, महाराजा छत्रसाल के पुत्र ने बनवाया था, शनिवार को जुटती है भक्तों की भीड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 18, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 4:02 PM IST
छतरपुर: हिन्दू धर्म में शनिदेव को न्याय के देवता के रूप में पूजा जाता है. भगवान शिव ने उन्हें कर्मों के अनुसार फल देने का वरदान दिया था. तभी तो शनि देव की जिस पर कृपा हो जाये वह रंग से राजा और जिस पर कृपा ना हो वह राजा से रंग बन जाता है. हर देवी-देवता और मंदिर से जुड़ी कोई न कोई अपनी कहानी होती है. ऐसा ही कहानी जुड़ी है मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित 2 शनि मंदिरों से. इन प्राचीन शनि मंदिरों में हर शनिवार तो भक्तों का मेला लगता है. भगवान शनि देव को प्रसन्न करने भक्त हर उपाय करते हैं.
शनिवार को लगता है भक्तों का मेला
छतरपुर शहर के शनि मंदिर की अद्भुत महिमा है. यहां पर हर शनिवार को भक्तों का तांता लगता है. सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों पर शनि महाराज प्रसन्न भी होते हैं. तभी तो लोग सालों से रोजाना मंदिर आकर पूजा कर रहे हैं. पुजारी बताते हैं, जिले में ऐसे दो प्राचीन शनि मंदिर हैं जो चमत्कारी हैं. छतरपुर जिले से 17 किलोमीटर दूर मऊ सहनीय में तालाब के बीचों बीच और छतरपुर शहर में बना शनि मंदिर में दर्शन करने मात्र से कष्ट का निवारण होने का दावा किया जाता है.
महाराजा छत्रसाल के पुत्र ने युद्ध जीतने बनवाया था शनि मंदिर
छतरपुर मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर न्याय के देवता शनि भगवान का मंदिर श्रद्धालुओं के बीच बहुत लोकप्रिय है. इतिहासकार गौरव दीक्षित बताते हैं, ''यह शनि मंदिर महाराजा छत्रसाल के समय उनके बेटे जगत राज के द्वारा बनवाया गया था. जब 1728-29 में इलाहाबाद के मुगल सूबेदार नवाब मोहम्मद खान बंगश ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया तो उसी दौरान युद्ध जीतने के लिए मऊ सहनिया में नव ग्रह मंदिर का निर्माण हुआ था.
सूर्य देव और शनिदेव को राशि के अनुसार बैठाया गया था जो आज भी बैठे हैं. उसके बाद विशेष पूजा,अनुष्ठान किया गया. छत्रशाल महाराज ने पेशवा बाजीराव की मदद से जीत हासिल की. आज भी इस मंदिर में भक्तों का तांता लगता है और दुश्मनों पर विजय हासिल और शनि महाराज को खुश करने अंगूठे पर तेल अर्पित किया जाता है.''
छतरपुर शहर के संकट मोचन मंदिर के पास भी करीब 300 साल पुराना एक शनि मंदिर बना हुआ है जो रियासत काल के दौरान छतरपुर के महाराज के द्वारा बनवाया गया था. इस मंदिर में भी शनिवार और मंगलवार को पूजा अर्चना करने से शनि का प्रभाव कम होता है.
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शनि साढ़ेसाती व ढैय्या प्रभाव को कम करने के उपाय
मंदिर के पंडित सौरभ तिवारी बताते हैं, ''शनिदेव की पूजा करने से साढ़ेसाती प्रभाव से हो रही पीड़ा को कम किया जा सकता है. इस समय शनि की साढ़ेसाती कुंभ, मीन और मेष राशि पर चल रही है. कुंभ राशि वालों पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण है, जिसमें पुराने कार्यों के परिणाम सामने आ सकते हैं. मीन राशि पर दूसरा चरण चल रहा है, जिसे सबसे प्रभावशाली माना जाता है और इसमें मानसिक व आर्थिक दबाव बढ़ सकता है. वहीं मेष राशि पर पहला चरण शुरू हो चुका है, जिससे जीवन में नए बदलाव और जिम्मेदारियां बढ़ने की संभावना रहती है.''
सरसों के तेल का दीपक जलाएं
ज्योतिष अनुसार धैर्य, अनुशासन और अच्छे कर्म इस समय राहत दिला सकते हैं. इन प्रभावों से जूझ रहे जातकों को आज पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, साथ ही शनि मंदिर जाकर शनिदेव के अंगूठे पर तेल अर्पित करें, इसके अलावा काले तिल, लोहे की चीज, काला कपड़ा आदि दान करें जिससे फायदा होगा.
मंदिर के पुजारी जगदीश जोशी बताते हैं, ''यह मंदिर बहुत ही प्राचीन है और रियासत कालीन मंदिर है. यहां सभी की मनोकामना पूर्ण होती हैं. राजाओं के द्वारा युद्ध जीतने और दुश्मनों पर विजय हासिल करने बनवाये गए मंदिर में विशेष पूजा होती है.''