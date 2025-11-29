ETV Bharat / state

छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में धारा 52 लागू, उच्च शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखंड विश्वविद्यालय में लंबे समय से चल रहीं अनियमितताओं की शिकायत राज्यपाल से लेकर उच्च शिक्षा मंत्री से की गई थी. शिकायत के बाद मंत्री ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए सागर कमिश्नर अनिल चारी को जांच सौंपी थी. कमिश्नर ने छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल को जांच सौंपी. इसके बाद कलेक्टर ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई थी . इस टीम में तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ तपस्या सिंह परिहार, डिप्टी कलेक्टर विशा माधवानी और जिला कोषालय अधिकारी विनोद कुमार श्रीवास्तव शामिल थे.

छतरपुर: महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अनियमितताओं की शिकायत के बाद धारा 52 की कार्रवाई की गई है. कुलगुरु शुभा तिवारी पर कार्रवाई करते हुए उनकी सभी अधिकार वापस ले लिए हैं और यह शक्तियां राज्यपाल के अधीन होंगी. कुलगुरु शुभा तिवारी के खिलाफ 12 बिंदुओं की शिकायत राज्यपाल से की गई थी. इसकी जांच सागर कमिश्नर को सौंपी गई थी. कमिश्नर ने जांच छतरपुर कलेक्टर को दी थी. जांच के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने धारा 52 की कार्रवाई की है.

राज्यपाल और उच्च शिक्षा मंत्री से की गई थी अनियमितताओं की शिकायत (ETV Bharat)

जांच कमेटी को मिली अनियमितताएं

कलेक्टर द्वारा गठित जांच कमेटी ने सभी 12 बिंदुओं पर जांच की. जांच में सामने आया कि यूनिवर्सिटी ने सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती में नियमों का उल्लंघन किया. यूजीसी के नियम के अनुसार भर्ती से पहले विज्ञापन और लिखित परीक्षा जरूरी होती है लेकिन यूनिवर्सिटी ने यह प्रक्रिया नहीं अपनाई थी. खरीदी में भी गड़बड़ी पाई गई. जिन वस्तुओं की खरीदी टेंडर से होनी चाहिए थी, उन्हें कोटेशन के आधार पर खरीदा गया. वहीं कुलगुरु शुभा तिवारी के द्वारा भगवान राम और सीता पर टिप्पणी की गई थी, इसकी भी जांच की गई.

जांच कमेटी की रिपोर्ट पर उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश (ETV Bharat)

उच्च शिक्षा विभाग ने की कार्रवाई

सभी 12 बिंदुआ पर हुई जांच रिपोर्ट को छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने सागर कमिश्नर को सौंपी थी और कमिश्नर ने आगे कार्रवाई के लिए जांच को उच्च शिक्षा विभाग को भेजा. इसके बाद 28/11/2025 को उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने कार्रवाई करते हुए धारा 52 लगाने का आदेश जारी किया है.

क्या होती है धारा 52

रिटायर्ड कुलसचिव पीके पटैरिया ने बताया कि "धारा 52 का मतलब होता है वित्तीय अनियमितताओं के कारण यूनिवर्सिटी के कुलगुरु के सारे अधिकार, सभी समितियां भंग हो जाना. आदेश दिनांक से सभी अधिकार राज्यपाल के अधीन हो जाते हैं और कुलगुरु का पद भी खत्म हो जाता है. कुलगुरु की नियुक्ति 4 साल के लिए होती है लेकिन उसके पहले ही शुभा तिवारी पर यह कार्रवाई की गई है. अब ऐसी स्थिति में राज्यपाल नए कुलगुरु की प्रक्रिया शुरू करते हैं."