छतरपुर यूनिवर्सिटी में दूसरे की जगह बीएड एग्जाम देने पहुंचे 4 नौसिखिया मुन्नाभाई, जांच में सकपकाए
छतरपुर की महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फर्जी परीक्षार्थी गिरफ्त में. एडमिशन कार्ड की फोटो मैच नहीं होने पर पकड़े. मनोज सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 4:14 PM IST
छतरपुर : महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीएड एग्जाम के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ा गया. दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे 3 मुन्ना भाइयों सहित एक युवती को उड़नदस्ते ने दबोचा. विश्वविद्यालय प्रबंधन ने चारों को पुलिस के हवाले कर दिया. विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है.
चारों स्टूडेंट्स को पुलिस के हवाले किया
महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के अंतिम दिन फ्लाइंग स्क्वॉड ने फर्जी छात्रों को पकड़ा है. परीक्षा केंद्र में वास्तविक छात्रों के स्थान पर परीक्षा दे रहे चार फर्जी स्टूडेंट्स बैठे थे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने चारों आरोपियों को सिविल लाइन थाना पुलिस को सौंपा. चारों से पुलिस पूछताछ कर रही है. प्रारंभिक पूछताछ में यह बात सामने आई है कि ये सभी दूसरे अभ्यर्थियों की जगह परीक्षा देने पहुंचे थे. अब पुलिस पूरे गिरोह के बारे में जाच कर रही है.
फ्लाइंग स्क्वॉड ने निरीक्षण के दौरान पकड़ा
विश्वविद्यालय का फ्लाइंग स्क्वॉड परीक्षा कक्षों में निरीक्षण कर रहा था. स्टूडेंट्स के प्रवेश पत्रों की जांच के दौरान टीम को संदेह हुआ. जब गौर से देखा तो परीक्षा दे रहे छात्रों का चेहरा फोटो से मैच नहीं हो रहा था. चार परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र और पहचान पत्रों का मिलान किया गया तो फर्जीवाड़ा सामने आ गया. शुरुआती जांच में स्पष्ट हुआ कि ये चारों लोग वास्तविक परीक्षार्थियों के स्थान पर बैठकर परीक्षा दे रहे थे. विश्वविद्यालय प्रशासन ने चारों को परीक्षा से निष्कासित कर दिया.
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फर्जी परीक्षार्थियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
सिविल लाइन थाना पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन इस बात की गहन जांच कर रहे हैं कि इन फर्जी परीक्षार्थियों को किसके माध्यम से बुलाया गया था और क्या इसके पीछे कोई संगठित गिरोह तो नहीं है. उड़नदस्ता टीम में शामिल प्रोफेसर पीएल प्रजापति ने बताया "परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों तथा वास्तविक परीक्षार्थियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." सिविल लाइन टीआई आषुतोष श्रोती ने कहा "4 स्टूडेंट्स को को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पकड़वाया है. यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."