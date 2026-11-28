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छतरपुर यूनिवर्सिटी में दूसरे की जगह बीएड एग्जाम देने पहुंचे 4 नौसिखिया मुन्नाभाई, जांच में सकपकाए

छतरपुर यूनिवर्सिटी में बीएड का एग्जाम दे रहे 4 मुन्ना भाई पकड़े ( ETV BHARAT )

छतरपुर : महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में बीएड एग्जाम के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ा गया. दूसरों की जगह परीक्षा दे रहे 3 मुन्ना भाइयों सहित एक युवती को उड़नदस्ते ने दबोचा. विश्वविद्यालय प्रबंधन ने चारों को पुलिस के हवाले कर दिया. विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस अब आगे की कार्रवाई कर रही है.

चारों स्टूडेंट्स को पुलिस के हवाले किया